Н Наталия Отличная организация, подробная экскурсия! Возможность увидеть и прикоснуттся к бесценному! + Музей на территории Завода просто потряс! Провела на ИФЗ весь день! ❤️‍🔥

Ю Юлия Я осталась довольна экскурсией. Получила то, что и ожидала. Узнала, как органищовано и работает производство. Экскурсовод Дарья все показала наглядно и даже дала потрогать. Посмотрела фарфоровую красоту в музее. Купила сувенир на память в магазине.

С Светлана Очень понравилась экскурсия на Императорский фарфоровый завод! Теперь я знаю о фарфоре почти всё!)) Очень хороший экскурсовод Александра, всё очень подробно и интересно рассказала и показала! Прекрасный музей и магазин! Спасибо за увлекательное путешествие)))

В Вадим Спасибо

С Сабина Организатор со своей стороны была внимательной, отзывчивой, всегда на связи, готова ответить на все вопросы. Экскурсовод тоже понравилась, подробно рассказывала. Единственное хочется больше посетить помещений и видеть как работают мастера в мастерских, а не из-за дверей.

Е Елена Очень увлекательная экскурсия - показывают цех, инструменты, рассказывают о технологии всех этапов изготовления фарфоровых изделий, позволяют понаблюдать на работой художников. После экскурсии возможно остаться на мастер-класс, посетить музей или магазин при заводе.