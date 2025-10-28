читать дальше

не внесла мой телефон в список, а с незнакомого номера брать не стала. Это хорошо, что мы сами разобрались и нашли и завод, и вход, и организатора, а если бы нет, и организатор не берет трубку? В общем, однозначно непонятная позиция. Сама экскурсия длится не час, как заявлено, а 45 минут, покажут только цех высокохудожественных изделий (где отливают изделия, потом печь и две комнаты, где работают живописцы). Гид не с «Трипстера», а местный с завода. То ли нам не повезло, то ли сейчас лето и большой поток туристов, поэтому главное количество, а не качество, но как-то рассказывала гид без азарта, заученными фразами. Безусловно, все равно интересно и познавательно, но явно не за 5 тыс за двоих. За посещение музей плата дополнительно. В общем, если хочется посмотреть хоть немного от процесса производства фарфора, то все равно рекомендую экскурсию, а так особо без восторга от организации и экскурсии.