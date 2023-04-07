Дворцовая площадь для детей и их родителей

Описание
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Ответы на вопросы
Дворцовая площадь — сердце Санкт-Петербурга. Чаще всего жители и гости города приходят сюда, чтобы полюбоваться Зимним дворцом и сходить в музеи.

Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Дворцовая площадь для детей и их родителей
Дворцовая площадь для детей и их родителей
Дворцовая площадь для детей и их родителей
Дворцовая площадь для детей и их родителей
Дворцовая площадь для детей и их родителей
Дворцовая площадь для детей и их родителей
Ближайшие даты:
7
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года.

Кроме того, вы узнаете:

  • Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского.
  • Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I.
  • Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать.
  • Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку.
  • На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин.
  • В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник.

Организационные детали:

Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+).

Место встречи:

Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Дворцовой площади
Завершение: Конец экскурсии на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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