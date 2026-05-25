2 отзыва оставили туристы

По пути из Петербурга мы проедем мимо памятных мест Великой Отечественной войны и по Царскосельской дороге. Я расскажу об истории города, куда мы направляемся. В Гатчине в первую очередь посетим таинственный Приоратский дворец — бывшую резиденцию рыцарей Мальтийского ордена. Возможно, он не поражает великолепием, как другие дворцы под Петербургом, но вы оцените его гармоничное расположение на берегу озера и по желанию побываете внутри. Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России.
Фасады, интерьеры и подземелья Гатчинского дворца
После двери откроет единственный в Ленинградской области дворец-замок. Вы полюбуетесь роскошными парадными залами времен правления Павла I (рубеж 18-19 вв) и более скромными личными комнатами, где жили последние Романовы. Лепнина, позолота, коллекции живописи — на этом фоне вы услышите о днях, когда Гатчина была императорской резиденцией. Кроме того, вы побываете в загадочных подземельях дворца и узнаете, кто до сих пор в них обитает. А в финале погуляем по живописному английскому парку.
Организационные детали
Иногда Приоратский дворец закрывают для проведения мероприятий. В этом случае мы можем посетить покои императора Николая I.
Экскурсия проводится на автомобиле Renault Captur, Mitsubishi ASX, SsangYong Kyron, BMW X1, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander или Lexus NX. Транспортные расходы включены в стоимость.
Входные билеты оплачиваются дополнительно (500 руб. — взрослые, 250 руб. — учащиеся)
Начало в удобном вам месте в центре Петербурга
С пятницы по воскресенье стоимость посещения Дворцового парка — 150 руб., льготные — 70 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для Вас месте. В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 6695 туристов
Я дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путём самообразования, и из практики жизни, и из рассказов старших. С удовольствием поделюсь своими знаниями с вами! Экскурсии провожу в команде с коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юлия
Нас встретили у отеля, гид Юлия знаток своего дела. Заинтересовала и показала отличные места, интересный рассказ во время поездки туда и обратно. Про Павла в Гатчине может говорить часами. Все прошло отлично. Спасибо
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В
Вячеслав
Прекрасный выезд в очень интересное место с прекрасным экскурсоводом. Наше внимание было занято и на этапе поездки через Санкт-Петербург и уж, тем более, в самой Гатчине. Изложенные сведения были интересными и не тривиальными. Манера ведения экскурсии очень симпатичная и милая. Никаких затяжек времени и длинот. Спасибо Юлии за прекрасно проделанную работу.
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В
Вишневская
Юля очень информированный и благожелательный гид, откликается на любые просьбы, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую.
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Е
Евгений
В целом экскурсия понравилась, экскурсовод имеет хороший опыт и знания в истории, но за 17000 на двоих очень дорого и не стоит того.
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С
Светлана
Посетила экскурсию, и хочу поделиться своими впечатлениями. Экскурсия была отлично организована: маршрут продуман, каждый объект сопровождался интересными фактами. Рассказы были увлекательными, насыщенными историческими и культурными деталями. Благодаря такому гиду экскурсия превратилась в настоящую познавательную прогулку. Рекомендую всем, кто хочет не просто увидеть достопримечательности, а прочувствовать их историю и дух. Юлия благодарю☘️!!!