Автобусная экскурсия ⛳ «Дворцы Петербурга и их владельцы». Иногда кажется, что все здания в Петербурге – это дворцы. Конечно, это только видимость, хотя их действительно много. А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия ⛳.

Посещение Юсуповского дворца, принадлежавшего одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи и славящийся своими великолепными интерьерами, хранящими тепло и обаяние своих владельцев. Вы увидите парадные залы с великолепным домашним театром.