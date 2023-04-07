Дворцовая площадь — сердце Санкт-Петербурга. Чаще всего жители и гости города приходят сюда, чтобы полюбоваться Зимним дворцом и сходить в музеи.
Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Ближайшие даты:
7
апр
апр
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года.
Кроме того, вы узнаете:
- Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского.
- Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I.
- Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать.
- Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку.
- На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин.
- В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник.
Организационные детали:
Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+).
Место встречи:
Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Начало экскурсии на Дворцовой площадиЗавершение: Конец экскурсии на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании