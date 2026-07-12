Юсуповский дворец на Мойке — это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых, которая по красоте и пышности интерьеров не уступает императорским владениям. Вы сможете в этом убедиться, посетив парадные залы и роскошный домашний театр. К дворцу вы доберётесь на туристическом автобусе, а по пути также осмотрите памятники Невского проспекта и Исаакиевской площади.

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Описание экскурсии

Как жили аристократы

Юсуповский дворец часто называют «энциклопедией аристократического интерьера». Его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времён, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. Здесь всё создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась Северная столица.

Античность и барокко

Вы увидите залы и внутренние помещения, выполненные в разных стилях: парадную лестницу, будто из эпохи античности, протяжённую анфиладу гостиных, включая Гобеленовую. Особой барочной роскошью вас поразит домашний театр — его сцена сохранилась в первозданном облике с середины 19 столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит сценическая жизнь. Во время экскурсии гид объяснит, как восточное происхождение владельцев отразилось на облике дворца, и расскажет, какое событие сделало особняк известным на весь мир.

Не только дворец

По пути мы сделаем остановку на Исаакиевской площади. Гид расскажет интересные подробности о роде Юсуповых, который на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям.

Организационные детали

Организационные детали