Индивидуальная
до 5 чел.
Империя Фаберже
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Карла Фаберже, узнайте о судьбе мастера и его шедеврах в Музее Фаберже
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)
Почувствовать дух времени и русской культуры до революции 1917 года
Начало: У Шуваловского дворца Музей Фаберже
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:00
15 дек в 14:00
19 дек в 14:00
2800 ₽ за билет
Групповая
до 15 чел.
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее
Познакомьтесь с шедеврами Карла Фаберже в стенах роскошного Шуваловского дворца. Уникальная коллекция пасхальных яиц и других ювелирных изделий ждёт вас
Начало: Наб реки Фонтанки
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
2 янв в 17:00
3 янв в 17:00
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Музея Фаберже
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с гидом-искусствоведом. Узнайте историю Музея Фаберже и насладитесь коллекцией уникальных экспонатов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Групповая
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров
Попасть в святая святых - закрытый цех, где почти три века создают прекрасное
Начало: У завода
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
2667 ₽
2963 ₽ за человека
- ННаталия29 ноября 2025Отличная организация, подробная экскурсия! Возможность увидеть и прикоснуттся к бесценному! + Музей на территории Завода просто потряс! Провела на ИФЗ весь день! ❤️🔥
- ЮЮлия22 ноября 2025Я осталась довольна экскурсией. Получила то, что и ожидала. Узнала, как органищовано и работает производство. Экскурсовод Дарья все показала наглядно и даже дала потрогать. Посмотрела фарфоровую красоту в музее. Купила сувенир на память в магазине.
- ССветлана28 октября 2025Очень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хороший экскурсовод Александра, всё очень подробно и интересно рассказала и показала! Прекрасный музей и магазин! Спасибо за увлекательное путешествие)))
- ВВадим14 августа 2025Спасибо
- ССабина24 июля 2025Организатор со своей стороны была внимательной, отзывчивой, всегда на связи, готова ответить на все вопросы. Экскурсовод тоже понравилась, подробно рассказывала. Единственное хочется больше посетить помещений и видеть как работают мастера в мастерских, а не из-за дверей.
- ЕЕлена27 июня 2025Очень увлекательная экскурсия - показывают цех, инструменты, рассказывают о технологии всех этапов изготовления фарфоровых изделий, позволяют понаблюдать на работой художников. После экскурсии возможно остаться на мастер-класс, посетить музей или магазин при заводе.
- ААнна17 мая 2025Экскурсовод и организатор Кристина очень открытая и добрая девушка. Завод великолепен. Удалось прикоснуться к культуре и истории. Все на высшем уровне. Благодарна и рекомендую 🙏❤️
