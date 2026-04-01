Экскурсия в особняк Серебрякова (Дом искусств) + бокал просекко (18+)

Проследить за метаморфозами купеческого дома в Петербурге и причудами истории страны
Купеческий особняк, географический музей, секретный бар фарцовщиков, заброшка и наконец Дом искусств — приглашаем вас узнать, как сменяли друг друга эпохи российской истории на примере одного дома.

Вы увидите роскошные интерьеры, сделаете антуражные фото и насладитесь бокалом просекко в бывшей бильярдной купца Серебрякова.
Экскурсия в особняк Серебрякова (Дом искусств) + бокал просекко (18+)
Экскурсия в особняк Серебрякова (Дом искусств) + бокал просекко (18+)
Экскурсия в особняк Серебрякова (Дом искусств) + бокал просекко (18+)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вас встретит шикарная мраморная лестница, а гид покажет, как она выглядела ещё буквально десятилетие назад.
Вы попадете в бывшую бильярдную с деревянным кессонированным потолком.
  • Осмотрите несколько залов с печами, которые сохранили изразцы.
  • Полюбуетесь старинными зеркалами и фризами с гиппокампами и средневековыми дельфинами.
  • Побываете в голубом музыкальном зале, где на потолке увидите неожиданную обманку.
  • Сделаете колоритные фото в зеркале.
  • Завершите прогулку по особняку бокалом просекко в бывшей бильярдной, где сегодня находится бар.

А ещё

  • Вы раскроете, как хозяин дома был связан с сахарным королём Российской империи.
  • Услышите о том, как из-за любовных перипетий семье хозяина пришлось покинуть Россию.
  • Узнаете о тайнах и призраках особняка.
  • Отыщете секретную метку архитектора.
  • Выясните, как в 60-е годы, музейная работница случайно наткнулась на секретный бар.
  • Поймёте, почему фарцовщики, валютчики и даже агенты КГБ были частыми посетителями дома.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — за несколько часов до экскурсии по ссылке.
  • Входной билет и комплимент в виде бокала просекко для путешественников 18+ входят в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Пенсионеры3300 ₽
Школьники3300 ₽
Студенты3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Сенная площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6512 туристов
Я работаю гидом с 2021 года, люблю это и не собираюсь прекращать. Представляю дружную команду гидов. Каждый день мы узнаем что-то новое о Петербурге и делимся этим с гостями. Наша цель — сделать экскурсию не только познавательной, но и весёлой. Поэтому выбирая нас, вы выбираете ещё и хорошее настроение!

