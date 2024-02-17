Что вас ждет

Мы будем гулять по одному из старейших районов Петербурга — прекрасной Коломне. На её примере поговорим о застройке города, специфике строительства, доходных домах и их дворах. Пройдём извилистыми цепочками тех самых дворов, иногда проходных, иногда не очень, но всегда удивляющих своими строительными нелепостями. Рассказ будет идти и о храмовой архитектуре. Дореволюционная Коломна — многонациональный район, так что настолько разнообразных культовых зданий, находящихся, при этом, в шаговой доступности друг от друга, мы не встретим более нигде в Петербурге. Чем кирха отличается от костёла, церковь от собора и почему синагога не иудейский храм, а кое-что другое — эти вопросы не останутся без ответа. На примере нескольких зданий увидим, как менялся городской ландшафт в период блокады Ленинграда, в послевоенное время и советское вообще. Но, мы будем говорить не только о чём-то неодушевлённом: рассказ пойдёт и о живших здесь людях, о строителях и попечителях, об архитекторах и художниках, поэтах и музыкантах, формировавших живую историю Коломны.

Важно знать:

Экскурсия проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде и помните про удобную обувь.