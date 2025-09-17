Царское Село: Екатерининский и Александровский дворцы
Индивидуальная экскурсия по Царскому Селу с посещением Екатерининского и Александровского дворцов. История, архитектура и природа в одном туре
Экскурсия по Царскому Селу предлагает путешествие в мир Романовых.
Посетители узнают о судьбах императоров, насладятся великолепием Екатерининского и Александровского дворцов, прогуляются по живописным паркам. Исторические события, архитектурные шедевры и уникальные интерьеры оставят незабываемые впечатления.
Участники смогут оценить реставрационные работы и открыть для себя скрытые уголки императорских резиденций
Поговорим о Царскосельском тракте и верстовых столбах. О революции и войнах, отразившихся на судьбе как этих мест, так и всей страны. О восстановлении утраченного великолепия и событиях последних лет.
В Екатерининском дворце
Вы пройдёте анфиладой парадных комнат или маршрутом, посвящённым династии Романовых. Увидите визуальные обманки Растрелли. Услышите о вазах-бульдонеж и печах-голландках, а ещё о чудесах, которые случались при реставрации, и фильмах, которые здесь снимали.
В Зубовском флигеле (по желанию)
Он открылся недавно, и в нём — роскошные апартаменты Екатерины II. В него можно попасть только с местным гидом в составе небольшой сборной группы (до 10 человек).
В парках
Погуляем по Екатерининскому парку с липами, прудом и нарядными павильонами. Остановимся на кофе-брейк, если захотите. И переместимся в Александровский парк: он совсем иной по духу, поскольку создавался в те времена, когда на смену пышному стилю барокко пришли строгий классицизм, а затем — ампир. Вы рассмотрите причудливые китайские мостики и башни-руины.
В Александровском дворце
Он максимально не похож на всё то, что мы привыкли видеть в пригородах Петербурга: интерьеры в стилистике модерн, цветущие сирень и ландыши в покоях Александры Фёдоровны, катальная горка для развлечения императорских детей, спа-комплекс царя и общая спальня. Настоящий бриллиант, созданный руками мастеров-реставраторов.
Организационные детали
Автомобиль — Exeed LX (2024) или другие комфортабельные автомобили
Дорога в Пушкин и обратно занимает около 2 часов
Дворцы можно посетить в составе сборной группы со штатным гидом. Трассовую экскурсию и экскурсии в парках проводят наши гиды
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Экскурсию можно продлить — 2500 ₽ за час
Дополнительные расходы — билеты (лучше купить заранее онлайн):
Екатерининский дворец: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 — бесплатно. Выходные дни — вторник и последний понедельник месяца (с ноября по апрель)
Екатерининский парк (нужен только гиду, если он не идёт во дворец): в зимний период (31 октября — 11 апреля) вход бесплатный; в летний период стандартный билет — 400 ₽
Зубовский флигель: взрослые — 1500 ₽, пенсионеры и дети старше 14 лет — 900 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽, дети до 7 — бесплатно. Выходные дни — четверг и последняя среда месяца (с ноября по март)
Александровский дворец: стандартный билет — 800 ₽, льготный билет — 500 ₽, дети 7-14 лет — 300 ₽. Выходные дни — среда и последний четверг месяца (с ноября по март)
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2440 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!
Анна
17 сен 2025
Великолепная экскурсия с интересным гидом Викторией с прекрасной подачей материала. День пролетел незаметно, хочется повторять вновь и вновь! Благодарим Викторию и обязательно вернемся!
Алексей
15 сен 2025
Прекрасная организация экскурсии в Царское Село. Очень интересная путевая экскурсия. По приезде в Царское Село наша гид Любовь провела для нас экскурсию по Екатерининскому дворцу. Мы не бежали, как стандартные группы,
а наслаждались интерьерами, слушали рассказ и могли рассмотреть все, что хотели. К сожалению такой опции в Александровском дворце не было предусмотрено. Все семь часов пролетели незаметно. Большое спасибо Любови за прекрасный рассказ, за ответы на наши многочисленные вопросы. Рекомендую
Elena
21 авг 2025
Экскурсия отлично организованна. Получили огромное удовольствие и массу впечатлений и фото. Любовь нас забрала из отеля, несмотря на проблемы с трафиком. Подача материала доступна и интересна. Любовь - профессионал. Пообедали в тихом приятном месте без толпы
Спасибо!
Парвина
18 июл 2025
Гид Любовь профессионал высокого уровня! Очень интересная и увлекательная экскурсия! Большое спасибо!
Екатерина
15 июл 2025
Были в сопровождении гида Юлии: организация и историческая справка на великолепном уровне! Благодарю ❤️
Анастасия
20 июн 2025
Спасибо за экскурсию . Информация продается легко и интересно. Все было очень комфортно
О
16 июн 2025
Хочу поблагодарить нашего гида Веронику за прекрасную экскурсию по дворцам и паркам, четкую организацию, великолепный рассказ.
Наталья
30 мая 2025
Были на экскурсии с гидом Натальей, очень позитивная, эрудированная и интеллигентная девушка. Нашла подход к дочери 10 лет и вовлекала ее в экскурсию. Откликалась на наши просьбы и показала все
самое интересное. Экскурсия хоть и достаточно насыщенная, но прошла достаточно легко. Погода была холодная, Наталья напоила нас теплым чаем и поэтому гулять по парку было вполне комфортно. На самом деле хотелось еще и еще. Гулять, смотреть и слушать с таким экскурсоводом одно удовольствие. Огромное спасибо за незабываемые эмоции.
Сергей
17 мая 2025
Отличная экскурсия, огромное спасибо экскурсоводу Ларисе за потрясающее путешествие в Царское Село и рассказ о городе и дворцах.