На этой экскурсии мы побываем «в гостях» у Романовых.
В роскошных интерьерах дворца вы узнаете о разных гранях жизни династии: судьбоносных для страны государственных решениях, блеске светских мероприятий и уюте семейного круга.
Я расскажу, как строился и менялся дворец под влиянием исторических событий и вкусов его обитателей.
В роскошных интерьерах дворца вы узнаете о разных гранях жизни династии: судьбоносных для страны государственных решениях, блеске светских мероприятий и уюте семейного круга.
Я расскажу, как строился и менялся дворец под влиянием исторических событий и вкусов его обитателей.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Начнём со знакомства с портретами семьи Романовых в одной из галерей Зимнего дворца.
- Осмотрим жилые покои последнего российского императора и его семьи.
- Посетим знаменитую готическую библиотеку.
- Побываем в залах, где семья собиралась за чтением книг.
- Вы узнаете, где завтракали, обедали, пили чай, а где — готовили невест к свадебной церемонии.
- Пройдём по парадным залам и поговорим о приёмах, балах и этикете того времени.
- Заглянем в церковь Зимнего дворца.
- Поговорим об истории отечества в залах воинской славы.
- Вы выясните, как Зимний дворец преображался и какие новшества здесь были введены.
- Я расскажу, кто из императорской семьи любил дворец и действительно жил в нём.
- Обсудим революционные события, войну и образование музея.
- При желании мы пройдём также в жилые покои Александра II и его супруги Марии Александровны.
Организационные детали
- Входные билеты (в том числе для гида) необходимо купить заранее на определённое время (вход со стороны Церковной или Иорданской лестницы). Стоимость билета — 500 ₽ с человека (есть льготы).
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 84 туристов
Профессиональный гид, гид-переводчик, историк. Горячо люблю Петербург, во время экскурсии стараюсь создать целостный образ объекта, эпохи. Жду вас на экскурсиях!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
29 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Узнали новые факты из жизни Романовых. Рассказ сопровождался показом соответствующих экспозиций. Ребёнку 9 лет так же было интересно (у гида были артефакты для ребёнка, один из которых получил в подарок). Самостоятельное посещение не было бы настолько познавательным. Буду рекомендовать друзьям. Спасибо Татьяне!
М
Марина
13 окт 2025
Рекомендую эту экскурсию для первого посещения Зимнего дворца, особенно если с Вами подростки. С Татьяной Вы пройдете весь путь династии Романовых со всеми хитросплетениями истории в необыкновенно деликатной, дозированной и очень увлекательной форме. Спасибо Татьяне за ее глубокие знания материала и правильную его подачу.
А
Анастасия
30 авг 2025
Очень хорошая экскурсия - и прекрасный гид Татьяна, адаптировавшая прогулку под немростые запросы нашей группы
Оксана
19 июн 2025
Нам очень понравилось)
Татьяна замечательный экскурсовод)
Татьяна замечательный экскурсовод)
Т
Татьяна
11 июн 2025
Спасибо за экскурсию. Татьяна так увлекательно и интересно рассказывала, что мы не заметили как пролетело время.
С
Светлана
11 мая 2025
Когда перед тобой гид, который не просто отрабатывает свое время, а искренно заинтересован в раскрытии темы, ты получаешь огромное удовольствие и удовлетворение от полученных знаний.
Очень интересная и содержательная экскурсия.
Огромная благодарность гиду.
Горячо рекомендую всем, каждому гражданину России. Мы должны знать историю своей страны.
Очень интересная и содержательная экскурсия.
Огромная благодарность гиду.
Горячо рекомендую всем, каждому гражданину России. Мы должны знать историю своей страны.
Я
Ярослава
3 апр 2025
День добрый. Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Узнали интересные факты о жизни царской семьи.
Дети (8 и 9 лет) хоть и устали, но слушали и активно взаимодействовали с экскурсоводом. Даже сейчас спустя время вспоминают о том, что узнали на экскурсии. Спасибо большое Татьяне, что «рискнула» провести экскурсию не только взрослым, но и детям.
Дети (8 и 9 лет) хоть и устали, но слушали и активно взаимодействовали с экскурсоводом. Даже сейчас спустя время вспоминают о том, что узнали на экскурсии. Спасибо большое Татьяне, что «рискнула» провести экскурсию не только взрослым, но и детям.
О
Ольга
31 янв 2025
Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию. Много нового для себя почерпнула и узнала удивительные факты из жизни династии Романовых в Зимнем дворце. Рекомендую экскурсию взрослым и старшеклассникам.
В
Валентина
25 дек 2024
Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию, нам очень понравилось! Мы и не думали, что посещение Эрмитажа оставит такой след в наших душах! Конечно, сам дворец великолепен, коллекция произведений искусства - на
К
Курилина
21 дек 2024
Здравствуйте! Спешу поделиться впечатлениями от сегодняшней экскурсии. Ко мне приехала подруга из другого города и конечно без посещения Эрмитажа знакомство с городом не было бы полным.
Выбор пал именно на эту
Выбор пал именно на эту
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Билеты
Дворец Юсуповых на Мойке: история богатейшей семьи империи (билеты включены)
Посетить дворец, которым владели 5 поколений знатного рода, и узнать 200-летнюю историю семьи
Начало: На ул. Декабристов, 21a
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 11:00, в субботу в 11:30
Завтра в 11:00
12 ноя в 11:00
2900 ₽ за билет
Индивидуальная
до 5 чел.
Эрмитаж - дом семьи Романовых
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни семьи Романовых. Погрузитесь в историю, полную тайн и интриг, и почувствуйте дух императорской России
Начало: Внутри Эрмитажа
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
8800 ₽ за всё до 5 чел.
Билеты
Лучший выборРомановы в Зимнем дворце: билеты включены
Посетите Зимний дворец и узнайте о жизни Романовых. Парадные залы, жилые покои и часы «Павлин» - всё это ждёт вас с билетами в Эрмитаж
Начало: У Атлантов
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
3099 ₽ за билет