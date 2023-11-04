Вы научитесь чувствовать и понимать живопись. Осмотрите экспозиции и выполните задания на насмотренность, помогающие найти свой подход к взаимодействию с искусством. Вам откроются тайны цвета и палитры, особенности построения композиции и хитростях создания настоящих шедевров. Вы разберётесь, зачем смотреть на картины, и поймёте, как это влияет на пластичность мозга.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историями известных произведений и необычными фактами об их авторах. И раскроете для себя множество секретов знакомых произведений:

Узнаете, как и почему потрясла Петербург картина Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

Откроете глубину и скрытые смыслы русской иконописи

Узнаете о чудесных обстоятельствах, подаривших нам возможность увидеть икону 12 века «Ангел златые власа»

Оцените величие мастерства Ильи Репина, чьи полотна знакомы каждому русскому человеку

После практикума вы будете знать, как формировать новые нейронные связи при взаимодействии с великими полотнами и зачем вообще смотреть на шедевры.

Кому подойдёт экскурсия

Людям, имеющим отношение к дизайну, фотографии, работе с цветом. И любому человеку, испытывающему потребность познакомиться с искусством ближе и найти в этом что-то для себя.

Организационные детали