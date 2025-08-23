читать дальше

так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)