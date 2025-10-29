Н Наталья Экскурсия очень понравилась. Узнали новые факты из жизни Романовых. Рассказ сопровождался показом соответствующих экспозиций. Ребёнку 9 лет так же было интересно (у гида были артефакты для ребёнка, один из которых получил в подарок). Самостоятельное посещение не было бы настолько познавательным. Буду рекомендовать друзьям. Спасибо Татьяне!

М Марина Рекомендую эту экскурсию для первого посещения Зимнего дворца, особенно если с Вами подростки. С Татьяной Вы пройдете весь путь династии Романовых со всеми хитросплетениями истории в необыкновенно деликатной, дозированной и очень увлекательной форме. Спасибо Татьяне за ее глубокие знания материала и правильную его подачу.

А Анастасия Очень хорошая экскурсия - и прекрасный гид Татьяна, адаптировавшая прогулку под немростые запросы нашей группы

Оксана Нам очень понравилось)

Татьяна замечательный экскурсовод)

Т Татьяна Спасибо за экскурсию. Татьяна так увлекательно и интересно рассказывала, что мы не заметили как пролетело время.

С Светлана Когда перед тобой гид, который не просто отрабатывает свое время, а искренно заинтересован в раскрытии темы, ты получаешь огромное удовольствие и удовлетворение от полученных знаний.

Очень интересная и содержательная экскурсия.

Огромная благодарность гиду.

Горячо рекомендую всем, каждому гражданину России. Мы должны знать историю своей страны.

Я Ярослава День добрый. Экскурсия очень понравилась и взрослым и детям. Узнали интересные факты о жизни царской семьи.

Дети (8 и 9 лет) хоть и устали, но слушали и активно взаимодействовали с экскурсоводом. Даже сейчас спустя время вспоминают о том, что узнали на экскурсии. Спасибо большое Татьяне, что «рискнула» провести экскурсию не только взрослым, но и детям.

О Ольга Спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию. Много нового для себя почерпнула и узнала удивительные факты из жизни династии Романовых в Зимнем дворце. Рекомендую экскурсию взрослым и старшеклассникам.

В Валентина читать дальше мировом уровне, но главное, что нам понравилось больше всего - это картинки истории, которые "оживали" по ходу рассказа Татьяны. Мы посетили не только парадные залы, но и личные комнаты императорской семьи, узнали много интересных подробностей о их жизни. Очень запомнилась галерея с портретами Романовых, Татьяна очень четко и лаконично рассказала о каждом так интересно, что захотелось еще больше узнать о них, особенно о семье Николая II. Однозначно рекомендуем Татьяну как профессионального гида, умеющего увлечь слушателей! Благодарим Татьяну за чудесную экскурсию, нам очень понравилось! Мы и не думали, что посещение Эрмитажа оставит такой след в наших душах! Конечно, сам дворец великолепен, коллекция произведений искусства - на