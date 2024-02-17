Дворами между церквãми

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
Мы прогуляемся по одному из старейших районов Петербурга — прекрасной Коломне.

Пройдемся лабиринтами дворов, удивляющих строительными нелепостями, и вы узнаете много нового об истории застройки города, храмовой архитектуре.

А еще вы воочию увидите, как менялся городской ландшафт в период блокады Ленинграда, в послевоенное и советское время.
Дворами между церквãми
Дворами между церквãми
Дворами между церквãми
Ближайшие даты:
17
фев
23
фев
25
фев
3
мар
10
мар
17
мар

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый800 ₽
Детский600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Район Коломна
  • Николо-Богоявленский морской собор
  • Храм Святого Станислава
  • Большая хоральная синагога
  • Церковь Святого Апостола Иоанна (Яани кирик)

Описание

Что вас ждет

Мы будем гулять по одному из старейших районов Петербурга — прекрасной Коломне. На её примере поговорим о застройке города, специфике строительства, доходных домах и их дворах. Пройдём извилистыми цепочками тех самых дворов, иногда проходных, иногда не очень, но всегда удивляющих своими строительными нелепостями. Рассказ будет идти и о храмовой архитектуре. Дореволюционная Коломна — многонациональный район, так что настолько разнообразных культовых зданий, находящихся, при этом, в шаговой доступности друг от друга, мы не встретим более нигде в Петербурге. Чем кирха отличается от костёла, церковь от собора и почему синагога не иудейский храм, а кое-что другое — эти вопросы не останутся без ответа. На примере нескольких зданий увидим, как менялся городской ландшафт в период блокады Ленинграда, в послевоенное время и советское вообще. Но, мы будем говорить не только о чём-то неодушевлённом: рассказ пойдёт и о живших здесь людях, о строителях и попечителях, об архитекторах и художниках, поэтах и музыкантах, формировавших живую историю Коломны.

Важно знать:

Экскурсия проходит на улице, пожалуйста, одевайтесь по погоде и помните про удобную обувь.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Никольский сквер у Ново-Никольского моста
Завершение: Новая Голландия
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на улице
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде и помните про удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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