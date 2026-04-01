Купеческий особняк, географический музей, секретный бар фарцовщиков, заброшка и наконец Дом искусств — приглашаем вас узнать, как сменяли друг друга эпохи российской истории на примере одного дома.
Вы увидите роскошные интерьеры, сделаете антуражные фото и насладитесь бокалом просекко в бывшей бильярдной купца Серебрякова.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вас встретит шикарная мраморная лестница, а гид покажет, как она выглядела ещё буквально десятилетие назад.
Вы попадете в бывшую бильярдную с деревянным кессонированным потолком.
- Осмотрите несколько залов с печами, которые сохранили изразцы.
- Полюбуетесь старинными зеркалами и фризами с гиппокампами и средневековыми дельфинами.
- Побываете в голубом музыкальном зале, где на потолке увидите неожиданную обманку.
- Сделаете колоритные фото в зеркале.
- Завершите прогулку по особняку бокалом просекко в бывшей бильярдной, где сегодня находится бар.
А ещё
- Вы раскроете, как хозяин дома был связан с сахарным королём Российской империи.
- Услышите о том, как из-за любовных перипетий семье хозяина пришлось покинуть Россию.
- Узнаете о тайнах и призраках особняка.
- Отыщете секретную метку архитектора.
- Выясните, как в 60-е годы, музейная работница случайно наткнулась на секретный бар.
- Поймёте, почему фарцовщики, валютчики и даже агенты КГБ были частыми посетителями дома.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — за несколько часов до экскурсии по ссылке.
- Входной билет и комплимент в виде бокала просекко для путешественников 18+ входят в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Пенсионеры
|3300 ₽
|Школьники
|3300 ₽
|Студенты
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6512 туристов
Я работаю гидом с 2021 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!
Похожие экскурсии на «Экскурсия в особняк Серебрякова (Дом искусств) + бокал просекко (18+)»
-
15%
Групповая
до 25 чел.
Расписание: Согласно календарю
2975 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Сказочные дома Петербурга
Погрузитесь в атмосферу русских сказок, изучая уникальные дома Петербурга. Архитектурные шедевры ждут вас на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
18 апр в 10:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Расписание: По средам и субботам.
3000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Доходные дома - золотые прииски Петербурга
Исследуйте уникальные доходные дома Санкт-Петербурга и погрузитесь в атмосферу жизни 19 века
Начало: Недалеко от СТ.М. Петроградская
Завтра в 11:30
24 апр в 11:30
7920 ₽
8800 ₽ за всё до 4 чел.