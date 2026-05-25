2 отзыва оставили туристы

Гладь парковых прудов, сверкающие золотом залы, дыхание истории и флёр мистики — всё это ждет вас на экскурсии в Гатчину. В двух дворцах, Приорате и Большом Гатчинском, вы узнаете о легендах, связанных с императором Павлом I и рыцарями; изучите музейные коллекции, пройдете по подземному ходу и даже поговорите с нимфой.

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Описание экскурсии

В гостях у Мальтийского ордена

По пути из Петербурга мы проедем мимо памятных мест Великой Отечественной войны и по Царскосельской дороге. Я расскажу об истории города, куда мы направляемся. В Гатчине в первую очередь посетим таинственный Приоратский дворец — бывшую резиденцию рыцарей Мальтийского ордена. Возможно, он не поражает великолепием, как другие дворцы под Петербургом, но вы оцените его гармоничное расположение на берегу озера и по желанию побываете внутри. Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России.

Фасады, интерьеры и подземелья Гатчинского дворца

После двери откроет единственный в Ленинградской области дворец-замок. Вы полюбуетесь роскошными парадными залами времен правления Павла I (рубеж 18-19 вв) и более скромными личными комнатами, где жили последние Романовы. Лепнина, позолота, коллекции живописи — на этом фоне вы услышите о днях, когда Гатчина была императорской резиденцией. Кроме того, вы побываете в загадочных подземельях дворца и узнаете, кто до сих пор в них обитает. А в финале погуляем по живописному английскому парку.

Организационные детали

Иногда Приоратский дворец закрывают для проведения мероприятий. В этом случае мы можем посетить покои императора Николая I.