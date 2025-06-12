Мои заказы

Дацан Гунзэчойнэй – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дацан Гунзэчойнэй» в Санкт-Петербурге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Индивидуальная экскурсия в Дацан Гунзэчойнэй - уникальная возможность погрузиться в мир буддизма и узнать о его традициях в Санкт-Петербурге
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
27 сен в 11:30
29 сен в 11:00
4420 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия в Петербургский Дацан
Пешая
1 час
1 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в Петербургский Дацан
Начало: Приморский пр. 110
Расписание: По воскресеньям в 16:00.
28 сен в 16:00
5 окт в 16:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная экскурсия «Город четырех религий» на минивене
На машине
На микроавтобусе
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия «Город четырех религий» на минивене
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 200 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Поленина
    12 июня 2025
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Невероятное место с удивительной атмосферой, волшебная архитектура, сад, монахи, - просто дух захватывает, когда попадаешь сюда. Спасибо огромное экскурсоводу Юлии,
    читать дальше

    которая всего за полтора часа, которые пролетели как полминуты, успела рассказать и о храме, и о его связи с историей города, об обрядах, и сумела доступно и увлекательно объяснить философию буддизма и историю его возникновения. Юля даже организовала нам возможность поучаствовать в одном из красивых обрядов. Очень рекомендую, если хотите чего-то совершенно нового, увлекательного и необычного.

  • О
    Ольга
    25 марта 2025
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Ходили на экскурсию семьей из 2 взрослых и 2 детей (11 и 14 лет) с замечательной девушкой Верой. Она показала
    читать дальше

    нам очень красивый буддийский дацан. Рассказала много интересного и познавательного об устройстве храма, о его обитателях, традициях и хуралах. Рекомендую эту экскурсию и замечательного экскурсовода Веру!! Вера, огромная благодарность от всей нашей семьи!!! 🙏

  • И
    Ирина
    26 января 2025
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Здравствуйте! Замечательная экскурсия! Очень содержательно, интересно, познавательно!
  • А
    Антонина
    6 января 2025
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Очень понравилась экскурсия, будем рекомендовать друзьям) большое спасибо Юлии за интересно проведенное время. Успехов!
  • О
    Оксана
    6 января 2025
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Спасибо большое Юлии за прекрасно проведённую экскурсию! Всё отлично организовано, интересно, увлекательно, не скучно ребёнку 10 лет! Сын в восторге)) Время пролетело быстро, мы и не заметили. Ещё раз спасибо большое 🙏
  • О
    Ольга
    9 ноября 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Экскурсия Юлии - отличная возможность сделать "первый вход" в атмосферу буддийской традиции и в сам Петербургский Дацан. Мне понравилось "щадящее"
    читать дальше

    сопровождение, похожее на беседу, и сбалансированное содержание, где всего было в меру - и исторических фактов, и культурологических контекстов, и символических интерпретаций. Очень рекомендую.

  • В
    Валерия
    20 октября 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Очень интересно прошла экскурсия с Юлией. Мы осмотрели храм снаружи и изнутри, пофилософствовали и порассуждали.
    Большая удача посетить один из трёх буддийских храмом России.
  • E
    Evgeniya
    8 октября 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Добрый день!
    Были на экскурсии по дацану с Юлией. Время пролетело незаметно. Информация была интересной, разной, структурированной. Многое о буддизме открылось
    читать дальше

    нам с другой стороны. Юлия легко отвечала на разные вопросы, рассказывала о буддийских притчах и загадывала загадки.
    К сожалению, не знали,что бОльшая часть времени будет на улице, об этом узнали слишком поздно, подъезжая к дацану. Так бы оделись теплее заранее, так как на улице моросил дождь

  • О
    Ольга
    5 октября 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Часто приезжаю в Санкт-Петербург и всегда хотела посмотреть этот храм, но зайти не решалась. А потом нашла эту экскурсию и
    читать дальше

    решила сходить. Экскурсия мне очень понравилась. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказала о Дацане и буддизме в целом. 1,5 часа пролетели не заметно))

  • М
    Мария
    22 сентября 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Очень понравилась экскурсия! Юлия – отличный рассказчик, получилось увлекательно и в то же время очень насыщенно. Много интересных подробностей и деталей. Прямо-таки полное погружение в мир буддизма. Рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Огромная благодарность Юлии за великолепную, содержательную экскурсию! Рекомендую однозначно. Наша группа осталась очень довольна.
    На все вопросы получили ответы.
    Огромная благодарность Юлии за великолепную, содержательную экскурсию! Рекомендую однозначно. Наша группа осталась очень довольна
  • Ю
    Юрий
    6 июля 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Дорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно в принципе. Если Вы хотите погрузиться в параллельный мир буддизма, который, как выяснилось, существует и в Питере, возьмите эту экскурсию. Всем счастья!
    Дорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно вДорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно вДорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно вДорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно вДорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно в
  • Д
    Дмитрий
    8 февраля 2024
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Юлия - очень подготовленный и погружённый человек и блестящий рассказчик. Очень довольны выбором этой экскурсии, в семье после нашего рассказа загорелись и дети, поэтому обязательно вернёмся ещё раз, уже в полном составе. И безусловно рекомендуем всем интересующимся. Юлия, огромное спасибо!
  • А
    Андрей
    2 октября 2023
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Спасибо большое Юлии за экскурсию! Было очень приятно и интересно) Видно, что человек в теме. Наши рекомендации!)
  • Н
    Наталия
    20 августа 2023
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Потрясающе.
    Красота неописуемая.
    Гид Вера хорошо знает тему. Доступно даже для подростков.
    Спасибо.
  • И
    Ирина
    2 декабря 2022
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Очень благодарны Юлии за замечательную экскурсию! Увлекательный, хорошо структурированный рассказ, много интересных деталей, и все это сочетается с заботливым отношением
    читать дальше

    к туристам. Все было продумано до мелочей, Юлия заранее предупредила, что надо с собой взять, и даже заботливо написала, чтобы мы потеплее оделись. Очень рекомендую экскурсию в Дацан - увидите интересный и необычный уголок Петербурга. Два часа пролетели совершенно незаметно. Мы очень рады, что сходили на эту экскурсию, особенно в исполнении такого рассказчика, как Юлия.

  • А
    Альбина
    10 сентября 2022
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Экскурсия произвела впечатление)) Юлия интересно и со знанием дела познакомила с историей появления дацана. Рассказала что расположено на территории дацана и внутри. И зачем это нужно: флажки, львы, барабаны и т. д. Очень интересно! Экскурсия получилась познавательной и атмосферной!
  • С
    Светлана
    22 июля 2022
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Нам очень понравилась экскурсия Юлии. В дацане некоторые из нас были до этого, некоторые впервые. Юлия в доступной форме рассказала
    читать дальше

    про разные направления буддизма, про историю дацана, символизм здания и его декора. Чудесное место, куда хочется возвращаться еще и еще. А одному из наших участников даже удалось попасть в секретную комнату:)

  • А
    Александра
    14 июля 2022
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Добрый день)
    Экскурсия нам оочень понравилась! Юлия замечательный рассказчик и экскурсовод, много вопросов на внимательность и смекалку. Скучать не будете это точно)
    Мы классно провели время в компании увлечённого человека.
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    18 апреля 2022
    Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
    Всё супер 🌟

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дацан Гунзэчойнэй»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге
  2. Экскурсия в Петербургский Дацан
  3. Индивидуальная экскурсия «Город четырех религий» на минивене
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петропавловская крепость
  7. Зимний дворец
  8. Медный всадник
  9. Финский Залив
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Дацан Гунзэчойнэй" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Дацан Гунзэчойнэй», 48 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь