Невский проспект, Исаакиевский собор, Михайловский замок, стрелка Васильевского острова — мы проедем по центру города и по набережным его рек, останавливаясь в топ-местах.
Описание фото-прогулки
Семейное путешествие по Петербургу
Три часа авто-экскурсии будут наполнены занятными сюжетами о Северной столице и ее знаменитых жителях из прошлого. Ребятам точно будет, что рассказать сверстникам по приезде домой!
«Здесь будет город заложен»
Каким был первый домик Петербурга и кто в нем жил? Ответ ждет на экскурсии. Ординар на Исаакиевской площади позволит воображению ребёнка представить масштабы петербургских наводнений, когда дворцы становились каменными островами. А Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова расскажут о том времени, когда они служили маяками для заходивших кораблей с грузом.
Собираем городские детали
Вы увидите мост шириной с площадь, волшебных грифонов и сфинксов на набережной Невы, ограду собора, сооруженную из трофейных пушек. Загадаете желание у памятника птичке на Фонтанке и услышите истории Михайловского замка про привидений и подземные ходы. Мы не пропустим памятники из железа, старинные и современные: пожарному, городовому, водовозу, Остапу Бендеру, фотографу, зайцу, кошкам. А еще будем вместе искать львов, ведь Петербург самый «львиный» город в мире — они прячутся во дворах, на фризах зданий, в парадных и арках, поэтому еще никто не подсчитал их точное количество.
Обложка экскурсии — иллюстрация художницы Татьяны Родионовой.
Организационные детали
- Начало и окончание экскурсии от вашего отеля или другого удобного вам места в Петербурге
- Экскурсия проходит на седане или комфортном минивэне Hyundai Starex. Если вы хотите именно на минивэне, то напишите, пожалуйста мне об этом заранее.
- Мы будем останавливаться для прогулок и детального осмотра достопримечательностей.
- Рассказы адаптируются под состав вашей группы
- Это индивидуальная экскурсия, рассчитанная на одну семью
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