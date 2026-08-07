Дворцовая площадь — сердце Санкт-Петербурга. Чаще всего жители и гости города приходят сюда, чтобы полюбоваться Зимним дворцом и сходить в музеи.
Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Что еще интересного здесь есть? Что на площади делают ангел с крестом на колонне и крылатая Ника в колеснице? Наша увлекательная интерактивная экскурсия поможет ответить на эти вопросы!
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Дворцовую площадь можно исследовать бесконечно, настолько это интересное место. Мы поговорим об истории и смысле здания Главного штаба, рассмотрим украшения на Триумфальной арке и выясним, какое отношение они имеют к Отечественной войне 1812 года. Кроме того, вы узнаете:
Что такое ампир и чем русский ампир отличается от французского • Почему не был реализован план Триумфальной арки, принятый Александром I • Сколько весит скульптура на крыше арки и как такой вес можно выдержать • Что нашли строители Александровской колонны и зачем при ее установке использовали мыло и водку • На кого похож ангел на вершины колонны и при чем тут Ленин • В конце экскурсии вас ждет творческая часть: мы обратимся к воображению и придумаем собственный памятник. Важная информация: Организационные детали:.
• Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+). Место встречи:
• Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования. Цена за экскурсию:
Группа до 4-х человек — 5900 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1200 рублей с человека.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Дворцовой площади
Завершение: Конец экскурсии на Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсия подойдет семьям с детьми от 9 лет или детским группам (также 9+)
- Место встречи:
- Начало экскурсии на Дворцовой площади. Точное место встречи вы узнаете сразу после бронирования
- Цена за экскурсию:
- Группа до 4-х человек - 5900 рублей за экскурсию. Если вас больше, то 1200 рублей с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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