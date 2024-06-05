Петергоф и Кронштадт – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 16 экскурсий в категории «Петергоф и Кронштадт» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петергоф и Кронштадт: два города за один день
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2005 отзывов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300 за человека
Петергоф и Кронштадт за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
199 отзывов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900 за всё до 6 чел.
Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5003 отзыва
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300 за человека
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
42 отзыва
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400 за человека
Петергоф и Кронштадт на автомобильной экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
123 отзыва
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
125 отзывов
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100 за человека
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
🚀 На метеоре
Групповая
9 часов
14 отзывов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550 за человека
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
🚀 На метеоре
⛴ На теплоходе
Групповая
9 часов
6 отзывов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550 за человека
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000 за человека
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Изучить хроники трёх прибрежных городов и прочувствовать их неповторимый характер
Начало: Возле станции метро «Беговая»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
16 000 за всё до 4 чел.
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340 за человека
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200 за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990 за человека
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
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    Информация доступна в том числе детям, не говоря о взрослых. Кладезь знаний гида Игоря просто поражает. Нам очень повезло! Организатора просим выразить благодарность гиду и водителю!!! Очень хочется встретится еще!

  • с
    станислав
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
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    внимательный ко всем участникам группы, коих было 50 человек, разных по возрасту, по интересам. В начале и по ходу экскурсии объяснял все мыслимые и немыслимые организационные вопросы, о которых даже и не догадываешься. Подача материала по экскурсии своеобразная, не знаю как описать, но очень структурирована, понятна, с юмором, легкая и свободная. Поэтому запоминающаяся и создающая приятное настроение и желание общаться, задавать вопросы, что многие делали. И не было не одного вопроса на который Игорь бы не ответил, даже если вопрос выходил за рамки конкретной экскурсии. К моему сожалению, на сайте нет возможности выбрать экскурсию с конкретным экскурсоводом. Мы бы выбирали именно с Игорем. Что касается самой экскурсии, она конечно очень продолжительная и для кого то может быть, по этому утомительной. Она скорее для тех, кто не имеет много времени провести в Санкт Петербурге, а хочется как можно больше посмотреть. А посетить за один день Петергоф и Кронштадт в компании прекрасного экскурсовода Игоря, это круто.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт: два города за один день
    Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
  • А
    Алена
    5 июня 2024
    Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
    Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶
    Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶
  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Петергоф и Кронштадт за один день
    22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана - великолепный гид, отличный разказчик, прекрасный собеседник, эрудированный историк. Эмоции только положительные, фотографии с экскурсии шикарные. Однозначно рекомендую.
    22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана22 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана
  • P
    Petukhova_ksenia
    30 мая 2024
    Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
    Отличное небольшое путешествие! Долго думала брать или нет, так как собиралась ехать одна. Но, когда в итоге решилась, не пожалела
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    ни секунды! Эмоций получила на год вперед. Александр отличный водитель, вёл аккуратно, интересовался, всё ли хорошо) Рекомендую всем, кто будет в Питере посетить данную экскурсию.

  • Е
    Евгения
    29 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Отличный экскурсовод
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Экскурсия очень насыщенная, много чего посмотрели, послушали рассказ экскурсовода. Даже дождливая погода не помешала нам получить удовольствие от мини-путешествия. Экскурсовод
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    работал без микрофона, часто было плохо слышно его. Ну и отмечу неудобство - это отсутствие санитарных остановок во время экскурсии. По 4-5 часов без посещения туалета и без обеда (выехали в 11.00, обед был в 17.00) такое себе удовольствие((. Просьба учесть этот момент. А в остальном все отлично!

  • Л
    Лидия
    29 мая 2024
    Большое путешествие - Петергоф, Кронштадт и форт Константин
    Всё прошло отлично! Гид Анна рассказала много интересных подробностей времён Петра. По-моему немного затянуто пребывание в Кронштадте. В целом всё отлично! Петергоф великолепен!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф и Кронштадт»

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