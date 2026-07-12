Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
Юсуповский дворец на Мойке — это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых, которая по красоте и пышности интерьеров не уступает императорским владениям. Вы сможете в этом убедиться, посетив парадные залы и роскошный домашний театр.
К дворцу вы доберётесь на туристическом автобусе, а по пути также осмотрите памятники Невского проспекта и Исаакиевской площади.
Юсуповский дворец часто называют «энциклопедией аристократического интерьера». Его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времён, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. Здесь всё создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась Северная столица.
Античность и барокко
Вы увидите залы и внутренние помещения, выполненные в разных стилях: парадную лестницу, будто из эпохи античности, протяжённую анфиладу гостиных, включая Гобеленовую. Особой барочной роскошью вас поразит домашний театр — его сцена сохранилась в первозданном облике с середины 19 столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит сценическая жизнь. Во время экскурсии гид объяснит, как восточное происхождение владельцев отразилось на облике дворца, и расскажет, какое событие сделало особняк известным на весь мир.
Не только дворец
По пути мы сделаем остановку на Исаакиевской площади. Гид расскажет интересные подробности о роде Юсуповых, который на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям.
Организационные детали
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида и входной билет с экскурсией в Юсуповский дворец по маршруту «Парадные залы и Театр» (продолжительность 1 час 10 минут)
Остановка на Исаакиевской площади может быть отменена из-за сложной транспортной обстановки
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
1900 ₽
Льготная категория рф: пенсионеры с 60 лет, студенты (18-22 лет)
1800 ₽
Школьник (7-17 лет)
1500 ₽
Дошкольник
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 5900 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице!
Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Н
Наталья
Все понравилось!
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С
Сергей
Был на экскурсии только в Юсуповский дворец,хотя на дворец снаружи он не похож,внутри же мне понравились парадная лестница с самой большой люстрой,малый театр(выглядит роскошно)и столовая,вся целиком из дерева. Много интересного читать дальшеуменьшить
узнал для себя о роде Юсуповых от хана Юсуфа до наших дней. В месте сбора и отправления экскурсии стоит внести изменения:либо на автобус ставить табличку(за лобовым стеклом,как обычно)с локацией экскурсии,либо гиду нужно держать её в руках, чтобы не бегать по тротуару туда-сюда и не разыскивать автобус с нужным номером,боясь его не заметить среди кучи других. А в остальном всё отлично.
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О
Ольга
Интересная экскурсия
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М
Марьям
РЕКОМЕНДУЮ! Прекрасная экскурсия! Красивый, ухоженный гид Елена с очень приятным тембром голоса. Экскурсия была очень информативная, вызывающая живой интерес к истории. Дворец просто прекрасен. Очень понравилась первая часть путешествия - обзорная экскурсия по городу и прогулка по Парку Юсуповых. Порекомендовала своим знакомым.
Надежда
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марьям! Огромное спасибо, что нашли время поделиться впечатлениями от экскурсии. Нам приятно получить такой тёплый отзыв! Мы обязательно передадим Елене Ваши читать дальшеуменьшить
слова о её профессионализме и приятном тембре голоса — для экскурсовода это самая ценная похвала. Отдельная благодарность за то, что Вы отметили красоту Юсуповского дворца и парка. Это действительно одно из самых атмосферных мест в нашем городе. И, конечно, мы очень рады, что Вы порекомендовали нас своим знакомым! Это высшая степень доверия. Будем счастливы видеть Вас снова на других наших нескучных экскурсиях!
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Е
Екатерина
Всё прошло отлично, дворец прекрасен, организация на уровне! Детям 12 и 16 лет было интересно!
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З
Зинаида
Великолепная экскурсия! Обязательно нужно посетить! Экскурсоводы настолько доступно и интересно рассказывают, ты словно погружаешься в ту эпоху!!!!!
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