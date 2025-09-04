Автобусная экскурсия из Петербурга «Кронштадт - Петергоф»

Посетить город-крепость и русский Версаль в одной поездке
Кронштадт и Петергоф — два знаковых места, без которых нельзя представить историю России.

Вы прогуляетесь по главному морскому городу Российской империи, услышите о крепостях-фортах, увидите Никольский морской собор и набережную, где уже 3 века швартуются корабли. Затем отправитесь в Петергоф, чтобы полюбоваться парками и дворцами.
Описание экскурсии

9:00 — отправление автобуса
9:00–10:00 — трассовая экскурсия от Петербурга до Кронштадта
10:00–12:00 — пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите кронштадтский футшток, Петровскую набережную и многое другое
12:00–12:30 — посещение Никольского морского собора, который вмещает в себя более 5000 человек
12:40–14:10 — посещение парка «Остров фортов», зоны отдыха с видами на Финский залив и форты, фотозонами и памятниками. Свободное время
14:10–14:50 — трассовая экскурсия в Петергоф
15:20–17:30 — самостоятельная прогулка по Нижнему парку Петергофа или перекус. По желанию и при наличии входных билетов — посещение Большого дворца Петергофа
17:40 — отправление в Санкт-Петербург
19:00 — прибытие к Казанскому собору

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (мы вышлем ссылки на официальные сайты) и обед
  • Не рекомендуем покупать входные билеты заранее, так как порядок и время посещения объектов зависит от дорожной ситуации и погодных условий
  • Трассовую экскурсию и экскурсию в Кронштадте для вас проведёт один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15862 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
путешествий и всегда реагируем на них, чтобы стать лучше. Нас объединяет страсть к новым впечатлениям и культуре. И мы будем рады организовать для вас путешествие, в котором вы получите яркие эмоции и знания.

Олеся
Очень понравилась экскурсия! Гид Елена увлекательно рассказывала про историю Петербурга, крепости, Петергофа и династии Романовых. Время пролетело незаметно!
Очень жаль, что по новым правилам Петергофа в нижнем парке фонтанов мы гуляли
без сопровождения гида, с Еленой узнали бы много интересного. Огромная благодарность Елене за план нижнего парка и подробный инструктаж, который она провела для нас перед входом! Благодаря этому, я осмотрела все самое интересное и уложилась по времени.
Есть маленькая просьба к организаторам: в Морском Никольском соборе Кронштадта в церковной лавке принимаются только наличные, предупреждайте об этом туристов.

Ольга
Кронштадт и Петергоф. Два мира. Разнообразие. Выехали и вернулись вовремя. Немного уставшие, но все довольные. Время летит, не замечаешь. Экскурсовод Виктория - это кладезь знаний, эмоций и позитива! Отдельное спасибо
Сергею, водителю автобуса. Кронштадт особенный, небольшой городок со своей изюминкой…. огромная серая водная не гладь из-за сильного ветра. Много чаек и других птиц. позитивный настрой всегда будет для вас плюсом. В Петергофе взяли экскурсию на электрокаре - 2000 руб. С человека. Посмотрели весь Нижний парк с аудиоэкскурсией. Ногами бы не прошли столько. Времени было чуть более 2-х часов! Желаем компании развиваться и улучшать все, что можно! Нам все понравилось! Обратимся за новыми экскурсиями к вам!

Татьяна
Замечательная экскурсия, узнали много нового. Всегда мечтала побывать в Петергофе, а тут ещё и Кронштадт. Два таких замечательных места с необыкновенной историей. Виктория гид от Бога!!! Мастер своего дела. Ей
отдельное Спасибо!!! Даже в дождливую серую погоду нам с ней было не скучно. Спасибо нашему водителю Сергею, который выстраивал обратный маршрут с учётом всех пробок из за МЭФ и быстро довёз нас до города.

Марина
Огромное спасибо вам за экскурсию, и гид, и водитель просто чудесные!!! Все прошло очень интересно и легко, подача информации отличная!!! Гид Виктория с таким упоением и юмором рассказала нам об
очень интересных исторических фактах, о которых мы раньше даже и не слышали!!! И маршрут очень грамотно выстроен-мы успевали и погулять, и отдохнуть, и поесть. Отдельное спасибо водителю Артику за аккуратное вождение!!!

Ирина
Очень понравилась экскурсия!
Экскурсовод Виктория сделала наш день неповторимым и запоминающимся. Яркая и незаурядная подача материала, только интересные и запоминающиеся факты, истории и легенды. Не просто даты и имена/места, а занимательные
истории, которые интересно потом более подробно самому изучать. Просто обожаю такой формат экскурсии!
Помимо сути материала самой экскурсии, Виктория рассказала, показала и дала много времени на подарки/сувениры, еду, туалеты, это очень важно)))

Алина
Мы сегодня (14.10.25) побывали на экскурсии в Петергофе и Кронштадте, и остались в полном восторге! Особую благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу Виктории. Она не только прекрасно знала историю и культуру
этих мест, но и умело увлекала нас своими рассказами.

Виктория делилась интересными фактами, которые сделали экскурсию более насыщенной и увлекательной, несмотря на то, что погода была довольно прохладная и пасмурная!

Каждый момент был продуман, и мы чувствовали себя комфортно и уютно. Прекрасное сочетание профессионализма и дружелюбия — именно так можно охарактеризовать Викторию.

Рекомендуем всем, кто хочет получить максимум впечатлений от посещения этих удивительных мест!

