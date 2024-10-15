В нашем красивом кендлбаре вы сделаете свечу со своим настроением. Послушаете готовые ароматы (в меню большой выбор!) или смешаете новый, который передаст ваш личный Петербург. Оформите этикетку и узнаете секреты горения свечи. А также поработаете с соевым воском — натуральным продуктом, который не выделяет канцерогены при горении.

Описание мастер-класса

Лучший сувенир из Петербурга — это сувенир, сделанный своими руками. Мы приглашаем вас в наш кендлбар, где вместе с мастером вы создадите свечу из соевого воска.

Ваша работа будет уникальной! Вы сами выберете аромат, фитиль и этикетку. Поработаете над оформлением свечи в собственном стиле. Смешаете и зальёте соевый воск — экологически чистый продукт, который лучше отдаёт аромат и не выделяет токсичные вещества при горении.

Сам процесс займёт около часа. А пока свеча застывает (это ещё один час), вы сможете прогуляться по культурному кварталу, в котором располагается студия. Здесь, в пространстве на берегу Финского залива, можно посетить музеи, пройти до «Севкабель-порта» или посидеть в баре.

Организационные детали