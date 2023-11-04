Как смотреть картины и получать от этого истинное удовольствие
Вы научитесь чувствовать и понимать живопись.
Осмотрите экспозиции и выполните задания на насмотренность, помогающие найти свой подход к взаимодействию с искусством.
Вам откроются тайны цвета и палитры, особенности построения композиции и хитростях создания настоящих шедевров. Вы разберётесь, зачем смотреть на картины, и поймёте, как это влияет на пластичность мозга.
Осмотрите экспозиции и выполните задания на насмотренность, помогающие найти свой подход к взаимодействию с искусством.
Вам откроются тайны цвета и палитры, особенности построения композиции и хитростях создания настоящих шедевров. Вы разберётесь, зачем смотреть на картины, и поймёте, как это влияет на пластичность мозга.
Ближайшие даты:
4
ноя
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5
ноя
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6
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с историями известных произведений и необычными фактами об их авторах. И раскроете для себя множество секретов знакомых произведений:
- Узнаете, как и почему потрясла Петербург картина Куинджи «Лунная ночь на Днепре»
- Откроете глубину и скрытые смыслы русской иконописи
- Узнаете о чудесных обстоятельствах, подаривших нам возможность увидеть икону 12 века «Ангел златые власа»
- Оцените величие мастерства Ильи Репина, чьи полотна знакомы каждому русскому человеку
После практикума вы будете знать, как формировать новые нейронные связи при взаимодействии с великими полотнами и зачем вообще смотреть на шедевры.
Кому подойдёт экскурсия
Людям, имеющим отношение к дизайну, фотографии, работе с цветом. И любому человеку, испытывающему потребность познакомиться с искусством ближе и найти в этом что-то для себя.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Дополнительные расходы — входные билеты в музей:
– 500 руб. /взрослые граждане РФ и ЕАЭС
– 550 руб. /взрослые граждане других стран
– 250 руб. /дети от 14 до 18 лет
– Дети до 14 лет — бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Русского музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 69 туристов
Приветствую вас на страничке моей экскурсии. Меня зовут Ольга, я гид, лингвист и исследователь межкультурных коммуникаций, живу в одном из самых прекрасных городов России. Санкт-Петербург впитал в себя традиции, облик и эстетику многих культур. В своих прогулках я с удовольствием открываю вам секреты этого великого города.
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