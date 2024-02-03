Посетить роскошный дворец княгини Ольги и узнать, почему в браке она не считала себя замужней
Особняк Барятинских, или дворец княгини Ольги — единственная царская резиденция в Литейной части. Вы посетите шикарные интерьеры дома и узнаете, кто подарил его княгине Ольге на свадьбу. Полюбуетесь восхитительной лепниной в стиле модерн, расписными потолками и резьбой по дереву. Узнаете, какие любовные драмы разыгрывались в его стенах и когда здесь жил поэт Маршак.
Ближайшие даты:
3
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вас встретит парадная лестница с интересным рисунком перил. Осмотрев её, вы пройдёте в четыре дворцовых зала, которые открыты для посетителей:
- Дубовая гостиная, стены которой отделаны деревянными панелями с цветочным орнаментом. В комнате сохранились оригинальные люстры из бронзы, эркер, камин.
- Готическая гостиная в стиле позднего классицизма. Название залу дала декоративная решётка готического рисунка, которая находилась тут.
- Парадная столовая. Здесь мы обратим ваше внимание на занятных грифонов и маски бога Вакха.
- Театральный зал, в котором проходили постановки с участием княгини Ольги. Вы оцените затейливую лепнину, большие люстры и камин с зеркалом в стиле необарокко.
А ещё мы расскажем много интересного:
- Почему родственница Барятинских, жившая в этом особняке, не стала супругой Александра III
- Как менялась архитектура особняка при разных хозяевах — Апреловых, Барятинских, княгине Ольге
- Когда в особняке жил Самуил Маршак
- Почему Великая княгиня Ольга Александровна, будучи в браке, не считала себя женой принца Ольденбургского
И многое другое!
Организационные детали
- Маршрут может быть скорректирован по решению руководства особняка
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле особняка
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 12:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 927 туристов
Наше сообщество организовывает невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
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