Но стоит зайти в Дом архитекторов, как открывается невероятное зрелище: рококо Людовика ХIV, шелка 19 века, резные деревянные
Описание экскурсии
Эксклюзивность мероприятия
Особняк мецената Половцова сохранил свои исторические интерьеры, над которыми в 19 веке работали архитекторы Месмахер, Брюлло и Боссе. Здание не является музеем, здесь нет свободного посещения — только для групп, забронировавших визит заранее. Поэтому экскурсия, кроме прочего, подарит приятное ощущение эксклюзивности.
История памятника
Вы узнаете интересные факты из истории особняка, которая причудливо смешалась с линиями жизни южноамериканского революционера Франциско Миранды, графа д’Артуа (французского короля Карла Х), Екатерины Дашковой и хозяйки дома — Надежды Половцовой, приёмной дочери придворного банкира Штиглица.
Восхитительные интерьеры
Дом архитекторов, как его стали называть с 40-х годов 20 века, умеет удивлять! Гуляя по его изысканным залам и, возможно, представляя себя гостями знатной петербуржской семьи, вы оцените эффект, который производят нарядные интерьеры особняка. Вы посетите Дубовую библиотеку, Белый (бальный) и Бронзовый залы, парадный будуар с эркером, отделанную кожей и орехом столовую. В каждом помещении гид расскажет о богатом убранстве здания и его архитектурных деталях из разных стилей и эпох.
Организационные детали
- Дополнительных расходов нет — билет включён в стоимость
- С вами могут пойти дети от 6 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Пенсионеры
|2800 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Завораживают красота по настоящему роскошных интерьеров!!! Осознание того, что ты находишься не в царских палатах, а в принятом для того времени, частном доме, оставляет особенные впечатления.
Сама организация экскурсии