Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы

Сравнить интерьеры двух дворцов, узнать о кропотливой работе реставраторов и о быте царской семьи

Роскошь Екатерининского дворца и строгость Александровского, в стиле классицизм, — что ближе вам? Вы поймете на этой экскурсии: прогуляетесь по парку, пройдете по анфиладам самого посещаемого дворца в Царском селе.

А затем посетите Александровский дворец: воссозданные в мельчайших деталях интерьеры помогут представить, как проходили будни и праздники императорской фамилии.
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы
Царское село: групповая экскурсия в Екатерининский и Александровский дворцы

Что вас ожидает

Путевая экскурсия и прогулка по парку. По пути к Царскому селу наш гид познакомит вас с основными вехами в его истории. Перед посещением дворца вы пройдёте в Лицейский садик, увидите памятник Пушкину и услышите о годах учения поэта. Выйдете на парадный плац — и перед вами во всем великолепии предстанет Екатерининский дворец. А после прогуляетесь по дорожкам Александровского парка и полюбуетесь фасадом второго дворца.

Экскурсия по Екатерининскому дворцу. Местный сотрудник проведёт вас среди парадных залов и расскажет самое любопытное о деталях архитектуры и дворцовой хронике. Вы поразитесь богатству внутренней отделки, приглядитесь к росписям на стенах и потолке, резным деталям и картинам. Большой зал впечатлит вас игрой света и масштабами. И конечно, вы попадёте в Янтарную комнату, облицованную «солнечным камнем» разных оттенков, и узнаете, как ее восстанавливали.

Экскурсия по Александровскому дворцу. Вы пройдете по залам дворца, услышите об архитекторе Джакомо Кваренги и представите, как менялись интерьеры при разных хозяевах — от Александра I до Николая II. Только 5 помещений сохранились в первозданном виде, остальные были воссозданы по фотографиям и документам — уверены, вы оцените мастерство и старание реставраторов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды; во дворцах экскурсию проводит местный гид
  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты во дворец с экскурсией

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у гостиницы «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте! Мы приглашаем вас на прогулку по Северной столице! Наша команда создает интересные и насыщенные экскурсии по Санкт-Петербургу уже более четверти века. С нами работают прекрасные гиды — блестящие рассказчики, влюбленные в город, не устающие его исследовать и делиться с гостями его потрясающими историями.
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