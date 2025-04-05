Вы побываете в одном из самых необычных дворцов Петербурга — Мраморном. Детально изучите архитектуру и выясните, для кого изначально строили это здание. Мы расскажем, почему мрамор из Италии было легче всего использовать, за что выгнали брата Александра I, что означают статуи у парадной лестницы и чем занимался князь Константин Романов в своих покоях.

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Время начала: 13:45

Описание экскурсии

Парадная лестница. Вы увидите разносортный мрамор серых тонов и узнаете, что символизируют четыре стоящие здесь статуи.

Мраморный зал — главная изюминка дворца. Он полностью отделан мрамором, который завезён из России и Италии, с добавлением лазурита.

Белый зал с элементами готики. Он предназначался для балов, концертов и кое-чего ещё, что вас точно удивит.

Зимний сад. Обилие цветов, металлический потолок с кессонами — вы ощутите, будто попали в оазис посреди мраморной пустыни.

Покои князя Константина Романова, где он жил и работал. Многие детали комнат остались в сохранности. Мы расскажем об интересном занятии Константина Константиновича, которое связано с Шекспиром.

Организационные детали