Золотое кольцо Петербурга на теплоходе

От Петроградки - в акваторию Невы и обратно
Неспешная прогулка по рекам Петербурга замкнёт кольцо вокруг Петроградской стороны. От камерных пейзажей Карповки до парадной панорамы Невы — мы пройдём круговой живописный маршрут. По пути — виды Ботанического сада, Зимнего дворца, «Авроры» и других достопримечательностей города.
4.9
6 отзывов
Описание водной прогулки

Вдоль зелёной Петроградки. Отправимся по Карповке. С борта вы увидите Ботанический сад, Иоанновский монастырь и Дом Ленсовета.

Через Ждановку и Малую Невку — к центру. Пройдём мимо элитных кварталов, Петровского стадиона и Лазаревского моста, выйдем в Малую Неву и центральную акваторию. Отсюда откроются панорамы Зимнего дворца, стрелки Васильевского острова и Петропавловской крепости.

Крейсер «Аврора» с нового ракурса. В Большой Невке теплоход подойдёт к легендарному судну — и вы оцените его масштаб и сделаете кадры, недоступные с берега.

Возвращение. Минуем Домик Петра I и вернёмся к месту отправления.

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе с открытой палубой и крытым панорамным салоном со стеклянными окнами и крышей
  • Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
  • Из-за интенсивного трафика в высокий сезон возможна небольшая задержка отправления теплохода
  • На теплоходе будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников). Обратите внимание: на закрытой палубе качество звука выше
  • Рекомендуем одеваться по погоде, так как сейчас действует запрет на выдачу пледов пассажирам

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный1275 ₽
Дети 4-12 лет1275 ₽
Дети до 3 лет9 ₽
Пенсионеры1275 ₽
Школьники1275 ₽
Студенты1275 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2060 туристов
Мы с командой уже много лет открываем для своих гостей Петербург в самых ярких красках. Одно из самых интересных направлений в городе — это экскурсии и прогулки, которые раскрывают виды Северной Венеции с воды. Добро пожаловать на удивительные, необычные и запоминающиеся прогулки!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Ю
Юлия
23 окт 2025
Все прошло отлично, комфортная поездка, были на верхней палубе, когда стало холодно спустились вниз погреться, остались довольны, рекомендую
Л
Людмила
13 окт 2025
отлично, просто супер и ребята и погода вообщем все хорошо
М
Мария
11 окт 2025
Все прошло отлично 😇
А
Александр
4 окт 2025
Приятная поездка на уютном небольшом теплоходе. Всем кто хочет расслабиться и полюбоваться красотой города рекомендуем.
И
Ирина
3 окт 2025
Маршрут интересный, приятная атмосфера, хорошая организация.
А
Александр
24 сен 2025
Интересный и необычный маршрут.
Очень понравилось, было интересно и красиво.
Спасибо за возможность увидеть Петербург с воды с нового ракурса, при этом много исторических мест.
Причал рядом с метро, быстро дошли.
Небольшой теплоход с салоном, внутри которого столы и стулья.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

