2 отзыва оставили туристы

Мои заказы

Замки и рыцари Гатчины

Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции
Гладь парковых прудов, сверкающие золотом залы, дыхание истории и флёр мистики — всё это ждет вас на экскурсии в Гатчину.

В двух дворцах, Приорате и Большом Гатчинском, вы узнаете о легендах, связанных с императором Павлом I и рыцарями; изучите музейные коллекции, пройдете по подземному ходу и даже поговорите с нимфой.
5
81 отзыв
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины

Описание экскурсии

В гостях у Мальтийского ордена

По пути из Петербурга мы проедем мимо памятных мест Великой Отечественной войны и по Царскосельской дороге. Я расскажу об истории города, куда мы направляемся. В Гатчине в первую очередь посетим таинственный Приоратский дворец — бывшую резиденцию рыцарей Мальтийского ордена. Возможно, он не поражает великолепием, как другие дворцы под Петербургом, но вы оцените его гармоничное расположение на берегу озера и по желанию побываете внутри. Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России.

Фасады, интерьеры и подземелья Гатчинского дворца

После двери откроет единственный в Ленинградской области дворец-замок. Вы полюбуетесь роскошными парадными залами времен правления Павла I (рубеж 18-19 вв) и более скромными личными комнатами, где жили последние Романовы. Лепнина, позолота, коллекции живописи — на этом фоне вы услышите о днях, когда Гатчина была императорской резиденцией. Кроме того, вы побываете в загадочных подземельях дворца и узнаете, кто до сих пор в них обитает. А в финале погуляем по живописному английскому парку.

Организационные детали

Иногда Приоратский дворец закрывают для проведения мероприятий. В этом случае мы можем посетить покои императора Николая I.

  • Экскурсия проводится на автомобиле Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander или Lexus NX. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно (500 руб. — взрослые, 250 руб. — учащиеся)
  • Начало в удобном вам месте в центре Петербурга
  • С пятницы по воскресенье стоимость посещения Дворцового парка — 150 руб., льготные — 70 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для Вас месте. В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 6695 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
3
3
1
2
1
Юлия
Нас встретили у отеля, гид Юлия знаток своего дела. Заинтересовала и показала отличные места, интересный рассказ во время поездки туда и обратно. Про Павла в Гатчине может говорить часами. Все прошло отлично. Спасибо
Нас встретили у отеля, гид Юлия знаток своего дела. Заинтересовала и показала отличные места, интересный рассказ
Нас встретили у отеля, гид Юлия знаток своего дела. Заинтересовала и показала отличные места, интересный рассказ
Нас встретили у отеля, гид Юлия знаток своего дела. Заинтересовала и показала отличные места, интересный рассказ
Вам был полезен этот отзыв?
В
Прекрасный выезд в очень интересное место с прекрасным экскурсоводом. Наше внимание было занято и на этапе поездки через Санкт-Петербург и уж, тем более, в самой Гатчине. Изложенные сведения были интересными и не тривиальными. Манера ведения экскурсии очень симпатичная и милая. Никаких затяжек времени и длинот. Спасибо Юлии за прекрасно проделанную работу.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Юля очень информированный и благожелательный гид, откликается на любые просьбы, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
В целом экскурсия понравилась, экскурсовод имеет хороший опыт и знания в истории, но за 17000 на двоих очень дорого и не стоит того.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался интересными фактами. Рассказы были увлекательными, насыщенными историческими и культурными деталями. Благодаря такому гиду экскурсия превратилась в настоящую познавательную прогулку. Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать их историю и дух. Юлия благодарю☘️!!!
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался+2
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍+2
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Шикарное знакомство с дворцом Гатчины😍
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Замки и рыцари Гатчины»

Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
На машине
3.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя Гатчина: мистика, замки, легенды
Вечерняя экскурсия по Гатчине раскроет перед вами мистические тайны замков и легенды старинного города. Увлекательное путешествие в мир истории и фольклора
Начало: В районе станции метро Московская
Сегодня в 19:30
Завтра в 20:30
от 12 990 ₽ за всё до 4 чел.
Гатчина с посещением дворца - автобусная однодневная экскурсия
На автобусе
6 часов
44 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Гатчина с посещением дворца - автобусная однодневная экскурсия
Исследовать необычную императорскую резиденцию и узнать больше о «рыцаре печального образа»
Начало: На пл. Островского
Расписание: в среду и пятницу в 10:00
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
4050 ₽ за человека
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Гатчина: от императорской резиденции до столицы Ленинградской области
Ощутить атмосферу петербургского предместья и раскрыть его удивительную историю
Начало: В Гатчине
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 6800 ₽ за всё до 8 чел.
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
На автобусе
5.5 часов
38 отзывов
Групповая
Гатчина - резиденция «русского Гамлета»
Групповая автобусная экскурсия с посещением двух дворцов - Большого и Приоратского (билеты включены)
Начало: У станции метро «Невский проспект»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 13:15
Завтра в 13:15
20 авг в 13:15
3500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 18 600 ₽ за экскурсию