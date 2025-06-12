Индивидуальная
до 4 чел.
Буддийский «Дацан Гунзэчойнэй» в Петербурге
Индивидуальная экскурсия в Дацан Гунзэчойнэй - уникальная возможность погрузиться в мир буддизма и узнать о его традициях в Санкт-Петербурге
Начало: Возле парковки у стены храма со стороны улицы Саву...
27 сен в 11:30
29 сен в 11:00
4420 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Экскурсия в Петербургский Дацан
Начало: Приморский пр. 110
Расписание: По воскресеньям в 16:00.
28 сен в 16:00
5 окт в 16:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия «Город четырех религий» на минивене
Начало: Ваш отель/удобный Вам адрес в пределах города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 200 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППоленина12 июня 2025Невероятное место с удивительной атмосферой, волшебная архитектура, сад, монахи, - просто дух захватывает, когда попадаешь сюда. Спасибо огромное экскурсоводу Юлии,
- ООльга25 марта 2025Ходили на экскурсию семьей из 2 взрослых и 2 детей (11 и 14 лет) с замечательной девушкой Верой. Она показала
- ИИрина26 января 2025Здравствуйте! Замечательная экскурсия! Очень содержательно, интересно, познавательно!
- ААнтонина6 января 2025Очень понравилась экскурсия, будем рекомендовать друзьям) большое спасибо Юлии за интересно проведенное время. Успехов!
- ООксана6 января 2025Спасибо большое Юлии за прекрасно проведённую экскурсию! Всё отлично организовано, интересно, увлекательно, не скучно ребёнку 10 лет! Сын в восторге)) Время пролетело быстро, мы и не заметили. Ещё раз спасибо большое 🙏
- ООльга9 ноября 2024Экскурсия Юлии - отличная возможность сделать "первый вход" в атмосферу буддийской традиции и в сам Петербургский Дацан. Мне понравилось "щадящее"
- ВВалерия20 октября 2024Очень интересно прошла экскурсия с Юлией. Мы осмотрели храм снаружи и изнутри, пофилософствовали и порассуждали.
Большая удача посетить один из трёх буддийских храмом России.
- EEvgeniya8 октября 2024Добрый день!
Были на экскурсии по дацану с Юлией. Время пролетело незаметно. Информация была интересной, разной, структурированной. Многое о буддизме открылось
- ООльга5 октября 2024Часто приезжаю в Санкт-Петербург и всегда хотела посмотреть этот храм, но зайти не решалась. А потом нашла эту экскурсию и
- ММария22 сентября 2024Очень понравилась экскурсия! Юлия – отличный рассказчик, получилось увлекательно и в то же время очень насыщенно. Много интересных подробностей и деталей. Прямо-таки полное погружение в мир буддизма. Рекомендуем!
- ЮЮлия22 сентября 2024Огромная благодарность Юлии за великолепную, содержательную экскурсию! Рекомендую однозначно. Наша группа осталась очень довольна.
На все вопросы получили ответы.
- ЮЮрий6 июля 2024Дорогие друзья, я не люблю «коллективные» экскурсии. В данном случае это и было бы возможно в принципе. Если Вы хотите погрузиться в параллельный мир буддизма, который, как выяснилось, существует и в Питере, возьмите эту экскурсию. Всем счастья!
- ДДмитрий8 февраля 2024Юлия - очень подготовленный и погружённый человек и блестящий рассказчик. Очень довольны выбором этой экскурсии, в семье после нашего рассказа загорелись и дети, поэтому обязательно вернёмся ещё раз, уже в полном составе. И безусловно рекомендуем всем интересующимся. Юлия, огромное спасибо!
- ААндрей2 октября 2023Спасибо большое Юлии за экскурсию! Было очень приятно и интересно) Видно, что человек в теме. Наши рекомендации!)
- ННаталия20 августа 2023Потрясающе.
Красота неописуемая.
Гид Вера хорошо знает тему. Доступно даже для подростков.
Спасибо.
- ИИрина2 декабря 2022Очень благодарны Юлии за замечательную экскурсию! Увлекательный, хорошо структурированный рассказ, много интересных деталей, и все это сочетается с заботливым отношением
- ААльбина10 сентября 2022Экскурсия произвела впечатление)) Юлия интересно и со знанием дела познакомила с историей появления дацана. Рассказала что расположено на территории дацана и внутри. И зачем это нужно: флажки, львы, барабаны и т. д. Очень интересно! Экскурсия получилась познавательной и атмосферной!
- ССветлана22 июля 2022Нам очень понравилась экскурсия Юлии. В дацане некоторые из нас были до этого, некоторые впервые. Юлия в доступной форме рассказала
- ААлександра14 июля 2022Добрый день)
Экскурсия нам оочень понравилась! Юлия замечательный рассказчик и экскурсовод, много вопросов на внимательность и смекалку. Скучать не будете это точно)
Мы классно провели время в компании увлечённого человека.
- ННАТАЛЬЯ18 апреля 2022Всё супер 🌟
