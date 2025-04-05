Вы побываете в одном из самых необычных дворцов Петербурга — Мраморном. Детально изучите архитектуру и выясните, для кого изначально строили это здание.
Мы расскажем, почему мрамор из Италии было легче всего использовать, за что выгнали брата Александра I, что означают статуи у парадной лестницы и чем занимался князь Константин Романов в своих покоях.
Мы расскажем, почему мрамор из Италии было легче всего использовать, за что выгнали брата Александра I, что означают статуи у парадной лестницы и чем занимался князь Константин Романов в своих покоях.
Описание экскурсии
Парадная лестница. Вы увидите разносортный мрамор серых тонов и узнаете, что символизируют четыре стоящие здесь статуи.
Мраморный зал — главная изюминка дворца. Он полностью отделан мрамором, который завезён из России и Италии, с добавлением лазурита.
Белый зал с элементами готики. Он предназначался для балов, концертов и кое-чего ещё, что вас точно удивит.
Зимний сад. Обилие цветов, металлический потолок с кессонами — вы ощутите, будто попали в оазис посреди мраморной пустыни.
Покои князя Константина Романова, где он жил и работал. Многие детали комнат остались в сохранности. Мы расскажем об интересном занятии Константина Константиновича, которое связано с Шекспиром.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2300 ₽
|Дети до 16 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|2200 ₽
|Студенты
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Миллионной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1346 туристов
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим непарадный город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру — на наших экскурсиях безумно красиво!Задать вопрос
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