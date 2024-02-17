Мы прогуляемся по одному из старейших районов Петербурга — прекрасной Коломне.
Пройдемся лабиринтами дворов, удивляющих строительными нелепостями, и вы узнаете много нового об истории застройки города, храмовой архитектуре.
А еще вы воочию увидите, как менялся городской ландшафт в период блокады Ленинграда, в послевоенное и советское время.
Пройдемся лабиринтами дворов, удивляющих строительными нелепостями, и вы узнаете много нового об истории застройки города, храмовой архитектуре.
А еще вы воочию увидите, как менялся городской ландшафт в период блокады Ленинграда, в послевоенное и советское время.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
23
фев
фев
25
фев
фев
3
мар
мар
10
мар
мар
17
мар
мар
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|800 ₽
|Детский
|600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Район Коломна
- Николо-Богоявленский морской собор
- Храм Святого Станислава
- Большая хоральная синагога
- Церковь Святого Апостола Иоанна (Яани кирик)
Описание
Что вас ждет
Мы будем гулять по одному из старейших районов Петербурга — прекрасной Коломне. На её примере поговорим о застройке города, специфике строительства, доходных домах и их дворах. Пройдём извилистыми цепочками тех самых дворов, иногда проходных, иногда не очень, но всегда удивляющих своими строительными нелепостями. Рассказ будет идти и о храмовой архитектуре. Дореволюционная Коломна — многонациональный район, так что настолько разнообразных культовых зданий, находящихся, при этом, в шаговой доступности друг от друга, мы не встретим более нигде в Петербурге. Чем кирха отличается от костёла, церковь от собора и почему синагога не иудейский храм, а кое-что другое — эти вопросы не останутся без ответа. На примере нескольких зданий увидим, как менялся городской ландшафт в период блокады Ленинграда, в послевоенное время и советское вообще. Но, мы будем говорить не только о чём-то неодушевлённом: рассказ пойдёт и о живших здесь людях, о строителях и попечителях, об архитекторах и художниках, поэтах и музыкантах, формировавших живую историю Коломны.
Важно знать:
Экскурсия проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде и помните про удобную обувь.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского мостаЗавершение: Новая Голландия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проходит на улице
- Пожалуйста
- Одевайтесь по погоде и помните про удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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