Что вас ждет

Здание вокзала, которое мы увидим сегодня, было построено в 1904 году в стиле «модерн». Оно сохранило все свои интерьеры и больше похоже на музей, нежели на действующий вокзал.

Приглашаем на экскурсию в самый первый и, пожалуй, один из самых красивых вокзалов России. Именно Витебский вокзал первым приветливо распахнул свои двери в 1837 году для членов императорской семьи, правда тогда это было одноэтажное деревянное здание. С него начиналась Царкосельская железная дорога.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.