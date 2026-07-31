Роскошь Екатерининского дворца и строгость Александровского, в стиле классицизм, — что ближе вам? Вы поймете на этой экскурсии: прогуляетесь по парку, пройдете по анфиладам самого посещаемого дворца в Царском селе. А затем посетите Александровский дворец: воссозданные в мельчайших деталях интерьеры помогут представить, как проходили будни и праздники императорской фамилии.

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Описание экскурсии

Путевая экскурсия и прогулка по парку. По пути к Царскому селу наш гид познакомит вас с основными вехами в его истории. Перед посещением дворца вы пройдёте в Лицейский садик, увидите памятник Пушкину и услышите о годах учения поэта. Выйдете на парадный плац — и перед вами во всем великолепии предстанет Екатерининский дворец. А после прогуляетесь по дорожкам Александровского парка и полюбуетесь фасадом второго дворца.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу. Местный сотрудник проведёт вас среди парадных залов и расскажет самое любопытное о деталях архитектуры и дворцовой хронике. Вы поразитесь богатству внутренней отделки, приглядитесь к росписям на стенах и потолке, резным деталям и картинам. Большой зал впечатлит вас игрой света и масштабами. И конечно, вы попадёте в Янтарную комнату, облицованную «солнечным камнем» разных оттенков, и узнаете, как ее восстанавливали.

Экскурсия по Александровскому дворцу. Вы пройдете по залам дворца, услышите об архитекторе Джакомо Кваренги и представите, как менялись интерьеры при разных хозяевах — от Александра I до Николая II. Только 5 помещений сохранились в первозданном виде, остальные были воссозданы по фотографиям и документам — уверены, вы оцените мастерство и старание реставраторов.

Организационные детали