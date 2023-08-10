Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец

Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши

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Юсуповский дворец на Мойке — это бывшая фамильная резиденция пяти поколений князей Юсуповых, которая по красоте и пышности интерьеров не уступает императорским владениям. Вы сможете в этом убедиться, посетив парадные залы и роскошный домашний театр.

К дворцу вы доберётесь на туристическом автобусе, а по пути также осмотрите памятники Невского проспекта и Исаакиевской площади.
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
Энциклопедия дворянского интерьера: групповая экскурсия в Юсуповский дворец
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Как жили аристократы

Юсуповский дворец часто называют «энциклопедией аристократического интерьера». Его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времён, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. Здесь всё создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась Северная столица.

Античность и барокко

Вы увидите залы и внутренние помещения, выполненные в разных стилях: парадную лестницу, будто из эпохи античности, протяжённую анфиладу гостиных, включая Гобеленовую. Особой барочной роскошью вас поразит Домашний театр — его сцена сохранилась в первозданном облике с середины 19 столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит сценическая жизнь. Во время экскурсии гид объяснит, как восточное происхождение владельцев отразилось на облике дворца, и расскажет, какое событие сделало особняк известным на весь мир.

Не только дворец

По пути мы сделаем остановку на Исаакиевской площади. Гид расскажет интересные подробности о роде Юсуповых, который на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям.

Организационные детали

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида и входной билет с экскурсией в Юсуповский дворец по маршруту «Парадные залы и Театр» (продолжительность 1 час 10 минут)
  • Остановка на Исаакиевской площади может быть отменена из-за сложной транспортной обстановки
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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