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Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом

Невские С.
Невские С. – Гид из Санкт-Петербурга
Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом
Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом

Что вы увидите

  • Площадь Восстания
  • Невский проспект
  • Аничков дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Строгановский дворец
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский Дворец.
Автобусная экскурсия ⛳ «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в Петербурге – это дворцы. Конечно, это только видимость, хотя их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия ⛳.
Посещение Юсуповского дворца, принадлежавшего одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев. Вы увидите парадные залы с великолепным домашним театром.
Что входит
  • Услуги аккредитованного экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты в музеи по программе.
Что не входит
  • Личные расходы (по желанию).
Начало
🚩 Гостиница «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10)
Место завершения
🏁 Площадь Восстания
Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом
Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом
Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом
Дворцы Петербурга и их владельцы с Юсуповским Дворцом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Невские С.
Невские С.
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