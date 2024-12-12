Нас ждёт большое путешествие в два города-спутника Петербурга: Кронштадт и Петергоф. Вы увидите не только простор Финского залива, корабли, маяки и форты, но и блеск интерьеров Большого Петергофского дворца (зимой) или знаменитые фонтаны и шутихи Нижнего парка (в тёплое время года). Помимо детального осмотра достопримечательностей поговорим о Петре I и других значимых личностях нашей истории.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Сначала поедем в Кронштадт:

Отправимся в заказник «Западный Котлин» и форт «Шанец». Прогуляемся по удобно оборудованной экотропе, посетим пляж и высокую смотровую площадку с великолепным видом на Финский залив.

Проедем мимо валов Кронштадтской крепости и Кронверкского канала, посмотрим на узкие улочки города. Остановимся у Гостиного двора и погуляем по центру Кронштадта.

Поговорим о святом Иоанне Кронштадтском. Он служил в Андреевском соборе, на месте которого ныне расположен Андреевский сад. Заглянем в него, дойдём до памятников «Якорь» и «Котёл», а также найдём Дерево желаний на берегу Обводного канала.

Пройдём по проспекту Ленина, где оценим типовую застройку Старого города. Через сквер Подводников выйдем к Синему мосту, Кронштадтскому футштоку, Итальянскому дворцу и павильону с мареографом.

Увидим Петровский док — уникальное инженерное сооружение первой половины 18 века. С ним соседствует Петровский парк с памятником основателю Кронштадта — Петру I. Пройдя через парк, окажемся на пристани и Средней гавани. Оценим открыточные виды на маяки, причалы, боевые корабли.

По пути на Якорную площадь зайдём в сувенирные магазины. Перейдём Макаровский мост и рассмотрим главную доминанту города — Кронштадтский Морской собор. Обязательно в него зайдём.

Сделаем перерыв на обед в ресторане «Голландская кухня».

А затем отправимся в Петергоф:

В тёплое время года погуляем по Нижнему парку и познакомимся с фонтанами — они работают с конца апреля по начало октября. Зимой уделим время Большому Петергофскому дворцу. Летом в него не попасть из-за огромной очереди, а зимой её нет.

После рассказа о Петергофском дворце вы познакомитесь в Большим каскадом и фонтаном «Самсон» — визитными карточками Петергофа. Со смотровой площадки у дворца прекрасно видна центральная часть парка — поговорим о его структуре и планировке.

Прогулку по Нижнему парку начнём с западной части — условно, это женская часть, что отмечено фонтаном «Ева» и дворцом Марли. По пути к нему встретим каскады «Львиный» и «Золотая гора». Поднимемся на искусственную насыпь и увидим то, к чему стремился Пётр I — Балтийское море.

Прогулка вдоль берега залива выведет нас к павильону «Эрмитаж», созданному для уединения царских особ.

Восточная часть парка — мужская территория. Это закреплено фонтаном «Адам», памятником Петру I и дворцом Монплезир — любимым местом императора.

Рядом с Монплезиром нам встретятся фонтаны-шутихи. От серьёзных тем перейдём к теме развлечений начала 18 века. А дальше увидим фонтан «Солнце», птичники (вольеры с лебедями и утками) и фонтан «Пирамида».

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander, Haval Dargo или Infinity QX50

Выходной день в Большом Петергофском дворце — понедельник и последний вторник каждого месяца

Дополнительные расходы