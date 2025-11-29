Мои заказы

Императорский фарфоровый завод – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Императорский фарфоровый завод» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Империя Фаберже
1.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Империя Фаберже
Погрузитесь в мир ювелирного искусства Карла Фаберже, узнайте о судьбе мастера и его шедеврах в Музее Фаберже
Начало: На набережной реки Фонтанки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
5900 ₽ за всё до 5 чел.
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)
1 час
13 отзывов
Билеты
Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)
Почувствовать дух времени и русской культуры до революции 1917 года
Начало: У Шуваловского дворца Музей Фаберже
Расписание: в понедельник и пятницу в 14:00
15 дек в 14:00
19 дек в 14:00
2800 ₽ за билет
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее
1.5 часа
21 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Фаберже: жизнь и творчество в одном музее
Познакомьтесь с шедеврами Карла Фаберже в стенах роскошного Шуваловского дворца. Уникальная коллекция пасхальных яиц и других ювелирных изделий ждёт вас
Начало: Наб реки Фонтанки
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
2 янв в 17:00
3 янв в 17:00
950 ₽ за человека
Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом
2 часа
101 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры Музея Фаберже
Погрузитесь в мир ювелирного искусства с гидом-искусствоведом. Узнайте историю Музея Фаберже и насладитесь коллекцией уникальных экспонатов
Начало: На набережной реки Фонтанки
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4300 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров
1.5 часа
-
10%
10 отзывов
Групповая
Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров
Попасть в святая святых - закрытый цех, где почти три века создают прекрасное
Начало: У завода
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
2667 ₽2963 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Императорский фарфоровый завод»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Империя Фаберже
  2. Сокровища Фаберже: истории в драгоценностях (билеты в музей включены)
  3. Фаберже: жизнь и творчество в одном музее
  4. Шедевры Музея Фаберже с гидом-искусствоведом
  5. Экскурсия на Императорский фарфоровый завод: секреты мастеров
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Невский проспект
  3. Дворцовая площадь
  4. Набережная
  5. Эрмитаж
  6. Зимний дворец
  7. Петропавловская крепость
  8. Спас на Крови
  9. Медный всадник
  10. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в декабре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Императорский фарфоровый завод" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 950 до 5900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Императорский фарфоровый завод», 232 ⭐ отзыва, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль