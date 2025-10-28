Мои заказы

Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров

Попасть в святая святых - закрытый цех, где почти три века создают прекрасное
Императорский фарфоровый завод — один из старейших в Европе. Вы посетите цех высокохудожественных изделий, где до сих пор делают фарфор по технологиям 18 века. Узнаете, как уже долгое время здесь ежедневно рождаются благородные изделия. И увидите весь процесс производства — от замешивания массы до росписи и обжига.
4.3
8 отзывов
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров© Кристина
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров© Кристина
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров© Кристина
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя19
ноя20
ноя21
ноя26
ноя27
ноя
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

  • В цехе высокохудожественных изделий вы понаблюдаете за процессом изготовления различных фарфоровых предметов
  • Увидите, как мастера расписывают фарфор, используя различные технологии, и как посуда отправляется в печь
  • Узнаете об истории производства — например, как Екатерина II заказывала сервизы для европейских монархов, а Александр I ввёл моду на военные тарелки с портретами героев 1812 года
  • Побываете в выставочном пространстве завода и фирменном магазине, где сможете выбрать памятные сувениры

Организационные детали

С собой необходимо иметь паспорт для оформления пропуска на завод.

в среду, четверг и пятницу в 11:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У завода
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина
Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 100 туристов
Здравствуйте! Я приглашаю вас посетить увлекательные экскурсии. Собираю сборные группы и организую экскурсии на заводы, фабрики, в театры. Передаю гостей профессиональным гидам на предприятии. Также работаю с группами школьников. Предлагаю экскурсии на шоколадную фабрику, завод императорского фарфора, киностудию, в Мариинский театр.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
2
1
Светлана
Светлана
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хороший экскурсовод Александра, всё очень подробно и интересно рассказала и показала! Прекрасный музей и магазин! Спасибо за увлекательное путешествие)))
Очень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хорошийОчень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хорошийОчень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хорошийОчень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хорошийОчень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хорошийОчень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хорошийОчень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хороший
В
Вадим
14 авг 2025
Спасибо
Екатерина
Екатерина
8 авг 2025
Экскурсия на производство фарфора была интересная, спасибо!
Но не совсем понятна была роль организатора Кристины, так как она экскурсию не проводила, просто встретила и провела к месту сбора группы и передала
читать дальше

в руки экскурсовода. А после этого просто отдала билеты в Музей фарфорового завода и ушла, экскурсии по музею не было, мы сами ходили, смотрели. Интересно, конечно, но где заявленная экскурсия?
Не скажу, что я прямо сильно расстроилась, но о таком, все же лучше предупреждать заранее.

Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Добрый день
Экскурсия проводится в цеху,ее провел наш экскурсовод, мы организовываем группы и комплектуем их это наша часть работы, экскурсоводы на
читать дальше

предприятии не занимаются организацией они выполняю свою работу по проведению, это предприятие.
Касаемо Эрмитажа руководство завода дарит в подарок посещение галлерее Эрмитажа -как Презент
В Эрмитаже работают экскурсоводы только по выходным, проводить сторонний экскурсовод ее не может. Но завод не работает в выходной день
Поэтому как презент дарят посещение
Самостоятельное по галерее ни кто не обещал и она не прописана в общей экскурсии.
А час экскурсии по цеху проводит экскурсовод.

С
Сабина
24 июл 2025
Организатор со своей стороны была внимательной, отзывчивой, всегда на связи, готова ответить на все вопросы. Экскурсовод тоже понравилась, подробно рассказывала. Единственное хочется больше посетить помещений и видеть как работают мастера в мастерских, а не из-за дверей.
Л
Лада
15 июл 2025
Сайт посредник. На заводе экскурсия стоит в два раза меньше
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Благодарим что посетили нашу экскурсию.
Цена зависит от количества человек в группе.
Все гостим сайта идут в мини группах.
Возможно Вы имели ввиду групповые автобусные туры по 25 -35 человек.
Елена
Елена
28 июн 2025
Очень увлекательная экскурсия - показывают цех, инструменты, рассказывают о технологии всех этапов изготовления фарфоровых изделий, позволяют понаблюдать на работой художников. После экскурсии возможно остаться на мастер-класс, посетить музей или магазин при заводе.
Оксана
Оксана
26 июн 2025
Попасть на завод хотела давно. Чтоб точно посетить экскурсию, оформляла заказ через этот сайт. Ну, честно говоря, организатор так себе. Не берет трубку, не отвечает на звонки. Потом объяснила, что
читать дальше

не внесла мой телефон в список, а с незнакомого номера брать не стала. Это хорошо, что мы сами разобрались и нашли и завод, и вход, и организатора, а если бы нет, и организатор не берет трубку? В общем, однозначно непонятная позиция. Сама экскурсия длится не час, как заявлено, а 45 минут, покажут только цех высокохудожественных изделий (где отливают изделия, потом печь и две комнаты, где работают живописцы). Гид не с «Трипстера», а местный с завода. То ли нам не повезло, то ли сейчас лето и большой поток туристов, поэтому главное количество, а не качество, но как-то рассказывала гид без азарта, заученными фразами. Безусловно, все равно интересно и познавательно, но явно не за 5 тыс за двоих. За посещение музей плата дополнительно. В общем, если хочется посмотреть хоть немного от процесса производства фарфора, то все равно рекомендую экскурсию, а так особо без восторга от организации и экскурсии.

Попасть на завод хотела давно. Чтоб точно посетить экскурсию, оформляла заказ через этот сайт. Ну, честноПопасть на завод хотела давно. Чтоб точно посетить экскурсию, оформляла заказ через этот сайт. Ну, честноПопасть на завод хотела давно. Чтоб точно посетить экскурсию, оформляла заказ через этот сайт. Ну, честно
Кристина
Кристина
Ответ организатора:
Извиняюсь за то что не уделила Вам больше внимания, но у нас группа количество человек 7-15, это не индивидуальная экскурсия,
читать дальше

в течении 5 минут я я Вас встретила.
В любом случае был отправлен маршрут как добраться. Экскурсии длиться час перед экскурсие проговаривают правила поведения.
Так же рекомендую прочитать описание в котором указано посещение цеха. Экскурсии проводят только наши работники завода ни каких сторонних сотрудников не бывает -Завод предприятие закрытое. Если гости хотят больше ознакомится с росписью всегда предлагается мастер-класс.

А
Анна
17 мая 2025
Экскурсовод и организатор Кристина очень открытая и добрая девушка. Завод великолепен. Удалось прикоснуться к культуре и истории. Все на высшем уровне. Благодарна и рекомендую 🙏❤️

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Питера с любовью: мастер-класс по свечам
Погрузитесь в мир ароматов и творчества, создавая свою свечу из соевого воска. Уникальный сувенир из Петербурга, который вы сделаете сами
Начало: В культурном квартале «Брусницын»
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
1500 ₽ за человека
Секреты квартиры Распутина: легенды за закрытыми дверями
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Секреты квартиры Распутина: легенды за закрытыми дверями
Начало: Гороховая ул., 64 (у арки дома)
Расписание: по расписанию в календаре
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Эрмитаж: шедевры и секреты
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эрмитаж: шедевры и секреты
Нескучное знакомство с сокровищами мирового искусства в компании профессионального гида
Начало: У главного входа в Эрмитаж
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге