Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей

Создать уникальный сувенир в дизайнерской студии на берегу Финского залива
В нашем красивом кендлбаре вы сделаете свечу со своим настроением.

Послушаете готовые ароматы (в меню большой выбор!) или смешаете новый, который передаст ваш личный Петербург. Оформите этикетку и узнаете секреты горения свечи.

А также поработаете с соевым воском — натуральным продуктом, который не выделяет канцерогены при горении.
5
2 отзыва
Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Из Питера с любовью: мастер-класс по изготовлению ароматических свечей
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:15, 11:45, 13:00, 13:30, 14:45, 15:15, 16:15, 16:30, 17:00, 18:15, 18:45, 20:00, 20:30

Описание мастер-класса

Лучший сувенир из Петербурга — это сувенир, сделанный своими руками. Мы приглашаем вас в наш кендлбар, где вместе с мастером вы создадите свечу из соевого воска.

Ваша работа будет уникальной! Вы сами выберете аромат, фитиль и этикетку. Поработаете над оформлением свечи в собственном стиле. Смешаете и зальёте соевый воск — экологически чистый продукт, который лучше отдаёт аромат и не выделяет токсичные вещества при горении.

Сам процесс займёт около часа. А пока свеча застывает (это ещё один час), вы сможете прогуляться по культурному кварталу, в котором располагается студия. Здесь, в пространстве на берегу Финского залива, можно посетить музеи, пройти до «Севкабель-порта» или посидеть в баре.

Организационные детали

  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 8 лет
  • Заливать свечи будем в коричневые баночки объёмом 100 мл. Возможно оформление в другой ёмкости или объёме — подробности уточняйте в переписке
  • Свеча будет готова через час — это время нужно, чтобы воск застыл. Вы можете прийти за ней, либо заказать у нас доставку (оплачивается отдельно)
  • Мастер-класс для вас проведёт один из преподавателей нашей студии

в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15 и 20:00, в субботу в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 18:45 и 20:30, в воскресенье в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В культурном квартале «Брусницын»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:15, 13:00, 14:45, 16:30, 18:15 и 20:00, в субботу в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15, 17:00, 18:45 и 20:30, в воскресенье в 10:00, 11:45, 13:30, 15:15 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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Е
15 окт 2024
Прекрасный релакс. Большой выбор ароматов и в целом все очень мило!
Наталья
2 окт 2024
Сегодняшний мастер класс по изготовлению свечей стал маленьким уютным праздником! Нина превосходный и увлекательный рассказчик,она помогла подобрать ароматы,мы получили новый опыт,новые умения и впечатления! рекомендуем этот теплый и атмосферный мастер -класс!!!

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