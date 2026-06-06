Снаружи — неприметный фасад.
Внутри — один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся исторических интерьеров Петербурга, по уровню отделки сопоставимый с дворцовыми резиденциями. Этот дом десятилетиями оставался закрытым для широкой публики. Это не музей — свободного входа сюда нет. Но мы поможем вам сюда попасть.
Внутри — один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся исторических интерьеров Петербурга, по уровню отделки сопоставимый с дворцовыми резиденциями. Этот дом десятилетиями оставался закрытым для широкой публики. Это не музей — свободного входа сюда нет. Но мы поможем вам сюда попасть.
Описание билета
- Анфилада парадных залов конца 19 века в подлинных материалах: мрамор, бронза, шёлк, витражи, массив ценных пород дерева, тончайшая резьба и декоративная работа высокогоуровня. Это не реконструкция, а цельный исторический ансамбль.
- Белый зал — торжественный, с мрамором и лепниной.
- Бронзовый зал — насыщенный по цвету, с редкой концентрацией бронзы и золочения.
- Дубовый зал и библиотека — с глубокой фактурой дерева и кинематографичной атмосферой.
- Зелёная гостиная.
- Будуар с эркером и мягким естественным светом.
- Истории владельцев дома, включая барона Штиглица и светскую элиту своего времени.
Организационные детали
- Билеты включены.
- Фотографировать можно, если делать это бережно и без вспышки.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2785 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Морской улице
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 81518 туристов
Я петербуржец в четвёртом поколении — и все гиды моей команды отлично знают город, как и я. Мы трепетно относимся к характеру Петербурга и любим делиться секретами исторического центра. Влюблённым в город гостям расскажем, что таится за роскошными фасадами, и покажем, как проникнуть в нетривиальные парадные и эпатажные коммуналки.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Особняк Половцова: роскошные залы за закрытой дверью (билеты включены)»
-
18%
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:30
2795 ₽
3400 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Музыкальный салон в особняке Половцова
Классика, неоклассика или джаз - в одном из самых красивых домов Петербурга
Начало: На Большой Морской улице
8 июн в 19:00
12 июн в 18:00
5400 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Дом архитектора: экскурсия по особняку Половцова
Оценить великолепные интерьеры, скрывающиеся за неприметным фасадом
Начало: На Большой Морской улице
9 июн в 15:00
13 июн в 14:00
3200 ₽ за человека
Билеты
Русский музей в Санкт-Петербурге: главные сокровища (билеты включены)
Познакомиться с историей легендарного музея и его ролью в культуре России
Начало: На Площади Искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 13:00 и 15:30
Завтра в 10:00
8 июн в 10:00
3600 ₽ за билет
2785 ₽ за человека