Побывать в историческом особняке и прикоснуться к античной роскоши
К дворцу вы доберётесь на туристическом автобусе, а по пути также осмотрите памятники Невского проспекта и Исаакиевской площади.
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Описание
Что вас ожидает
Как жили аристократы
Юсуповский дворец часто называют «энциклопедией аристократического интерьера». Его внутренняя отделка, почти полностью сохранившаяся с дореволюционных времён, отражает безупречный вкус и неограниченные финансовые возможности прежних владельцев. Здесь всё создавалось для уютной семейной жизни и блистательных балов, которыми так славилась Северная столица.
Античность и барокко
Вы увидите залы и внутренние помещения, выполненные в разных стилях: парадную лестницу, будто из эпохи античности, протяжённую анфиладу гостиных, включая Гобеленовую. Особой барочной роскошью вас поразит Домашний театр — его сцена сохранилась в первозданном облике с середины 19 столетия. Сейчас там, как и раньше, кипит сценическая жизнь. Во время экскурсии гид объяснит, как восточное происхождение владельцев отразилось на облике дворца, и расскажет, какое событие сделало особняк известным на весь мир.
Не только дворец
По пути мы сделаем остановку на Исаакиевской площади. Гид расскажет интересные подробности о роде Юсуповых, который на протяжении нескольких столетий верой и правдой служил русским царям.
Организационные детали
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на туристическом автобусе, сопровождение гида и входной билет с экскурсией в Юсуповский дворец по маршруту «Парадные залы и Театр» (продолжительность 1 час 10 минут)
- Остановка на Исаакиевской площади может быть отменена из-за сложной транспортной обстановки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе СТ.М. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.