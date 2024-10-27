М Мария Очень хорошая экскурсия, все комфортно, легко, информативно, качество организации на высоком уровне. Спасибо - все четко, информативно, интересно и красиво)

O Olga Спасибо большое за то, что помогаете получать радость и положительные эмоции от таких путешествий! Экскурсовод и экскурсия на высоте!

М Марина Экскурсия прошла замечательно. Гид Наталья пунктуальный и интересный экскурсовод,с приятным чувством юмора. Мы наметили планы, еще обязательно вернемся. Спасибо.

И Иван Экскурсия нам очень понравилась! Элеонора очень интересно преподносит материал! Интересные факты истории как будто оживают перед вами! Непременно порекомендую знакомым и в следующий приезд постараюсь попасть к вам, Элеонора, на экскурсию. Спасибо и браво!

Д Дмитрий читать дальше внимание на яркие архитектурные детали (как же без них в Санкт-Петербурге!). Информация преподносилась легко, ненавязчиво. Были и шутки и городские легенды. Благодарим нашего гида Марину, желаем успехов и рекомендуем всем данную экскурсию! До новых встреч! Однозначно, без этой экскурсии мы бы просто побывали в красивом районе города. Но с нашим гидом город как будто бы открылся нам. Мы изучили интересные уголки, услышали захватывающие истории, обратили