старины, признал весьма желательным устройство районного художественного музея…» Всё потому, что почти 500-метровая роскошная квартира принадлежала в те годы князю Чемерзину — изобретателю первого российского бронежилета. Сейчас это петербургская интеллигентная коммуналка, которая поражает сохранностью интерьеров начала 20 века. Историю своего дома и собственной квартиры я изучала в архивах и библиотеках нашего города. Разговаривая о людях и архитектуре в подлинных интерьерах, мы всё больше и больше погружаемся в загадочную атмосферу Петербурга. Наши встречи проходят в душевно-лекционном формате.