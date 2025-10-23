Неспешная прогулка по рекам Петербурга замкнёт кольцо вокруг Петроградской стороны. От камерных пейзажей Карповки до парадной панорамы Невы — мы пройдём круговой живописный маршрут. По пути — виды Ботанического сада, Зимнего дворца, «Авроры» и других достопримечательностей города.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

Вдоль зелёной Петроградки. Отправимся по Карповке. С борта вы увидите Ботанический сад, Иоанновский монастырь и Дом Ленсовета.

Через Ждановку и Малую Невку — к центру. Пройдём мимо элитных кварталов, Петровского стадиона и Лазаревского моста, выйдем в Малую Неву и центральную акваторию. Отсюда откроются панорамы Зимнего дворца, стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Крейсер «Аврора» с нового ракурса. В Большой Невке теплоход подойдёт к легендарному судну — и вы оцените его масштаб и сделаете кадры, недоступные с берега.

Возвращение. Минуем Домик Петра I и вернёмся к месту отправления.

Организационные детали