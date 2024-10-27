Петербург покоряет роскошными набережными и мостами, архитектурными ансамблями и площадями — мы увидим главные. Чтобы узнать, как город зарождался, отправимся в его сердце — Петропавловскую крепость. Оттуда и со Стрелки Васильевского острова полюбуемся видами Невы. И окунёмся в захватывающие судьбы русских правителей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Медный Всадник — монумент основателю города, императору Петру Великому
- Адмиралтейство — судоходная верфь времён Петра I
- Зимний дворец и Дворцовая площадь
- Дворцовый мост и виды на Неву
- Биржевой мост и корабль «Летучий голландец»
- Стрелка Васильевского острова, Ростральные колонны и Биржа
- Петропавловская крепость — сооружение, с которого начинался город
По желанию и согласованию с гидом:
- Петропавловский собор — усыпальница дома Романовых
- Трубецкой бастион и Ботный дом
Поговорим:
- о городе на Неве и его основателе — Петре I, его родителях, жёнах и потомках. А также о неординарном характере императора
- Медном всаднике в деталях: на что похож пьедестал памятника, каков вес знаменитого гром-камня, сколько точек опоры у монумента и почему лошадь Петра топчет змею
- основании корабельных верфей и здании Адмиралтейства: форму какой буквы напоминали его очертания в начале 18 века и много ли изменений произошло с тех пор
- дворцовых переворотах и тайнах, покушениях и убийствах, мистических цифрах и русском Гамлете
и многом другом!
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию):
- Вход в Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу: взрослым — 550 ₽, учащимся — 300 ₽, пенсионерам — 250 ₽
- Вход в тюрьму Трубецкого бастиона: взрослым — 250 ₽, учащимся — 150 ₽, пенсионерам — 150 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4490 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
27 окт 2024
Очень хорошая экскурсия, все комфортно, легко, информативно, качество организации на высоком уровне. Спасибо - все четко, информативно, интересно и красиво)
O
Olga
26 окт 2024
Спасибо большое за то, что помогаете получать радость и положительные эмоции от таких путешествий! Экскурсовод и экскурсия на высоте!
М
Марина
24 окт 2024
Экскурсия прошла замечательно. Гид Наталья пунктуальный и интересный экскурсовод,с приятным чувством юмора. Мы наметили планы, еще обязательно вернемся. Спасибо.
И
Иван
8 окт 2024
Экскурсия нам очень понравилась! Элеонора очень интересно преподносит материал! Интересные факты истории как будто оживают перед вами! Непременно порекомендую знакомым и в следующий приезд постараюсь попасть к вам, Элеонора, на экскурсию. Спасибо и браво!
Д
Дмитрий
26 сен 2024
Однозначно, без этой экскурсии мы бы просто побывали в красивом районе города. Но с нашим гидом город как будто бы открылся нам. Мы изучили интересные уголки, услышали захватывающие истории, обратили
М
Мария
23 сен 2024
Покупала экскурсию своей маме и ее подруге (обе дамы за 70+). Как приятно было слышать, что они в полном восторге от экскурсии, которую проводила Элеонора. Много интересного узнали и погуляли по красивешему городу. В общем так загулялись, что даже про фото забыли. Спасибо за их впечатления! Однозначно рекомендуем!
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