Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей

Увлекательные истории о городе простым языком - на минивэне с панорамной крышей
Что запомнится ребенку после посещения Петербурга? Даты? Фамилии?. . Конечно, необычные и захватывающие истории города! Я расскажу их вам и вашим детям, познакомлю вашу семью с Северной столицей.

Невский проспект, Исаакиевский собор, Михайловский замок, стрелка Васильевского острова — мы проедем по центру города и по набережным его рек, останавливаясь в топ-местах.
4.8
57 отзывов
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей
Знакомство с Петербургом. Версия для детей и родителей

Описание фото-прогулки

Семейное путешествие по Петербургу

Три часа авто-экскурсии будут наполнены занятными сюжетами о Северной столице и ее знаменитых жителях из прошлого. Ребятам точно будет, что рассказать сверстникам по приезде домой!

«Здесь будет город заложен»

Каким был первый домик Петербурга и кто в нем жил? Ответ ждет на экскурсии. Ординар на Исаакиевской площади позволит воображению ребёнка представить масштабы петербургских наводнений, когда дворцы становились каменными островами. А Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова расскажут о том времени, когда они служили маяками для заходивших кораблей с грузом.

Собираем городские детали

Вы увидите мост шириной с площадь, волшебных грифонов и сфинксов на набережной Невы, ограду собора, сооруженную из трофейных пушек. Загадаете желание у памятника птичке на Фонтанке и услышите истории Михайловского замка про привидений и подземные ходы. Мы не пропустим памятники из железа, старинные и современные: пожарному, городовому, водовозу, Остапу Бендеру, фотографу, зайцу, кошкам. А еще будем вместе искать львов, ведь Петербург самый «львиный» город в мире — они прячутся во дворах, на фризах зданий, в парадных и арках, поэтому еще никто не подсчитал их точное количество.

Обложка экскурсии — иллюстрация художницы Татьяны Родионовой.

Организационные детали

  • Начало и окончание экскурсии от вашего отеля или другого удобного вам места в Петербурге
  • Экскурсия проходит на седане или комфортном минивэне Hyundai Starex. Если вы хотите именно на минивэне, то напишите, пожалуйста мне об этом заранее.
  • Мы будем останавливаться для прогулок и детального осмотра достопримечательностей.
  • Рассказы адаптируются под состав вашей группы
  • Это индивидуальная экскурсия, рассчитанная на одну семью

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3575 туристов
Художник, поэт, гид и коренной житель Петербурга, влюблённый в свой город. Провожу лёгкие по восприятию экскурсии без изнуряющих дат и скучных фактов. Я видел Петербург тысячи раз, люблю этот город по-своему
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— по-ленинградски, без мишуры Невского и без мусора у дворцов после бесконечных праздников. За годы работы у меня появилась надёжная команда гидов, которые так же любят наш город. Главные принципы нашей работы — это комфортные и интересные экскурсии на хороших машинах и без очередей.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
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2
2
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Е
Огромное спасибо организатору за оперативность обратной связи,были проездом и очень были впечатлены качеством подачи материала и сценарием экскурсии. Однозначно советую всем. Интересно будет для разного возрастного диапазона
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П
Всей семье очень понравилось, как разговор с другом. Даже мой сын-нигилист разморозился, слушал и крутил головой в нужные стороны.
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А
Прекрасное путешествие с Павлом по городу Санкт-Петербургу. Душевно, увлекательно и весело узнали про Санкт-Петербург. Дети довольны!
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Т
Экскурсия прошла содержательно и интересно. Ребенок 8ми лет был в восторге.
Экскурсия прошла содержательно и интересно. Ребенок 8ми лет был в восторге.
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Марина
Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах, посмотрели основные достопримечательности. Ориентировали нашу прогулку в основном на дочку 12 лет, т. к.
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она в Питере первый раз. Спасибо Павлу, что делал акценты для дочки, задавал интересные вопросы, рассказывал интересные факты, от которых у меня было большое удивление. Павел нас пофотографировал, остались самые приятные впечатления. А самое главное - Павел пишет прекрасные стихи, прочитал нам несколько своих творений, мы были в полном восторге. Дочка вдохновилась его стихами и сразу после прогулки написала стих. Теперь хочет написать песню на стихи Павла и исполнить в своей рок группе. В общем, Павел вдохновитель, прекрасный рассказчик и очень любит свой город. Рекомендую, друзья, не пожалейте денег на такую эксклюзивную экскурсию по городу.

Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах,
Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах,
Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах,
Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах,
Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах,
Прогулка с Павлом прошла на высшем уровне, покатались по Питеру, побывали в интересных, уютных Питерских дворах,
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Ксения
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7 лет. Но интересно было всем! Сына Павел вовлекал в диалог, подача всегда учитывала то, что ребенок быстро устает и отвлекается. 2,5 час пролетели играючи, незаметно)
Огромная благодарность!!!
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7
Прекрасная экскурсия, которую проводил Павел! На самом деле я сильно опасалась, поскольку поехали с ребёнком 7
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