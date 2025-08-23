Правда, есть в движении поезда что-то величественное? Когда он отъезжает от платформы или несётся на всех парах на перегоне. Гудок, слышимый за километр, перестукивание колёс. Долгожданный вокзал — старейший и, пожалуй, красивейший из сохранившихся в России. Вы рассмотрите мозаики и кованые элементы, услышите истории о поездах и пассажирах. И узнаете, как отправлялись в путь сто лет назад.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Увидите мраморные лестницы, чугунные решётки лифтов, метлахскую плитку, цветные витражи в свинцовой пайке, мозаичные панно и колоритный дебаркадер с клёпаными опорами навесов
- Узнаете, в каком зале ожидали поезд пассажиры 3 класса и где в это время пили шампанское пассажиры 1 класса
- Выясните, почему перрон находится на втором этаже и зачем на вокзале работало 9 лифтов
- Услышите, кто был первым почётным пассажиром поезда на Царское село и как вообще появилось слово «вокзал»
- Рассмотрите Императорский павильон Императорской ветки, откуда отправлялись поезда царской семьи
- Вспомните, какие знаменитые фильмы снимались на Витебском вокзале
- Разберётесь, почему Данила Багров, отправившись из Приозерска, вдруг прибыл в Петербург совершенно с другой стороны
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8951 туриста
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… ДаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
23 авг 2025
Огромное спасибо Аделине, экскурсия выше всяких похвал! Мне и раньше интересен был стиль модерн, а после экскурсии я и вовсе очарована! Обязательно обратимся к этому экскурсоводу вновь!
Т
Татьяна
14 авг 2025
Спасибо большое Аделине за прекрасную, познавательную, яркую экскурсию. Это была не просто экскурсия - прогулка по вокзалу, а настоящее путешествие в прошлое. Очень много нового узнали об архитектуре (ах, любимый
