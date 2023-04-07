Что вас ожидает:

Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года.

Кроме того, вы узнаете:

Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского.

Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I.

Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать.

Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку.

На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин.

В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник.

Организационные детали:

Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+).

Место встречи:

Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.