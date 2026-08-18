Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Даты? Фамилии?. . Конечно, необычные и захватывающие истории города! Я расскажу их вам и вашим детям, познакомлю вашу семью с Северной столицей. Невский проспект, Исаакиевский собор, Михайловский замок, стрелка Васильевского острова — мы проедем по центру города и по набережным его рек, останавливаясь в топ-местах.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Семейное путешествие по Петербургу

Три часа авто-экскурсии будут наполнены занятными сюжетами о Северной столице и ее знаменитых жителях из прошлого. Ребятам точно будет, что рассказать сверстникам по приезде домой!

«Здесь будет город заложен»

Каким был первый домик Петербурга и кто в нем жил? Ответ ждет на экскурсии. Ординар на Исаакиевской площади позволит воображению ребёнка представить масштабы петербургских наводнений, когда дворцы становились каменными островами. А Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова расскажут о том времени, когда они служили маяками для заходивших кораблей с грузом.

Собираем городские детали

Вы увидите мост шириной с площадь, волшебных грифонов и сфинксов на набережной Невы, ограду собора, сооруженную из трофейных пушек. Загадаете желание у памятника птичке на Фонтанке и услышите истории Михайловского замка про привидений и подземные ходы. Мы не пропустим памятники из железа, старинные и современные: пожарному, городовому, водовозу, Остапу Бендеру, фотографу, зайцу, кошкам. А еще будем вместе искать львов, ведь Петербург самый «львиный» город в мире — они прячутся во дворах, на фризах зданий, в парадных и арках, поэтому еще никто не подсчитал их точное количество.

Обложка экскурсии — иллюстрация художницы Татьяны Родионовой.

Организационные детали