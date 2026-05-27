Чтобы раскрыть удивительное разнообразие талантов и эпох, которые сформировали культурный код России, отправимся исследовать ключевые достопримечательности Северной столицы.
А затем на экскурсии с музейным гидом вы осмотрите главную коллекцию русского искусства и полюбуетесь произведениями Айвазовского, Брюллова, Шишкина и Врубеля.
Описание билета
Вы узнаете:
- как формировался исторический центр города
- какие знаменитые писатели, художники и композиторы были связаны с Невским проспектом и площадью Искусств — от Пушкина и Гоголя до Чайковского
- каким образом Карл Росси превратил площадь Искусств в культурный центр
- почему Михайловский дворец считается одним из лучших образцов русского ампира
- кто и когда собирал крупнейшую в мире коллекцию русского искусства
На нашем маршруте: Невский проспект — Казанский собор — дом компании «Зингер» — канал Грибоедова и исторические мосты — площадь Искусств — памятник Пушкину — Михайловский театр — и многое другое
В Русском музее вы пройдёте по основным залам, узнаете об истории музея, художниках и ключевых этапах русского искусства. Вы увидите:
- древнерусское искусство и коллекцию икон
- живопись 18–19 веков и парадные портреты императорской эпохи
- работы передвижников, художников Серебряного века и авангардистов
Организационные детали
- Входные билет входят в стоимость
- После экскурсии вы при желании самостоятельно продолжите осмотр Русского музея — до 18:00
- С вами будет гид из нашей команды, в музее — местный гид
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Пенсионеры
|2350 ₽
|Школьники
|2300 ₽
|Студенты
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
