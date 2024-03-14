Даже по прошествии многих лет города Пушкин и Павловск сохранили атмосферу царских времен. Предлагаем посетить два дворцово-парковых ансамбля — таких разных, но при этом по-своему интересных.
Вы побываете в роскошном Екатерининском дворце, узнаете тайны Янтарной комнаты, а также увидите памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Вы побываете в роскошном Екатерининском дворце, узнаете тайны Янтарной комнаты, а также увидите памятник русского классицизма — Павловский дворец.
Ближайшие даты:
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10
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+ (РФ и Белоруссия)
|от 2 900 ₽
|Пенсионный (РФ и Белоруссия)
|от 2 400 ₽
|Школьный от 7 до 14 лет (РФ и Белоруссия)
|от 2 200 ₽
|Детский от 0 до 6 лет (РФ и Белоруссия)
|от 1 100 ₽
|Иностранный без льгот
|от 3 900 ₽
|Студенческий 15+ (РФ и Белоруссия)
|от 2 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Павловский дворец
- Павловский парк
Описание
Императорская роскошь
Наша экскурсия начнется уже в автобусе. По пути гид расскажет об основных достопримечательностях, которые вы будете проезжать в Петербурге. Мы проедем по дороге, по которой путешествовали императоры и императрицы. Вдоль нее увидим сохранившиеся верстовые столбы, полюбуемся парадными Египетскими воротами. В Царском Селе покажем вам музей-дачу А. С. Пушкина, где он провел свой медовый месяц и написал «Сказку о царе Салтане», а также завершил роман «Евгений Онегин». В Пушкине экскурсия начнется с осмотра сокровищ Царского Села — посещения Екатерининского дворца и уникальной Янтарной комнаты. Екатерининский парк удивит вас обилием аллей и дорожек, скульптур и водоемов. В парке также расположено много уникальных сооружений и исторических памятников.
Любимая усадьба императора
Затем мы отправимся на экскурсию в Павловск. В Павловске нет блеска и роскоши Царского Села или волшебной сказки Петергофских фонтанов, тем не менее он поразит вас постоянной сменой картинки. Павловский дворец привлекает гармоничностью и утонченным вкусом. Он совершенен! Обилие мебели производит впечатление полностью обставленного жилого дома, куда скоро вернутся хозяева. Павловский парк, занимающий площадь около 600 гектаров, является одним из самых красивых пейзажных парков России. Украшением парка служат интересные павильоны, мосты, беседки, скульптуры и другие архитектурные формы. Вы увидите Храм дружбы, Колоннаду Аполлона, павильон Трех граций, Холодные ванны, а также собственный садик Марии Федоровны. Каждый уголок парка может похвастаться интересной историей или легендой, которые вам расскажут экскурсоводы. Важно знать• Прогулка-экскурсия по Екатерининскому парку проводится в летний период — с 15.04 по 30.09. Зимой-осенью осматривается только придворцовая часть парка.
Порядок показа объектов на экскурсии может быть изменен, без сокращения объема.
По четвергам
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский парк
- Екатерининский дворец
- Янтарная комната
- Павловский дворец
- Павловский парк
Что входит
- "услуги гида по дороге следования"
- "транспортное и экскурсионное обслуживание"
- "входные билеты во дворцы с посещением Янтарной комнаты"
- "экскурсия в музеях в сопровождении сотрудников музея."
Что не входит
- "личные расходы"
Место начала и завершения?
ул. Думская, 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- В автобусах действует свободная рассадка.
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе электронный билет, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (пенсионер, инвалид, и т. д.).
- Рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду по погоде.
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
14 мар 2024
Е
Елена
16 сен 2023
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсоводы во дворцах - замечательные. О парках, Московском проспекте (бывшей Царской дороге), даже о станциях метро узнали от сопровождающего нас экскурсовода Ольги Борисовны. Ей - отдельное спасибо. Также большое спасибо хочется сказать нашему водителю Рафаилу.
У
Ульянов
17 авг 2023
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