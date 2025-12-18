Я приглашаю вас в старинную дубовую гостиную, чтобы рассказать о судьбах обитателей дома — эмира, черкесского князя, художников и горожан, превративших дворец в коммуналку.
В уютной атмосфере домашнего лектория вы изучите архивные документы и раскроете секреты мастерства зодчего. Увидите Петербург начала 20 века и узнаете, как роскошь и быт переплелись в одной истории.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Луч проектора перенесёт нас в начало 20 века, и на старинных фотографиях и чертежах вы увидите дом таким, каким видели его гражданский инженер Степан Кричинский и заказчик, богатейший человек своего времени — эмир Сеид Мир-Алим хан.
- В дубовой гостиной черкесского князя Авенира Чемерзина мы посплетничаем о знаменитых жильцах дома, мечтавших стать соседями монарха.
- Оценим роскошь парадной лестницы, где некогда сверкал рускеальский мрамор и мерцала венецианка янтарных тонов.
Вам удастся по-новому взглянуть на традиции и детали аристократического быта: балы, деловые приёмы и обеды, парадные анфилады для господ и узкие коридоры для слуг
Вы узнаете:
- кто такой этот эмир и каким государством он руководил.
- где располагалась его квартира.
- как жила Петроградка в начале 20 века.
- кем были первые знаменитые жильцы дома.
- о судьбе князя Чемерзина и его талантливой дочери.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 19). Доплата за каждого участника — 2500 ₽.
- Я могу угостить вас чаем с печеньем и конфетами, стоимость услуги составит 3000 ₽ вне зависимости от количества гостей.
Правила посещения
- Жду вас за 5 минут до начала экскурсии. Важно не опаздывать более чем на 5 минут.
- Для осмотра и посещения открыты две центральные комнаты парадной анфилады залов, входная зона квартиры.
- Сменная обувь обязательна. Если у вас не окажется своей, я предложу гостевые тапочки.
- После лекции вы можете самостоятельно осмотреть парадную.
- Экскурсию могут посетить дети старше 10 лет в сопровождении взрослых. К посещению не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я архитектор-художник и лицензированный гид по Санкт-Петербургу. Окончила академию художеств Репина и живу в Доме эмира Бухарского. В моей квартире ещё «27 ноября 1918 года Художественный Комитет по сохранению памятников искусства
