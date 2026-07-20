Лучшее время для посещения Гатчины - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по дворцовому парку и подземной галерее. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить дворец, хотя возможны дожди. Зимой экскурсия в помещении будет уютной, но прогулки на улице могут быть ограничены из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гатчинский дворец
Белый зал
Малая Тронная
Тронный зал
Малиновая гостиная
Описание экскурсии
Воспоминания о любимой «даче»
История Гатчины как летней царской резиденции началась с момента восхождения Павла I на престол. Однако, ещё до получения этого громкого статуса Гатчинский дворец и прилегающие земли были любимы молодым наследником. Вы представите, как Павел Петрович строил здесь своё государство и мечту. Рядом с ним всегда были увлеченные участники, зрители и почитатели — его жена и дети. Мы откроем теплые воспоминания семьи Николая I об этой «даче» и её домашнем театре, а также поговорим о «гатчинском затворнике» Александре III.
Познавательно, но нескучно!
Проходя по парадным залам Гатчинского дворца, вспомним о том времени, когда в них раздавался детский смех. Вы узнаете, что радовало, а что огорчало юных дачников. Попробуете войти в Белый зал на бал согласно этикету и сыграете в «живые картины» в Малой Тронной. Посчитаете, сколько и каких уроков было у царских детей, и внимательно рассмотрите гобелены в Тронном зале и Малиновой гостиной. А ещё зададим пару вопросов лесной нимфе Эхо в подземной галерее дворца.
Организационные детали
Экскурсия начинается уже перед входом в Гатчинский дворец, куда вам нужно добраться самостоятельно (это недолго и несложно — на электричке, «Ласточке», автобусе или машине). По запросу возможен трансфер из Санкт-Петербурга в Гатчину и обратно.
Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец: взрослые — 650 ₽/чел.; учащиеся и студенты РФ — 400 ₽/чел.; пенсионеры РФ — 400 ₽/чел. Билет для гида не нужен
В дождливую погоду подземный ход может быть закрыт
Экскурсия подойдёт для школьников старше 12-ти лет
По запросу экскурсию можно провести для группы до 20 человек, детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Гатчинский дворец
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3382 туристов
Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места.
Вместе с моими коллегами-гидами, такими же увлечёнными профессионалами, мы проводим читать дальшеуменьшить
экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого.
Мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Добрый день у нас была отличный экскурсовод Ольга, очень контактная, внимательная к вопросам детей. Провела с нами больше времени, чем положено, потому что ей хотелось больше рассказать про Дворец и влюбить нас в него также, как сама люблена 💜
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия. Гид Максим рассказывал очень интересно. Правда немой сын, 6 лет не совсем был готов слушать и с дедушкой постоянно отвлекался. А потом и совсем отсоединились. Очень интересная читать дальшеуменьшить
история возникновения Гатчинского дворца. Территория очень красивая. Но, имейте ввиду, что вы все осмотреть на мой взгляд, нужно не менее 2х дней. Чтобы неспешно насладиться природой и все охватить. Организаторы экскурсии очень внимательные. Всегда сориентируют и подскажут. Рекомендую очень.
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М
Максим
Огромное спасибо нашему гиду Ирине за великолепно проведённую экскурсию для нашей семьи по Гатчинскому дворцу. Нашим детям 11 и 13 лет экскурсия очень понравилась. Ирина интересно и увлекательно провела экскурсию, читать дальшеуменьшить
мы не торопились, быдо достаточно времени, чтобы всё рассмотреть и пофотографироваться. После экскурсии дети разгадали кроссворд со словами по теме нашей экскурсии. Всем рекомендуем эту увлекательную экскурсию и замечательного гида Ирину!
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Т
Татьяна
Ирина заинтересовала и увлекла интересными фактами из истории Гатчины с первых минут. Экскурсия затрагивает разные исторические вехи, подробно раскрывает детали жизни правителей. Грамотно выстроенный экскурсоводом маршрут позволяет в полной мере оценить красоту дворца и посмотреть максимальное количество экспонаты! Большое спасибо от путешественников из Пскова!
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Нина
Экскурсия порадовала своей неформальной и занимательной формой. Были рассказы и возле Дворца, и внутри. Насыщенный, но не перегруженный деталями рассказ слушали с удовольствием и дети, и взрослые. Ирина подготовила занимательные тесты в конце для закрепления услышанного. Экскурсия окончилась эхом в Гроте, которое отвечало на громко заданные специально подготовленные фразы. Нам очень понравилось. Спасибо!
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Анна
Очень увлекательная экскурсия с акцентом на повседневную жизнь императорской семьи
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