Вы сможете окунуться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни императорской семьи Романовых. Наши опытные гиды расскажут вам интересные факты и легенды, связанные с этой эпохой.
Насладитесь красивыми пейзажами и архитектурой, а также получите незабываемые впечатления от поездки!
Описание экскурсииЭкскурсия на конном экипаже по Екатерининскому и Александровскому паркам Екатерининский и Александровский парки — прекраснейшие парковые ансамбли, которые создавались несколькими поколениями Романовых от Елизаветы Петровны до Николая II. Мы предлагаем вам проехаться по этим местам в конном экипаже, как это любила делать Екатерина Великая. Вы сможете полюбоваться природой и архитектурными шедеврами, а также послушать увлекательный рассказ нашего гида о том, как создавалась одна из самых известных царских резиденций, и о том, какие здесь разыгрывались трагедии и плелись интриги. Вы узнаете:
- Чего боялась веселая императрица?
- Почему в Царском Селе построили Александровский дворец, а не Павловский, и почему он так полюбился Николаю и Александре?
- Что такое на самом деле карусель и откуда в Царском селе Средневековые Рыцари?
- Может ли царевна выйти замуж по любви?
- Как жилось на Руси фаворитам царственных особ?
- Почему 300-летие династии Романовых стало одновременно триумфом и предзнаменованием ее падения, и что общего у царевичей Алексея Петровича и Алексея Николаевича?
- Почему немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская так любила английские парки, китайские пагоды и греческие храмы? Самые красивые постройки парков Во время экскурсии мы увидим самые красивые строения Александровского и Екатерининского парков, до которых, как правило, не доходят во время пеших экскурсий: Арсенал, Драконов мост, Коралловый (Каменный) мост, Золотые ворота, Зубовский Флигель, Адмиралтейство, Орловские Ворота и многое другое.
Проведение экскурсии возможно в любой день с 12:00 до 16:00 включительно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Александровский парк
Что включено
- Услуги гида
- Аренда кареты
Что не входит в цену
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатерининский парк
Завершение: Александровский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Проведение экскурсии возможно в любой день с 12:00 до 16:00 включительно.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
