Лучшее время для посещения Гатчины - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по дворцовому парку и подземной галерее. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить дворец, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия в помещении будет уютной, но прогулки на улице могут быть ограничены из-за холода.

Антуан де Сент-Экзюпери вдохновляет на путешествие в Гатчину, где история оживает. Гатчинский дворец откроет тайны жизни царской семьи, погрузит в атмосферу былых времён. Взрослые и дети ощутят себя участниками дворцовых событий, посетят балы и узнают о буднях обитателей. Интерактивные элементы и рассказы о жизни Павла I и Александра III делают экскурсию увлекательной и познавательной. Подходит для школьников старше 12 лет

Описание экскурсии

Воспоминания о любимой «даче»

История Гатчины как летней царской резиденции началась с момента восхождения Павла I на престол. Однако, ещё до получения этого громкого статуса Гатчинский дворец и прилегающие земли были любимы молодым наследником. Вы представите, как Павел Петрович строил здесь своё государство и мечту. Рядом с ним всегда были увлеченные участники, зрители и почитатели — его жена и дети. Мы откроем теплые воспоминания семьи Николая I об этой «даче» и её домашнем театре, а также поговорим о «гатчинском затворнике» Александре III.

Познавательно, но нескучно!

Проходя по парадным залам Гатчинского дворца, вспомним о том времени, когда в них раздавался детский смех. Вы узнаете, что радовало, а что огорчало юных дачников. Попробуете войти в Белый зал на бал согласно этикету и сыграете в «живые картины» в Малой Тронной. Посчитаете, сколько и каких уроков было у царских детей, и внимательно рассмотрите гобелены в Тронном зале и Малиновой гостиной. А ещё зададим пару вопросов лесной нимфе Эхо в подземной галерее дворца.

Организационные детали

Экскурсия начинается уже перед входом в Гатчинский дворец, куда вам нужно добраться самостоятельно (это недолго и несложно — на электричке, «Ласточке», автобусе или машине). По запросу возможен трансфер из Санкт-Петербурга в Гатчину и обратно.

Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослые — 650 ₽/чел.; учащиеся и студенты РФ — 400 ₽/чел.; пенсионеры РФ — 400 ₽/чел. Билет для гида не нужен

В дождливую погоду подземный ход может быть закрыт

Экскурсия подойдёт для школьников старше 12-ти лет

По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке