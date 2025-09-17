Экскурсия по Царскому Селу предлагает путешествие в мир Романовых. Посетители узнают о судьбах императоров, насладятся великолепием Екатерининского и Александровского дворцов, прогуляются по живописным паркам. Исторические события, архитектурные шедевры и уникальные интерьеры оставят незабываемые впечатления. Участники смогут оценить реставрационные работы и открыть для себя скрытые уголки императорских резиденций

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

По дороге в Пушкин

Поговорим о Царскосельском тракте и верстовых столбах. О революции и войнах, отразившихся на судьбе как этих мест, так и всей страны. О восстановлении утраченного великолепия и событиях последних лет.

В Екатерининском дворце

Вы пройдёте анфиладой парадных комнат или маршрутом, посвящённым династии Романовых. Увидите визуальные обманки Растрелли. Услышите о вазах-бульдонеж и печах-голландках, а ещё о чудесах, которые случались при реставрации, и фильмах, которые здесь снимали.

В Зубовском флигеле (по желанию)

Он открылся недавно, и в нём — роскошные апартаменты Екатерины II. В него можно попасть только с местным гидом в составе небольшой сборной группы (до 10 человек).

В парках

Погуляем по Екатерининскому парку с липами, прудом и нарядными павильонами. Остановимся на кофе-брейк, если захотите. И переместимся в Александровский парк: он совсем иной по духу, поскольку создавался в те времена, когда на смену пышному стилю барокко пришли строгий классицизм, а затем — ампир. Вы рассмотрите причудливые китайские мостики и башни-руины.

В Александровском дворце

Он максимально не похож на всё то, что мы привыкли видеть в пригородах Петербурга: интерьеры в стилистике модерн, цветущие сирень и ландыши в покоях Александры Фёдоровны, катальная горка для развлечения императорских детей, спа-комплекс царя и общая спальня. Настоящий бриллиант, созданный руками мастеров-реставраторов.

Организационные детали

Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили

Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2 часов

Дворцы можно посетить в составе сборной группы со штатным гидом. Трассовую экскурсию и экскурсии в парках проводят наши гиды

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час

Дополнительные расходы — билеты (лучше купить заранее онлайн):