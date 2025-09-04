Кронштадт и Петергоф — два знаковых места, без которых нельзя представить историю России.
Вы прогуляетесь по главному морскому городу Российской империи, услышите о крепостях-фортах, увидите Никольский морской собор и набережную, где уже 3 века швартуются корабли. Затем отправитесь в Петергоф, чтобы полюбоваться парками и дворцами.
Описание экскурсии
9:00 — отправление автобуса
9:00–10:00 — трассовая экскурсия от Петербурга до Кронштадта
10:00–12:00 — пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите кронштадтский футшток, Петровскую набережную и многое другое
12:00–12:30 — посещение Никольского морского собора, который вмещает в себя более 5000 человек
12:40–14:10 — посещение парка «Остров фортов», зоны отдыха с видами на Финский залив и форты, фотозонами и памятниками. Свободное время
14:10–14:50 — трассовая экскурсия в Петергоф
15:20–17:30 — самостоятельная прогулка по Нижнему парку Петергофа или перекус. По желанию и при наличии входных билетов — посещение Большого дворца Петергофа
17:40 — отправление в Санкт-Петербург
19:00 — прибытие к Казанскому собору
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (мы вышлем ссылки на официальные сайты) и обед
- Не рекомендуем покупать входные билеты заранее, так как порядок и время посещения объектов зависит от дорожной ситуации и погодных условий
- Трассовую экскурсию и экскурсию в Кронштадте для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Невский проспект»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 15862 туристов
Наша команда создаёт интересные и разнообразные форматы поездок и экскурсий в регионе по доступным ценам. У нас одни из лучших гидов в Санкт-Петербурге. Мы ответственно относимся к отзывам участников наших
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Очень понравилась экскурсия! Гид Елена увлекательно рассказывала про историю Петербурга, крепости, Петергофа и династии Романовых. Время пролетело незаметно!
Очень жаль, что по новым правилам Петергофа в нижнем парке фонтанов мы гуляли
Кронштадт и Петергоф. Два мира. Разнообразие. Выехали и вернулись вовремя. Немного уставшие, но все довольные. Время летит, не замечаешь. Экскурсовод Виктория - это кладезь знаний, эмоций и позитива! Отдельное спасибо
Замечательная экскурсия, узнали много нового. Всегда мечтала побывать в Петергофе, а тут ещё и Кронштадт. Два таких замечательных места с необыкновенной историей. Виктория гид от Бога!!! Мастер своего дела. Ей
Огромное спасибо вам за экскурсию, и гид, и водитель просто чудесные!!! Все прошло очень интересно и легко, подача информации отличная!!! Гид Виктория с таким упоением и юмором рассказала нам об
Очень понравилась экскурсия!
Экскурсовод Виктория сделала наш день неповторимым и запоминающимся. Яркая и незаурядная подача материала, только интересные и запоминающиеся факты, истории и легенды. Не просто даты и имена/места, а занимательные
Мы сегодня (14.10.25) побывали на экскурсии в Петергофе и Кронштадте, и остались в полном восторге! Особую благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу Виктории. Она не только прекрасно знала историю и культуру
