П Поленина Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге читать дальше которая всего за полтора часа, которые пролетели как полминуты, успела рассказать и о храме, и о его связи с историей города, об обрядах, и сумела доступно и увлекательно объяснить философию буддизма и историю его возникновения. Юля даже организовала нам возможность поучаствовать в одном из красивых обрядов. Очень рекомендую, если хотите чего-то совершенно нового, увлекательного и необычного. Невероятное место с удивительной атмосферой, волшебная архитектура, сад, монахи, - просто дух захватывает, когда попадаешь сюда. Спасибо огромное экскурсоводу Юлии,

О Ольга Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге читать дальше нам очень красивый буддийский дацан. Рассказала много интересного и познавательного об устройстве храма, о его обитателях, традициях и хуралах. Рекомендую эту экскурсию и замечательного экскурсовода Веру!! Вера, огромная благодарность от всей нашей семьи!!! 🙏 Ходили на экскурсию семьей из 2 взрослых и 2 детей (11 и 14 лет) с замечательной девушкой Верой. Она показала

И Ирина Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Здравствуйте! Замечательная экскурсия! Очень содержательно, интересно, познавательно!

А Антонина Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Очень понравилась экскурсия, будем рекомендовать друзьям) большое спасибо Юлии за интересно проведенное время. Успехов!

О Оксана Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Спасибо большое Юлии за прекрасно проведённую экскурсию! Всё отлично организовано, интересно, увлекательно, не скучно ребёнку 10 лет! Сын в восторге)) Время пролетело быстро, мы и не заметили. Ещё раз спасибо большое 🙏

О Ольга Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге читать дальше сопровождение, похожее на беседу, и сбалансированное содержание, где всего было в меру - и исторических фактов, и культурологических контекстов, и символических интерпретаций. Очень рекомендую. Экскурсия Юлии - отличная возможность сделать "первый вход" в атмосферу буддийской традиции и в сам Петербургский Дацан. Мне понравилось "щадящее"

В Валерия Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Очень интересно прошла экскурсия с Юлией. Мы осмотрели храм снаружи и изнутри, пофилософствовали и порассуждали.

Большая удача посетить один из трёх буддийских храмом России.

E Evgeniya Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге

Были на экскурсии по дацану с Юлией. Время пролетело незаметно. Информация была интересной, разной, структурированной. Многое о буддизме открылось читать дальше нам с другой стороны. Юлия легко отвечала на разные вопросы, рассказывала о буддийских притчах и загадывала загадки.

К сожалению, не знали,что бОльшая часть времени будет на улице, об этом узнали слишком поздно, подъезжая к дацану. Так бы оделись теплее заранее, так как на улице моросил дождь Добрый день!Были на экскурсии по дацану с Юлией. Время пролетело незаметно. Информация была интересной, разной, структурированной. Многое о буддизме открылось

О Ольга Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге читать дальше решила сходить. Экскурсия мне очень понравилась. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказала о Дацане и буддизме в целом. 1,5 часа пролетели не заметно)) Часто приезжаю в Санкт-Петербург и всегда хотела посмотреть этот храм, но зайти не решалась. А потом нашла эту экскурсию и

М Мария Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Очень понравилась экскурсия! Юлия – отличный рассказчик, получилось увлекательно и в то же время очень насыщенно. Много интересных подробностей и деталей. Прямо-таки полное погружение в мир буддизма. Рекомендуем!

Ю Юлия Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Огромная благодарность Юлии за великолепную, содержательную экскурсию! Рекомендую однозначно. Наша группа осталась очень довольна.

На все вопросы получили ответы.

Ю Юрий Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Дорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно в принципе. Если Вы хотите погрузиться в параллельный мир буддизма, который, как выяснилось, существует и в Питере, возьмите эту экскурсию. Всем счастья!

Д Дмитрий Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Юлия - очень подготовленный и погружённый человек и блестящий рассказчик. Очень довольны выбором этой экскурсии, в семье после нашего рассказа загорелись и дети, поэтому обязательно вернёмся ещё раз, уже в полном составе. И безусловно рекомендуем всем интересующимся. Юлия, огромное спасибо!

А Андрей Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Спасибо большое Юлии за экскурсию! Было очень приятно и интересно) Видно, что человек в теме. Наши рекомендации!)

Н Наталия Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Потрясающе.

Красота неописуемая.

Гид Вера хорошо знает тему. Доступно даже для подростков.

Спасибо.

И Ирина Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге читать дальше к туристам. Все было продумано до мелочей, Юлия заранее предупредила, что надо с собой взять, и даже заботливо написала, чтобы мы потеплее оделись. Очень рекомендую экскурсию в Дацан - увидите интересный и необычный уголок Петербурга. Два часа пролетели совершенно незаметно. Мы очень рады, что сходили на эту экскурсию, особенно в исполнении такого рассказчика, как Юлия. Очень благодарны Юлии за замечательную экскурсию! Увлекательный, хорошо структурированный рассказ, много интересных деталей, и все это сочетается с заботливым отношением

А Альбина Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Экскурсия произвела впечатление)) Юлия интересно и со знанием дела познакомила с историей появления дацана. Рассказала что расположено на территории дацана и внутри. И зачем это нужно: флажки, львы, барабаны и т. д. Очень интересно! Экскурсия получилась познавательной и атмосферной!

С Светлана Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге читать дальше про разные направления буддизма, про историю дацана, символизм здания и его декора. Чудесное место, куда хочется возвращаться еще и еще. А одному из наших участников даже удалось попасть в секретную комнату:) Нам очень понравилась экскурсия Юлии. В дацане некоторые из нас были до этого, некоторые впервые. Юлия в доступной форме рассказала

А Александра Буддийский дацан Гунзэчойнэй в Петербурге Добрый день)

Экскурсия нам оочень понравилась! Юлия замечательный рассказчик и экскурсовод, много вопросов на внимательность и смекалку. Скучать не будете это точно)

Мы классно провели время в компании увлечённого человека.