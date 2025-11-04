Мои заказы

Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами

Оценить интерьеры одного из самых пышных домов Петербурга и познакомиться с его историей
Здание на Большой Морской, на первый взгляд, ничего не обещает ценителям дворцовой эстетики.

Но стоит зайти в Дом архитекторов, как открывается невероятное зрелище: рококо Людовика ХIV, шелка 19 века, резные деревянные
читать дальше

двери и подлинные паркеты, готический холл и флорентийский камин 16 века, а ещё столовая из десятка видов мрамора! На экскурсии вы узнаете о прошлом этого удивительного особняка, неспроста так полюбившегося кинематографистам.

4.9
25 отзывов
Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами© Алёна
Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами© Алёна
Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами© Алёна
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя
Время начала: 10:30, 15:00, 16:30

Описание экскурсии

Эксклюзивность мероприятия

Особняк мецената Половцова сохранил свои исторические интерьеры, над которыми в 19 веке работали архитекторы Месмахер, Брюлло и Боссе. Здание не является музеем, здесь нет свободного посещения — только для групп, забронировавших визит заранее. Поэтому экскурсия, кроме прочего, подарит приятное ощущение эксклюзивности.

История памятника

Вы узнаете интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешалась с линиями жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица.

Восхитительные интерьеры

Дом архитекторов, как его стали называть с 40-х годов 20 века, умеет удивлять! Гуляя по его изысканным залам и, возможно, представляя себя гостями знатной петербуржской семьи, вы оцените эффект, который производят нарядные интерьеры особняка. Вы посетите Дубовую библиотеку, Белый (бальный) и Бронзовый залы, парадный будуар с эркером, отделанную кожей и орехом столовую. В каждом помещении гид расскажет о богатом убранстве здания и его архитектурных деталях из разных стилей и эпох.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет — билет включён в стоимость
  • С вами могут пойти дети от 6 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3000 ₽
Пенсионеры2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Морской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2654 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Анна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Анна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Анна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Екатерина)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Инна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Инна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Светлана)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Светлана)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Светлана)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Светлана)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)Особняк Половцова: роскошь за неприметными фасадами (Татьяна)
А
Анна
4 ноя 2025
Будьте внимательны. Насколько я поняла, данная экскурсия является перекупом экскурсии, проводимой Домом архитектора. Экскурсия здесь стоит 3000 рублей, если брать на то же время на сайте Яндекс Афиши, то цена
читать дальше

1500. (Мы ходили 01.12 в 12:00). Я, увидев это, попросила вернуть деньги, организатор, который брал доплату переводом на карту, сказал, что это невозможно. Никих дополнительных бонусов организатор на трипстер не предлагает. Скриншот билета с Афиши с целой 1500 прикладываю.

Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Добрый день,! Благодарим за обратную связь. Мы занимаемся организацией экскурсий в разных особняках города и особняк Половцова один из них.
читать дальше

Мы не перекупаем билеты у администрации или яндекс афиши, а организуем собственные группы, для которых администрация особняка выделяет специальное время и гида из числа аккредитованных самим особняком.
Ваши билеты в скриншоте на 5 ноября в 12.00, наша экскурсия на которую вы записались была 2 ноября в 12.00. Это две совершенно разные экскурсии, и на наши даты и время на Афише купить билеты нельзя, эти даты там просто на просто не выставлены, т. к. повторюсь — у нас собственная группа по согласованию с особняком и только для наших туристов.
Еще раз благодарим Вас за отзыв и надеемся, что сама экскурсия вам понравилась.

Т
Татьяна
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия!!! Очень, интересная программа! Узнала много нового!!! Однозначно рекомендую!
Анна
Анна
3 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Гид, который горит своим делом. Ну, очень понравился рассказ. А уж интерьеры - тут нет никаких слов, чтобы описать, это нужно увидеть. Восторг!
Великолепная экскурсия! Гид, который горит своим делом. Ну, очень понравился рассказ. А уж интерьеры - тутВеликолепная экскурсия! Гид, который горит своим делом. Ну, очень понравился рассказ. А уж интерьеры - тутВеликолепная экскурсия! Гид, который горит своим делом. Ну, очень понравился рассказ. А уж интерьеры - тут
М
Маргарита
2 ноя 2025
Восхитительная экскурсия, роскошь, богатство, красота, история. Прекрасный экскурсовод, с приятным голосом, рассказывала так интересно, что время пролетело как миг. Посетите такую красоту, точно не пожалеете.
К
Касабян
25 сен 2025
Особняк великолепен! Однозначно стоит посетить, экскурсия понравилась. Эмоционально, с любовью
Е
Елена
30 авг 2025
Спасибо за экскурсию! Очень интересный рассказ об истории особняка и истории семьи! Особняк — настоящий шедевр, интерьеры поражают роскошью отделки. Прекрасно сохранившийся памятник истории и культуры, заслуживающий внимания каждого ценителя прекрасного.
А
Анна
24 июл 2025
Потрясающая экскурсия!!!
Екатерина
Екатерина
18 мая 2025
Прекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. Перед глазами встала история семей, владевших особняком. Демонстрировались дополнительные материалы (фотографии). Даже посидели на отреставрированных
читать дальше

диванах пушкинской эпохи, которые в настолько хорошем состоянии, что на них разрешено присаживаться посетителям. Почти в каждом зале можно было сесть в то время, как Юлия рассказывала. Экскурсия превзошла ожидания: интерьеры интереснее и богаче, чем я ожидала. Нотная комната, библиотека, концертный зал - очень красиво! И, конечно, это и заслуга гида, которая увлекла и погрузила в семейные истории владельцев.

Прекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. ПередПрекрасный гид с приятным голосом. Кажется, Юлия (простите!) Экскурсия длилась 1,5 часа, была очень насыщенной. Перед
И
Ирина
6 мая 2025
В Петербурге была много раз. Экскурсия в особняк была «новинкой» моих многочисленных и нередко повторяющихся экскурсий. Особняк очень красив. Но без рассказа замечательного экскурсовода Светланы возможно эта КРАСОТА не произвела
читать дальше

бы такого эффекта и впечатления на меня. Сразу после окончания экскурсии возникла потребность рассказать об увиденном и услышанном, с оговоркой, что сюда непременно надо попасть и увидеть все своими глазами. Очень рекомендую экскурсию

С
Светлана
8 апр 2025
Сам особняк потрясающий!!!
Завораживают красота по настоящему роскошных интерьеров!!! Осознание того, что ты находишься не в царских палатах, а в принятом для того времени, частном доме, оставляет особенные впечатления.
Сама организация экскурсии
читать дальше

и изложение исторической информации показались немного формальными (без души…). Это возможно связано с тем, что особняк занимает Дом Архитекторов, активно функционирующая организация и поэтому не все дни доступны для экскурсий. А в те дни, когда они проходят всё очень строго регламентировано по времени (в каждой из комнат можно находится только пока экскурсовод о ней рассказывает (сухо и по факту), затем все оперативно, под бдительным оком экскурсовода, должны перейти в следующее помещение).
Но, ради интерьеров, можно абстрагироваться от мелочей, которые раздражали.

И
Инна
30 мар 2025
Интересная содержательная экскурсия. Соответствует своему названию. Рекомендую к посещению.
Интересная содержательная экскурсия. Соответствует своему названию. Рекомендую к посещению.Интересная содержательная экскурсия. Соответствует своему названию. Рекомендую к посещению.
А
Анастасия
10 мар 2025
Спасибо за экскурсию! Получили огромное удовольствие и были приятно удивлены, что скрывается за стенами непримечательного фасада и не столь известной фамилией.
Светлана
Светлана
9 мар 2025
Особняк Половцова. Шикарны особняк (ныне Дом архитектора). Даже если вы видели уже много дворцов, особняков - все-равно идите сюда. Редкостная красота библиотеки, залов, потолков. Все в прекрасном состоянии. Ни революция, ни ВОВ не причинили увечий этому великолепию. В чем-то особняк затмил даже Юсуповский дворец!
Особняк Половцова. Шикарны особняк (ныне Дом архитектора). Даже если вы видели уже много дворцов, особняков -Особняк Половцова. Шикарны особняк (ныне Дом архитектора). Даже если вы видели уже много дворцов, особняков -Особняк Половцова. Шикарны особняк (ныне Дом архитектора). Даже если вы видели уже много дворцов, особняков -Особняк Половцова. Шикарны особняк (ныне Дом архитектора). Даже если вы видели уже много дворцов, особняков -
Дмитрий
Дмитрий
9 мар 2025
Все понравилось, спасибо
Татьяна
Татьяна
21 фев 2025
За неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этого дома. Провела по восхитительным интерьерам. Даже не так, по роскошным интерьерам! Огромное спасибо всем,
читать дальше

кто сохраняет эту красоту! Мне было очень красиво! Многие залы использовались для киносъемок многих фильмов. Экскурсия проходит в комфортном режиме, так же предусмотрены места для сидения. Что создает ощущение, как будто ты гость в этом особняке и сейчас начнется бал или другое мероприятие. Спасибо большое, очень понравилось!

За неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этогоЗа неприметным фасадом скрывается особняк необыкновенной красоты! Замечательный экскурсовод поведала интереснейшие факты из жизни хозяев этого

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Тайны особняка Половцова - за закрытыми дверями Дома Архитектора
Пешая
1 час
20 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Тайны особняка Половцова - за закрытыми дверями Дома Архитектора
Расписание: Согласно календарю
15 ноя в 14:00
16 ноя в 15:30
2400 ₽ за человека
Экскурсия в закрытый особняк Половцова («Дом Архитектора»)
Пешая
1 час 12 минут
-
15%
2 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Половцова («Дом Архитектора»)
Начало: Большая Морская улица 52
Расписание: Каждый день в 12:00 14:00 и 16:00
11 ноя в 12:00
12 ноя в 12:00
2975 ₽3500 ₽ за человека
Особняк Кельха: парадная жизнь и частные тайны Петербурга
Пешая
2 часа
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Особняк Кельха: парадная жизнь и частные тайны Петербурга
Оказаться в доме, где сошлись мрамор и хрусталь, цари и художники, интриги и мистика
Начало: На улице Чайковского, 28
25 ноя в 13:30
26 ноя в 13:30
3350 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге