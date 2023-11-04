Экскурсия-практикум в Русском музее

Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вы научитесь чувствовать и понимать живопись.

Осмотрите экспозиции и выполните задания на насмотренность, помогающие найти свой подход к взаимодействию с искусством.

Вам откроются тайны цвета и палитры, особенности построения композиции и хитростях создания настоящих шедевров. Вы разберётесь, зачем смотреть на картины, и поймёте, как это влияет на пластичность мозга.
Экскурсия-практикум в Русском музее
Экскурсия-практикум в Русском музее
Экскурсия-практикум в Русском музее
Экскурсия-практикум в Русском музее
Экскурсия-практикум в Русском музее
Экскурсия-практикум в Русском музее
Экскурсия-практикум в Русском музее
Ближайшие даты:
4
ноя
5
ноя
6
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
11
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историями известных произведений и необычными фактами об их авторах. И раскроете для себя множество секретов знакомых произведений:

  • Узнаете, как и почему потрясла Петербург картина Куинджи «Лунная ночь на Днепре»
  • Откроете глубину и скрытые смыслы русской иконописи
  • Узнаете о чудесных обстоятельствах, подаривших нам возможность увидеть икону 12 века «Ангел златые власа»
  • Оцените величие мастерства Ильи Репина, чьи полотна знакомы каждому русскому человеку

После практикума вы будете знать, как формировать новые нейронные связи при взаимодействии с великими полотнами и зачем вообще смотреть на шедевры.

Кому подойдёт экскурсия

Людям, имеющим отношение к дизайну, фотографии, работе с цветом. И любому человеку, испытывающему потребность познакомиться с искусством ближе и найти в этом что-то для себя.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Дополнительные расходы — входные билеты в музей:
    – 500 руб. /взрослые граждане РФ и ЕАЭС
    – 550 руб. /взрослые граждане других стран
    – 250 руб. /дети от 14 до 18 лет
    – Дети до 14 лет — бесплатно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Русского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
Можно с детьми
Музеи
Русский музей
Популярные места
Перезагрузка
Уникальный опыт
Искусство

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Индивидуальная
2 часа
115 отзывов
Русский музей: шедевры Михайловского дворца
Услышать об истории русского искусства и раскрыть любопытные сюжеты о знаменитых полотнах и творцах
на площади Искусств
Завтра
5 ноя
6 ноя
8 ноя
от 3 600 за всё до 2 чел.
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Входной билет
3 часа
18 отзывов
Услуга по покупке билета в Русский музей: Михайловский дворец + корпус Бенуа
Посетить две части музея для объёмного представления о русском искусстве - быстро и удобно
у Михайловского дворца (ближайшие станции метро - ...
Завтра
5 ноя
6 ноя
8 ноя
800 за билет
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Квест
1.5 часа
25 отзывов
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Проклятие художников» в Русском музее
Весело и необычно познакомиться с шедеврами в компании виртуального ведущего
в Русском музее (Михайловский дворец)
6 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
от 1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🧭
ТАМ