Здание на Большой Морской, на первый взгляд, ничего не обещает ценителям дворцовой эстетики.Но стоит зайти в Дом архитекторов, как открывается невероятное зрелище: рококо Людовика ХIV, шелка 19 века, резные деревянные

двери и подлинные паркеты, готический холл и флорентийский камин 16 века, а ещё столовая из десятка видов мрамора! На экскурсии вы узнаете о прошлом этого удивительного особняка, неспроста так полюбившегося кинематографистам.

Описание экскурсии

Эксклюзивность мероприятия

Особняк мецената Половцова сохранил свои исторические интерьеры, над которыми в 19 веке работали архитекторы Месмахер, Брюлло и Боссе. Здание не является музеем, здесь нет свободного посещения — только для групп, забронировавших визит заранее. Поэтому экскурсия, кроме прочего, подарит приятное ощущение эксклюзивности.

История памятника

Вы узнаете интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешалась с линиями жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица.

Восхитительные интерьеры

Дом архитекторов, как его стали называть с 40-х годов 20 века, умеет удивлять! Гуляя по его изысканным залам и, возможно, представляя себя гостями знатной петербуржской семьи, вы оцените эффект, который производят нарядные интерьеры особняка. Вы посетите Дубовую библиотеку, Белый (бальный) и Бронзовый залы, парадный будуар с эркером, отделанную кожей и орехом столовую. В каждом помещении гид расскажет о богатом убранстве здания и его архитектурных деталях из разных стилей и эпох.

Организационные детали