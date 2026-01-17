Водная прогулка
Открывая Петербург: витражи парадных, лабиринты дворов и романтика крыш
Вас ждёт незабываемая прогулка по Санкт-Петербургу, где каждый уголок полон истории и очарования. Откройте для себя скрытые жемчужины города
Начало: На набережной реки Фонтанки (Аничков мост, мост Ло...
Расписание: ежедневно в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
19 янв в 15:00
1250 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
С гидом-проводником - по дворам и парадным Петроградской стороны
Индивидуальная экскурсия по Петроградской стороне с погружением в атмосферу модерна и историй. Фотогеничные виды и увлекательные рассказы ждут вас
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 13:00
от 4320 ₽
4800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Гуляй как петербуржец
Прогуляйтесь по Невскому проспекту, откройте тайны парадных фасадов, узнайте об образе жизни петербуржцев и пополните список любимых мест в Санкт-Петербурге
Начало: На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой ...
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 18:00
19 янв в 11:00
1050 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 2 чел.
За впечатлениями - по небанальной Петроградке
Заглянуть в разноцветные дворики Петроградки и узнать о жизни местных художников
Начало: У метро «Петроградская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3360 ₽
4800 ₽ за всё до 2 чел.
-
5%
Групповая
до 15 чел.
Питер с крыши, колоритные парадные и секретные дворы-колодцы
Петербург с высоты и изнутри: парадные с лепниной, дворы-колодцы и закат на крыше. Атмосфера, которую стоит почувствовать
Начало: Рядом со станцией метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 16:30
Завтра в 16:30
19 янв в 16:30
1330 ₽
1400 ₽ за человека
Прогулка с петербурженкой
По историческим площадям и улицам Санкт-Петербурга - с опытным гидом и местным жителем
Начало: Возле магазина Елисеевых
Завтра в 16:00
19 янв в 12:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Приватный Петербург за закрытыми дверями: парадные лестницы и дворы-колодцы
Ощутить дух прошлого во дворах-колодцах и парадных города
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
19 янв в 16:00
20 янв в 11:00
8220 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Смольный собор
Погрузитесь в историю Смольного собора, где дворец стал монастырем, а затем институтом. Завершите день панорамным видом на Петербург с колокольни
Начало: Напротив собора
20 янв в 12:30
21 янв в 12:30
от 6100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург с французским акцентом
Насладиться шармом Северной столицы и открыть нескучные факты о французах в истории города
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 10:00
20 янв в 18:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Русский De Luxe, или Как отдыхала аристократия 19 века
Погрузиться в роскошный мир прошлого и насладиться дегустацией
Начало: В районе Дворцовой площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:30
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Главные и тайные места Петербурга»
Получите уникальный опыт от прогулки по Петербургу, зафиксировав его красоту в профессиональных фотографиях
Начало: Около дома Зингера
19 янв в 11:00
20 янв в 11:00
5865 ₽
6900 ₽ за всё до 2 чел.
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Завтра в 15:00
19 янв в 10:00
5760 ₽
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А можно неклассическую?
Приглашаем на уникальную прогулку по Петербургу, где вы увидите город, как его не знают даже местные. С нами Петербург откроется с неожиданной стороны
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
19 янв в 12:00
20 янв в 12:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург глазами местных жителей
Откройте для себя Петербург, каким его видят местные жители. Прогулка по дворам, историческим зданиям и скрытым уголкам города
19 янв в 11:00
20 янв в 11:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Петербург - отдельный мир
Автопешеходная экскурсия-впечатление по удивительным мирам Петербурга
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:30
12 535 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Петербургские истории любви. Прогулка по Коломне
Полюбоваться уютным районом, услышать о его знаменитых жителях, отправить открытку и получить фото
Начало: У Красногвардейского моста
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Жизнь доходного дома Петербурга
Двор-колодец, парадная и двуэтажная коммуналка - с чаепитием
Начало: У реки Фонтанки, недалеко от Аничкова моста
Расписание: ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
19 янв в 16:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Узнайте Петербург с местным жителем: скрытые уголки, тайны и истории города ждут вас на индивидуальной экскурсии
Завтра в 15:00
19 янв в 09:00
от 6600 ₽ за всё до 40 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка «Неизведанный Петербург»
Исследовать тайные места в центре города и получить на память профессиональные снимки
Начало: Недалеко от Эрмитажа
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:00
7500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Винтажный Петербург: по секонд-хендам со стилистом
Обойти секретные магазинчики города и найти настоящие сокровища там, куда не ступала нога туриста
Начало: Район метро Восстания
Завтра в 16:00
19 янв в 12:00
4300 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Ваш лучший Петербург
Прогулка для мечтателей, готовых прислушаться к своим органам чувств и услышать голос города
24 янв в 12:00
25 янв в 12:00
5000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Открыточный Петербург: фотопрогулка по историческому центру
Никаких скучных однотипных кадров! Сохраним ваши воспоминания в виде ярких снимков
Начало: У Банковского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в особняк балерины Кшесинской
Посетить знаменитый дом в стиле модерн и услышать о жизни Матильды Кшесинской
Начало: В районе м. Горьковская
Завтра в 16:00
25 янв в 13:00
2100 ₽ за человека
