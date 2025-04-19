Столичный особняк при последнем владельце из рода Зубовых был знаменит атмосферой творческой свободы. Здесь выступали Мейерхольд, Блок и Есенин, вели занятия Гумилёв и Тынянов. Дворец стал первым в России Институтом истории искусств.
Мы расскажем об этой аристократической резиденции, и вы полюбуетесь интерьерами, которые хранят дух той эпохи.
Мы расскажем об этой аристократической резиденции, и вы полюбуетесь интерьерами, которые хранят дух той эпохи.
Ближайшие даты:19
апр
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Приглашаем в особняк напротив Исаакиевского собора, который украшают интерьеры в стиле флорентийского ренессанса и рококо. Сегодня лишь немногие знают об этом месте, но в начале 20 века здесь собирался цвет столичного общества. На экскурсии вы услышите о владельцах дворца, его архитектурных особенностях и знаменитых людях, которые бывали в этих стенах.
Вы осмотрите:
- Белый зал — один из главных залов особняка, который в советские годы был перестроен в классическом стиле
- Малахитовую гостиную в стиле французского рококо. Сегодня здесь почти не осталось малахита, хотя прежде её убранство было не менее богато, чем в Зимнем дворце
- Бильярдную — вы полюбуетесь кессонированным плафоном и резными дверями
Организационные детали
Для прохода в особняк необходимо предъявить оригинал паспорта.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети до 16 лет
|2300 ₽
|Пенсионеры
|2350 ₽
|Студенты
|2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1370 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
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