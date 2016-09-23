Экскурсия по двум пригородам и их главным достопримечательностям. Петергоф, Кронштадт.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30
Что вас ожидает:
- Петергоф
- Нижний парк
- Кронштадт
- Морской собор
- Петровский парк
- Финский залив
- Теплоходная прогулка
- Якорная площадь и Морской Никольский собор
Описание экскурсии
Кронштадт Город военно-морской Славы, находящийся на острове Котлин в Финском заливе. Известен своими фортами и Морским собором. Петергоф Дворцово-парковый комплекс с фонтанами, в котором располагается Большой Императорский Дворец. План экскурсии: трассовая экскурсия по дороге, экскурсия по нижнему парку Петергофа (фонтаны, каскады), переезд в Кронштадт, обзорная экскурсия по Кронштадту (с остановками).
понедельник, суббота 10:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3 500 ₽
|Студенты
|3 200 ₽
|Пенсионеры
|3 200 ₽
|дошкольники
|1 000 ₽
|Иностранцы
|4 500 ₽
|Школьники
|2 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петергоф
- Нижний парк
- Кронштадт
- Морской собор
- Петровский парк
- Финский залив
- Теплоходная прогулка
- Якорная площадь и Морской Никольский собор
Что включено
- Транспорт
- Гид
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лиговский пр-т, 47 3-й этаж, офис 4
Завершение: Лиговский пр-т, 47
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, суббота 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 сен 2016
В
Вадим
18 авг 2016
Отличная экскурсия, всё понравилось!
К
Крахотина
3 июля 2016
Отличный экскурсовод, замечательное место, куда охотой вернуться снова и снова
А
Агеева
27 июня 2016
Экскурсия прошла хорошо, экскурсовод Елена рассказывала интересно, но организация экскурсионного процесса была отвратительная. Экскурсию задержали на 1,5 часа. Пока мы не начили требовать начать экскурсию, ни кто не пошевелился!
К
Ксения
21 июня 2016
С
Сергей
20 июня 2016
Г
Горбунова
13 июня 2016
А
Анна
3 июня 2016
Нам не понравился гид… Все понимаем и относимся к уважению к подченному возрасту, но рассказывал монотонно, без акцентов и эмоций, в петергофе шли медленно из за этого мало успели посмотреть. В Кронштадте он показал только собор, ели упросили его показать хотя бы ещё пристань.
Надеюсь, что вы правильно воспримите это моё субъективное мнение и улучшите качество обслуживания гидов! Спасибо
Надеюсь, что вы правильно воспримите это моё субъективное мнение и улучшите качество обслуживания гидов! Спасибо
В
Виктория
25 мая 2016
Спасибо гиду за интересную экскурсию.
Жалко, что не было заявленной турагентством в рамках этого маршрута теплоходной прогулки вокруг Кронштадта.
Жалко, что не было заявленной турагентством в рамках этого маршрута теплоходной прогулки вокруг Кронштадта.
A
Alexander
9 ноя 2015
l
larisa_s
8 авг 2015
В
Валерия
20 мая 2015
Безумно понравилась эта экскурсия. Очень хороший экскурсовод. Он так много знает и интересно рассказывает. Спасибо
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