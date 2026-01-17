Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "8 марта" можно забронировать 23 экскурсии от 900 до 16 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 3293 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5