Нам не понравился гид… Все понимаем и относимся к уважению к подченному возрасту, но рассказывал монотонно, без акцентов и эмоций, в петергофе шли медленно из за этого мало успели посмотреть. В Кронштадте он показал только собор, ели упросили его показать хотя бы ещё пристань.

Надеюсь, что вы правильно воспримите это моё субъективное мнение и улучшите качество обслуживания гидов! Спасибо