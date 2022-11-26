Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых

Гатчинские затворники или милые дачники? Открыть семейные истории дворца и полюбоваться интерьерами

«Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит» — цитата Антуана де Сент-Экзюпери станет мотивом нашей экскурсии. Вы познакомитесь с Гатчинским дворцом, следуя за детьми и их родителями, когда-то жившими здесь. «Попадете» на бал, рассмотрите великолепные интерьеры, сыграете в «живые картины». А я увлеку вас рассказами о буднях и праздниках этого замка!
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
Экскурсия в Гатчине для детей и взрослых
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Описание

Что вас ожидает

Воспоминания о любимой «даче»

История Гатчины как летней царской резиденции началась с момента восхождения Павла I на престол. Однако, еще до получения этого громкого статуса Гатчинский дворец и прилегающие земли были любимы молодым наследником. Вы представите, как Павел Петрович строил здесь свое государство и мечту. Рядом с ним всегда были увлеченные участники, зрители и почитатели — его жена и дети. Мы откроем теплые воспоминания семьи Николая I об этой «даче» и ее домашнем театре, а также поговорим о «гатчинском затворнике» Александре III.

Познавательно, но нескучно!

Проходя по парадным залам Гатчинского дворца, вспомним о том времени, когда в них раздавался детский смех. Вы узнаете, что радовало, а что огорчало юных дачников. Попробуете войти в Белый зал на бал согласно этикету и сыграете в «живые картины» в Малой Тронной. Посчитаете, сколько и каких уроков было у царских детей, и внимательно рассмотрите гобелены в Тронном зале и Малиновой гостиной. А еще зададим пару вопросов лесной нимфе Эхо в подземной галерее дворца.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже перед входом в Гатчинский дворец, куда вам нужно добраться самостоятельно (это недолго и несложно — на электричке, «Ласточке», автобусе или машине). По запросу возможен трансфер.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослые — 500 руб. /чел.; учащиеся и гости старше 65 лет — 250 руб. /чел.; семейный билет (двое взрослых с детьми) — 1 200 руб. Билет для гида не нужен.
  • В дождливую погоду подземный ход может быть закрыт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Гатчинский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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