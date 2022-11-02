Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Семейное путешествие по Петербургу
Три часа авто-экскурсии будут наполнены занятными сюжетами о Северной столице и ее знаменитых жителях из прошлого. Ребятам точно будет, что рассказать сверстникам по приезде домой!
«Здесь будет город заложен»
Каким был первый домик Петербурга и кто в нем жил? Ответ ждет на экскурсии. Ординар на Исаакиевской площади позволит воображению ребёнка представить масштабы петербургских наводнений, когда дворцы становились каменными островами. А Ростральные колонны на Стрелке Васильевского острова расскажут о том времени, когда они служили маяками для заходивших кораблей с грузом.
Собираем городские детали
Вы увидите мост шириной с площадь, волшебных грифонов и сфинксов на набережной Невы, ограду собора, сооруженную из трофейных пушек. Загадаете желание у памятника птичке на Фонтанке и услышите истории Михайловского замка про привидений и подземные ходы. Мы не пропустим памятники из железа, старинные и современные: пожарному, городовому, водовозу, Остапу Бендеру, фотографу, зайцу, кошкам. А еще будем вместе искать львов, ведь Петербург самый «львиный» город в мире — они прячутся во дворах, на фризах зданий, в парадных и арках, поэтому еще никто не подсчитал их точное количество.
Начало и окончание экскурсии от вашего отеля или другого удобного вам места в Петербурге
Экскурсия проходит на комфортном минивэне Hyundai Starex. Мы будем останавливаться для прогулок и детального осмотра достопримечательностей.
Рассказы адаптируются под состав вашей группы
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл 1012 экскурсий для 1569 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюбленный в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, я люблю этот город по-своему — по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников.