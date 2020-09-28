2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

В гостях у Мальтийского ордена

По пути из Петербурга мы проедем мимо памятных мест Великой Отечественной войны и по Царскосельской дороге. Я расскажу об истории 📖 города, куда мы направляемся. В Гатчине в первую очередь посетим таинственный Приоратский дворец — бывшую резиденцию рыцарей Мальтийского ордена. Возможно, он не поражает великолепием, как другие дворцы под Петербургом, но вы оцените его гармоничное расположение на берегу озера и по желанию побываете внутри. Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России.

Фасады, интерьеры и подземелья Гатчинского дворца

После двери откроет единственный в Ленинградской области дворец-замок. Вы полюбуетесь роскошными парадными залами времен правления Павла I (рубеж 18-19 вв) и более скромными личными комнатами, где жили последние Романовы. Лепнина, позолота, коллекции живописи — на этом фоне вы услышите о днях, когда Гатчина была императорской резиденцией. Кроме того, вы побываете в загадочных подземельях дворца и узнаете, кто до сих пор в них обитает. А в финале погуляем по живописному английскому парку.

Организационные детали