Императорский фарфоровый завод — один из старейших в Европе. Вы посетите цех высокохудожественных изделий, где до сих пор делают фарфор по технологиям 18 века. Узнаете, как уже долгое время здесь ежедневно рождаются благородные изделия. И увидите весь процесс производства — от замешивания массы до росписи и обжига.
Описание экскурсии
- В цехе высокохудожественных изделий вы понаблюдаете за процессом изготовления различных фарфоровых предметов
- Увидите, как мастера расписывают фарфор, используя различные технологии, и как посуда отправляется в печь
- Узнаете об истории производства — например, как Екатерина II заказывала сервизы для европейских монархов, а Александр I ввёл моду на военные тарелки с портретами героев 1812 года
- Побываете в выставочном пространстве завода и фирменном магазине, где сможете выбрать памятные сувениры
Организационные детали
С собой необходимо иметь паспорт для оформления пропуска на завод.
в среду, четверг и пятницу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У завода
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 100 туристов
Здравствуйте! Я приглашаю вас посетить увлекательные экскурсии. Собираю сборные группы и организую экскурсии на заводы, фабрики, в театры. Передаю гостей профессиональным гидам на предприятии. Также работаю с группами школьников. Предлагаю экскурсии на шоколадную фабрику, завод императорского фарфора, киностудию, в Мариинский театр.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
28 окт 2025
Очень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хороший экскурсовод Александра, всё очень подробно и интересно рассказала и показала! Прекрасный музей и магазин! Спасибо за увлекательное путешествие)))
В
Вадим
14 авг 2025
Спасибо
Екатерина
8 авг 2025
Экскурсия на производство фарфора была интересная, спасибо!
Кристина
Ответ организатора:
Добрый день
С
Сабина
24 июл 2025
Организатор со своей стороны была внимательной, отзывчивой, всегда на связи, готова ответить на все вопросы. Экскурсовод тоже понравилась, подробно рассказывала. Единственное хочется больше посетить помещений и видеть как работают мастера в мастерских, а не из-за дверей.
Л
Лада
15 июл 2025
Сайт посредник. На заводе экскурсия стоит в два раза меньше
Кристина
Ответ организатора:
Благодарим что посетили нашу экскурсию.
Цена зависит от количества человек в группе.
Все гостим сайта идут в мини группах.
Возможно Вы имели ввиду групповые автобусные туры по 25 -35 человек.
Елена
28 июн 2025
Очень увлекательная экскурсия - показывают цех, инструменты, рассказывают о технологии всех этапов изготовления фарфоровых изделий, позволяют понаблюдать на работой художников. После экскурсии возможно остаться на мастер-класс, посетить музей или магазин при заводе.
Оксана
26 июн 2025
Попасть на завод хотела давно. Чтоб точно посетить экскурсию, оформляла заказ через этот сайт. Ну, честно говоря, организатор так себе. Не берет трубку, не отвечает на звонки. Потом объяснила, что
Кристина
Ответ организатора:
Извиняюсь за то что не уделила Вам больше внимания, но у нас группа количество человек 7-15, это не индивидуальная экскурсия,
А
Анна
17 мая 2025
Экскурсовод и организатор Кристина очень открытая и добрая девушка. Завод великолепен. Удалось прикоснуться к культуре и истории. Все на высшем уровне. Благодарна и рекомендую 🙏❤️
