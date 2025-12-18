Мои заказы

Загадки Дома эмира Бухарского - в гости к архитектору

Подняться по мраморной лестнице и понять, как восток прижился в туманном Петербурге
Я приглашаю вас в старинную дубовую гостиную, чтобы рассказать о судьбах обитателей дома — эмира, черкесского князя, художников и горожан, превративших дворец в коммуналку.

В уютной атмосфере домашнего лектория вы изучите архивные документы и раскроете секреты мастерства зодчего. Увидите Петербург начала 20 века и узнаете, как роскошь и быт переплелись в одной истории.
Загадки Дома эмира Бухарского - в гости к архитектору
Загадки Дома эмира Бухарского - в гости к архитектору
Загадки Дома эмира Бухарского - в гости к архитектору

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Луч проектора перенесёт нас в начало 20 века, и на старинных фотографиях и чертежах вы увидите дом таким, каким видели его гражданский инженер Степан Кричинский и заказчик, богатейший человек своего времени — эмир Сеид Мир-Алим хан.
  • В дубовой гостиной черкесского князя Авенира Чемерзина мы посплетничаем о знаменитых жильцах дома, мечтавших стать соседями монарха.
  • Оценим роскошь парадной лестницы, где некогда сверкал рускеальский мрамор и мерцала венецианка янтарных тонов.
  • Смеясь над курьёзами прошлого, обсудим потерю бедных вакхов, вспомним прекрасную Моник и в подробностях обсудим «непробиваемые панц.
Ыри»
  • Вам удастся по-новому взглянуть на традиции и детали аристократического быта: балы, деловые приёмы и обеды, парадные анфилады для господ и узкие коридоры для слуг

    • Вы узнаете:

    • кто такой этот эмир и каким государством он руководил.
    • где располагалась его квартира.
    • как жила Петроградка в начале 20 века.
    • кем были первые знаменитые жильцы дома.
    • о судьбе князя Чемерзина и его талантливой дочери.

    Организационные детали

    • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 19). Доплата за каждого участника — 2500 ₽.
    • Я могу угостить вас чаем с печеньем и конфетами, стоимость услуги составит 3000 ₽ вне зависимости от количества гостей.

    Правила посещения

    • Жду вас за 5 минут до начала экскурсии. Важно не опаздывать более чем на 5 минут.
    • Для осмотра и посещения открыты две центральные комнаты парадной анфилады залов, входная зона квартиры.
    • Сменная обувь обязательна. Если у вас не окажется своей, я предложу гостевые тапочки.
    • После лекции вы можете самостоятельно осмотреть парадную.
    • Экскурсию могут посетить дети старше 10 лет в сопровождении взрослых. К посещению не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.

    Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Недалеко от метро «Петроградская»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Мария
    Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
    Я архитектор-художник и лицензированный гид по Санкт-Петербургу. Окончила академию художеств Репина и живу в Доме эмира Бухарского. В моей квартире ещё «27 ноября 1918 года Художественный Комитет по сохранению памятников искусства
    читать дальше

    старины, признал весьма желательным устройство районного художественного музея…» Всё потому, что почти 500-метровая роскошная квартира принадлежала в те годы князю Чемерзину — изобретателю первого российского бронежилета. Сейчас это петербургская интеллигентная коммуналка, которая поражает сохранностью интерьеров начала 20 века. Историю своего дома и собственной квартиры я изучала в архивах и библиотеках нашего города. Разговаривая о людях и архитектуре в подлинных интерьерах, мы всё больше и больше погружаемся в загадочную атмосферу Петербурга. Наши встречи проходят в душевно-лекционном формате.

    Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

    Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

    Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Пешая
    2 часа
    33 отзыва
    Групповая
    до 15 чел.
    Комбо-экскурсия по старому Петербургу: парадные и квартира в доме Бака
    Исследовать район Чернышевской снаружи и изнутри, побывать в легендарном доме и сделать топовые фото
    Начало: У метро «Чернышевская»
    Расписание: ежедневно в 12:00
    Завтра в 12:00
    20 дек в 12:00
    2000 ₽ за человека
    «Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
    На машине
    3 часа
    18 отзывов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    «Дом, в котором я живу»: прогулка по архитектурным стилям Петербурга
    Прогулка по архитектурным стилям Петербурга раскроет тайны имперских эпох и характеры правителей. Откройте для себя новое в знакомом городе
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    10 500 ₽ за всё до 4 чел.
    Петербург в деталях: доходные дома, стили и парадные лестницы - жемчужины архитектуры
    Пешая
    2 часа
    -
    15%
    2 отзыва
    Групповая
    до 15 чел.
    Петербург в деталях: доходные дома, стили и парадные лестницы - жемчужины архитектуры
    Начало: Колокольная ул д 1
    Расписание: Ежедневно 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
    765 ₽900 ₽ за человека
    У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Санкт-Петербурге