А затем посетите Александровский дворец: воссозданные в мельчайших деталях интерьеры помогут представить, как проходили будни и праздники императорской фамилии.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия и прогулка по парку. По пути к Царскому селу наш гид познакомит вас с основными вехами в его истории. Перед посещением дворца вы пройдёте в Лицейский садик, увидите памятник Пушкину и услышите о годах учения поэта. Выйдете на парадный плац — и перед вами во всем великолепии предстанет Екатерининский дворец. А после прогуляетесь по дорожкам Александровского парка и полюбуетесь фасадом второго дворца.
Экскурсия по Екатерининскому дворцу. Местный сотрудник проведёт вас среди парадных залов и расскажет самое любопытное о деталях архитектуры и дворцовой хронике. Вы поразитесь богатству внутренней отделки, приглядитесь к росписям на стенах и потолке, резным деталям и картинам. Большой зал впечатлит вас игрой света и масштабами. И конечно, вы попадёте в Янтарную комнату, облицованную «солнечным камнем» разных оттенков, и узнаете, как ее восстанавливали.
Экскурсия по Александровскому дворцу. Вы пройдете по залам дворца, услышите об архитекторе Джакомо Кваренги и представите, как менялись интерьеры при разных хозяевах — от Александра I до Николая II. Только 5 помещений сохранились в первозданном виде, остальные были воссозданы по фотографиям и документам — уверены, вы оцените мастерство и старание реставраторов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды; во дворцах экскурсию проводят местные гиды
- В стоимость включено: трансфер, входные билеты в Екатерининский и Александровский дворцы с экскурсией
- Предусмотрены льготные билеты для пенсионеров с 60 лет, студентов (18-22 лет), участники специальной военной операции и члены семей участников специальной военной операции (супруг/супруга, родители) при наличии соответствующих документов; выбирайте соответствующую категорию билетов
в понедельник в 09:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|4800 ₽
|Школьник до 13 лет (включительно)
|3200 ₽
|Дошкольник
|1800 ₽
|Льготный и школьник с 14 лет
|4600 ₽
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