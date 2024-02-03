Экскурсия по особняку Барятинских
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Посетить роскошный дворец княгини Ольги и узнать, почему в браке она не считала себя замужней

Особняк Барятинских, или дворец княгини Ольги — единственная царская резиденция в Литейной части. Вы посетите шикарные интерьеры дома и узнаете, кто подарил его княгине Ольге на свадьбу. Полюбуетесь восхитительной лепниной в стиле модерн, расписными потолками и резьбой по дереву. Узнаете, какие любовные драмы разыгрывались в его стенах и когда здесь жил поэт Маршак.
Экскурсия по особняку Барятинских
Экскурсия по особняку Барятинских
Экскурсия по особняку Барятинских
Ближайшие даты:
3
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фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вас встретит парадная лестница с интересным рисунком перил. Осмотрев её, вы пройдёте в четыре дворцовых зала, которые открыты для посетителей:

  • Дубовая гостиная, стены которой отделаны деревянными панелями с цветочным орнаментом. В комнате сохранились оригинальные люстры из бронзы, эркер, камин.
  • Готическая гостиная в стиле позднего классицизма. Название залу дала декоративная решётка готического рисунка, которая находилась тут.
  • Парадная столовая. Здесь мы обратим ваше внимание на занятных грифонов и маски бога Вакха.
  • Театральный зал, в котором проходили постановки с участием княгини Ольги. Вы оцените затейливую лепнину, большие люстры и камин с зеркалом в стиле необарокко.

А ещё мы расскажем много интересного:

  • Почему родственница Барятинских, жившая в этом особняке, не стала супругой Александра III
  • Как менялась архитектура особняка при разных хозяевах — Апреловых, Барятинских, княгине Ольге
  • Когда в особняке жил Самуил Маршак
  • Почему Великая княгиня Ольга Александровна, будучи в браке, не считала себя женой принца Ольденбургского

И многое другое!

Организационные детали

  • Маршрут может быть скорректирован по решению руководства особняка
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 12:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле особняка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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