2 отзыва оставили туристы

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Замки и рыцари Гатчины

Раскрыть тайны Мальтийского ордена, рассмотреть интерьеры и погулять по резиденции

5
2 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Санкт-Петербурга
Гладь парковых прудов, сверкающие золотом залы, дыхание истории 📖 и флёр мистики — всё это ждет вас на экскурсии 🧭 в Гатчину.

В двух дворцах, Приорате и Большом Гатчинском, вы узнаете о легендах, связанных с императором Павлом I и рыцарями; изучите музейные коллекции, пройдете по подземному ходу и даже поговорите с нимфой.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины

Что вас ожидает

В гостях у Мальтийского ордена
По пути из Петербурга мы проедем мимо памятных мест Великой Отечественной войны и по Царскосельской дороге. Я расскажу об истории 📖 города, куда мы направляемся. В Гатчине в первую очередь посетим таинственный Приоратский дворец — бывшую резиденцию рыцарей Мальтийского ордена. Возможно, он не поражает великолепием, как другие дворцы под Петербургом, но вы оцените его гармоничное расположение на берегу озера и по желанию побываете внутри. Здесь мы приоткроем тайны императора Павла I, вспомним масонов и поговорим о католическом рыцарстве в России.

Фасады, интерьеры и подземелья Гатчинского дворца
После двери откроет единственный в Ленинградской области дворец-замок. Вы полюбуетесь роскошными парадными залами времен правления Павла I (рубеж 18-19 вв) и более скромными личными комнатами, где жили последние Романовы. Лепнина, позолота, коллекции живописи — на этом фоне вы услышите о днях, когда Гатчина была императорской резиденцией. Кроме того, вы побываете в загадочных подземельях дворца и узнаете, кто до сих пор в них обитает. А в финале погуляем по живописному английскому парку.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле 🚘 бизнес-класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию можно провести на вашей машине, если есть место для гида. В этом случае стоимость экскурсии 🧭 — 6450 руб.
  • Входные билеты 🎫 оплачиваются дополнительно (450 руб. — взрослые, 200 руб. — учащиеся)
  • Начало в удобном вам месте в центре Петербурга
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины
Замки и рыцари Гатчины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юлия
Юлия
Меня зовут Юлия. Очень дружелюбная, общительная и много знаю о Петербурге. Получила знания и в системе высшего образования, и из книг путем самообразования, и из практики жизни, из рассказов старших... С удовольствием поделюсь с вами!
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

28 сентября 2020
Благодарим Юлию за замечательную экскурсию по Гатчине. Профессионально, увлекательно, с искренним интересом к нашим вопросам и пожеланиям. Спасибо! Рекомендуем Юлию как отличного гида не только для взрослых, но и для детей.
12 сентября 2020
Экскурсия потрясающая, за что отдельное спасибо Юлии! Все чётко и вовремя. Юлия интересный и грамотный рассказчик, с ней очень приятно общаться, на все свои вопросы по теме и не только мы получили ответы. Я бы с удовольствием сходила или съездила с ней и на другие экскурсии по Питеру! 💖

Юлия проводит ещё 1 экскурсию

Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
3 850
2 часа
Шереметьевский дворец, или погружение в 18 век
2 отзыва
Полюбоваться интерьерами Фонтанного дома и узнать о знаменитой династии

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва