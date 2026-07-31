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Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы

Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи
Роскошь Екатерининского дворца и строгость Александровского, в стиле классицизм, — что ближе вам? Вы поймете на этой экскурсии: прогуляетесь по парку, пройдете по анфиладам самого посещаемого дворца в Царском селе.

А затем посетите Александровский дворец: воссозданные в мельчайших деталях интерьеры помогут представить, как проходили будни и праздники императорской фамилии.
4.7
13 отзывов
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы

Описание экскурсии

Путевая экскурсия и прогулка по парку. По пути к Царскому селу наш гид познакомит вас с основными вехами в его истории. Перед посещением дворца вы пройдёте в Лицейский садик, увидите памятник Пушкину и услышите о годах учения поэта. Выйдете на парадный плац — и перед вами во всем великолепии предстанет Екатерининский дворец. А после прогуляетесь по дорожкам Александровского парка и полюбуетесь фасадом второго дворца.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу. Местный сотрудник проведёт вас среди парадных залов и расскажет самое любопытное о деталях архитектуры и дворцовой хронике. Вы поразитесь богатству внутренней отделки, приглядитесь к росписям на стенах и потолке, резным деталям и картинам. Большой зал впечатлит вас игрой света и масштабами. И конечно, вы попадёте в Янтарную комнату, облицованную «солнечным камнем» разных оттенков, и узнаете, как ее восстанавливали.

Экскурсия по Александровскому дворцу. Вы пройдете по залам дворца, услышите об архитекторе Джакомо Кваренги и представите, как менялись интерьеры при разных хозяевах — от Александра I до Николая II. Только 5 помещений сохранились в первозданном виде, остальные были воссозданы по фотографиям и документам — уверены, вы оцените мастерство и старание реставраторов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды; во дворцах экскурсию проводят местные гиды
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты в Екатерининский и Александровский дворцы с экскурсией
  • Предусмотрены льготные билеты для пенсионеров с 60 лет, студентов (18-22 лет), участники специальной военной операции и члены семей участников специальной военной операции (супруг/супруга, родители) при наличии соответствующих документов; выбирайте соответствующую категорию билетов

в понедельник в 09:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый4800 ₽
Школьник до 13 лет (включительно)3200 ₽
Дошкольник1800 ₽
Льготный и школьник с 14 лет4600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5872 туристов
Мы приглашаем вас на прогулки по Северной столице! Наша команда создаёт интересные и насыщенные экскурсии и туры по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные профессиональные гиды — блестящие рассказчики, влюблённые в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
4
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1
М
Не понимаю, зачем назначать сбор в центре города, если потом надо из него выбираться через пробки, проезжая при этом мимо станций метро? Не лучше ли стартовать от какой-нибудь окраинной станции метро, сэкономив, как минимум, пол часа?
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Д
Нам все очень понравилось, единственное, больше хотелось свободного времени в парках (нам повезло с погодой, возможно в дождь нам бы захотелось побыстрей уехать), но я понимаю, что мы были ограничены
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по времени, тем более два дворца за один раз, но это не только на этой экскурсии, у всех почему-то мало выделено времени на свободную прогулку, но в тоже время кто хотел, могли остаться и уже потом самостоятельно добраться до города, поэтому это на самом деле незначительное замечание, в остальном претензий нет, остались только положительные впечатления, спасибо большое за организацию!

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Инна
Я мечтала посетить Александровский дворец и увидеть Янтарную комнату в Екатерининском. Моя мечта осуществилась благодаря экскурсии от компании Трипстер, куда включены оба объекта. Все было продумано и организовано наилучшим образом. По дороге была историческая информация от гида. Спасибо.
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Т
Здравствуйте. Экскурсии в оба дворца были интересные и познавательные, а экскурсоводы просто огонь. Профессионально, понятно и легко доносили информацию, очень обаятельные, харизматичные, как будто сами царского происхождения. К сожалению, имена их не запомнила.
Всем рекомендую.
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Н
Интересная поездка! Спасибо большое гиду Наталье. Пожалуйста, хотелось бы хоть 1 час погулять по Екатеринскому парку. Очень жаль, что нет такой возможности. Но в любом случае, очень интересно и очень красиво! Большое спасибо вам!
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А
Четыре звезды ставлю мероприятию в целом, и это среднее число, т. к. экскурсоводам во дворцах можно смело ставить 5 звезд, а вот организации экскурсионного маршрута я, к сожалению, ставлю только
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3.

Объясню: Бесспорно, автобусы комфортабельные, место сбора удобное для многих участников, но огромный минус - это тайминг, который выделяется на посещение этих дворцов… В одном автобусе с нами по большей части были те, кто ходил только в один дворец - Екатерининский и у них было еще около 1-1,5 часов погулять по парку, чего нам не удалось бы сделать ни при каких обстоятельствах, хотя в плане маршрута об этом идет речь, т. е. пока мы пошли на экспозицию в Александровский дворец, люди могли погулять и посмотреть красоты парка при Екатерининском дворце и сувенирной улочки, пока мы БЕГОМ пошагали в Александровский. После завершения экспозиции, мы также, согласно времени, которой нам назвал организатор к сбору в автобус - БЕГОМ побежали (не в туалет нормально не сходить, не прогуляться хоть 5 минут). При посадке нам сказали,"где это вы разгуливаете, весь автобус вас ждет…" - ну извините!

Тут полностью оплошность организатора в таком минимальном тайминге на посещение обоих дворцов и соединение в одну группу людей, которые посещают оба дворца/или один.

Как совет, можно смело поехать и самостоятельно, в очереди в Екатерининский, не смотря, что мы в составе группы, мы также простояли.

Плюс, может нам не повезло с попутчиками, но мы почти пол часа потеряли простояв около гостиницы, которая была по пути маршрута автобуса при выезде из города, чтобы забрать некоторых людей. Зачем делать отдельные заезды - есть место сбора, все собрались и поехали.

Но, однозначно посещение дворцов советую, экскурсоводы обоих дворцов очень интересно рассказывают и посмотреть весь этот царский быт очень интересно!

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