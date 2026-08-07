Что вас ожидает: Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года. Кроме того, вы узнаете:

Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского • Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I • Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать • Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку • На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин • В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник. Важная информация: Организационные детали:.

• Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+). Место встречи:

• Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Цена за экскурсию:

Группа до 4-х человек — 5900 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1200 рублей с человека.