Кронштадт + Петергоф за 1 день

Прогуляться по острову Котлин, Нижнему парку и Большому Петергофскому дворцу
Нас ждёт большое путешествие в два города-спутника Петербурга: Кронштадт и Петергоф.

Вы увидите не только простор Финского залива, корабли, маяки и форты, но и блеск интерьеров Большого Петергофского дворца (зимой) или знаменитые фонтаны и шутихи Нижнего парка (в тёплое время года).

Помимо детального осмотра достопримечательностей поговорим о Петре I и других значимых личностях нашей истории.
5
1 отзыв
Кронштадт + Петергоф за 1 день
Кронштадт + Петергоф за 1 день
Кронштадт + Петергоф за 1 день
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Сначала поедем в Кронштадт:

Отправимся в заказник «Западный Котлин» и форт «Шанец». Прогуляемся по удобно оборудованной экотропе, посетим пляж и высокую смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив.

Проедем мимо валов Кронштадтской крепости и Кронверкского канала, посмотрим на узкие улочки города. Остановимся у Гостиного двора и погуляем по центру Кронштадта.

Поговорим о святом Иоанне Кронштадтском. Он служил в Андреевском соборе, на месте которого ныне расположен Андреевский сад. Заглянем в него, дойдём до памятников «Якорь» и «Котёл», а также найдём Дерево желаний на берегу Обводного канала.

Пройдём по проспекту Ленина, где оценим типовую застройку Старого города. Через сквер Подводников выйдем к Синему мосту, Кронштадтскому футштоку, Итальянскому дворцу и павильону с мареографом.

Увидим Петровский док — уникальное инженерное сооружение первой половины 18 века. С ним соседствует Петровский парк с памятником основателю Кронштадта — Петру I. Пройдя через парк, окажемся на пристани и Средней гавани. Оценим открыточные виды на маяки, причалы, боевые корабли.

По пути на Якорную площадь зайдём в сувенирные магазины. Перейдём Макаровский мост и рассмотрим главную доминанту города — Кронштадтский Морской собор. Обязательно в него зайдём.

Сделаем перерыв на обед в ресторане «Голландская кухня».

А затем отправимся в Петергоф:

В тёплое время года погуляем по Нижнему парку и познакомимся с фонтанами — они работают с конца апреля по начало октября. Зимой уделим время Большому Петергофскому дворцу. Летом в него не попасть из-за огромной очереди, а зимой её нет.

После рассказа о Петергофском дворце вы познакомитесь в Большим каскадом и фонтаном «Самсон» — визитными карточками Петергофа. Со смотровой площадки у дворца прекрасно видна центральная часть парка — поговорим о его структуре и планировке.

Прогулку по Нижнему парку начнём с западной части — условно, это женская часть, что отмечено фонтаном «Ева» и дворцом Марли. По пути к нему встретим каскады «Львиный» и «Золотая гора». Поднимемся на искусственную насыпь и увидим то, к чему стремился Пётр I — Балтийское море.

Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону «Эрмитаж», созданному для уединения царских особ.

Восточная часть парка — мужская территория. Это закреплено фонтаном «Адам», памятником Петру I и дворцом Монплезир — любимым местом императора.

Рядом с Монплезиром нам встретятся фонтаны-шутихи. От серьёзных тем перейдём к теме развлечений начала 18 века. А дальше увидим фонтан «Солнце», птичники (вольеры с лебедями и утками) и фонтан «Пирамида».

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander, Haval Dargo или Infinity QX50
  • Выходной день в Большом Петергофском дворце — понедельник и последний вторник каждого месяца

Дополнительные расходы

  • Билет в Нижний парк (с мая по октябрь) — 750 ₽ за чел. С ноября по апрель вход в парк свободный
  • Билет в Большой Петергофский дворец — 750 ₽ за чел.
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лилия
12 дек 2024
Буду очень рада, если мой отзыв поможет путешественникам выбрать эту экскурсию и нашего экскурсовода! Ездили в это небольшое путешествие мы с Георгием. Провели прекрасный день в компании нашего экскурсовода, увидели
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все заявленное (немного больше), расширили свой кругозор и вкусно покушали. Георгий очень приятный собеседник, очень чутко улавливает настроение и физические возможности своих экскурсантов. К примеру, в городе Кронштадт было ветрено, Георгий нашел помещение, где мы смогли утеплиться. День прошел быстро и в приятной истоме мы прибывали весь вечер. Рекомендую эту экскурсию и Георгия в качестве экскурсовода потому что: 1) Вам будет очень интересно и информативно; 2) Вам будет очень комфортно;3) Вы узнаете и увидите больше заявленного;4) В случае необходимости, всегда есть возможность поменять маршрут; 5) Вам будет вкусно!

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