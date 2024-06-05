1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: экскурсия на целый день
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Петергофу и Кронштадту, чтобы увидеть архитектурные шедевры и морские форты за один день
Начало: На Площади искусств
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Петергоф и Кронштадт за один день
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
22 июня в 09:30
23 июня в 09:30
13 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Петергоф и Кронштадт: Две жемчужины Петербурга в одной экскурсии
Погрузитесь в величие Петергофа и морскую душу Кронштадта, открывая исторические сокровища подлинной России
Начало: Пл. Искусств, 3
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 13:30
9 июня в 08:30
8 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зимний Петергоф и Кронштадт: история и красота
Исследуйте зимний Петергоф и Кронштадт, открыв для себя исторические тайны и архитектурные шедевры
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
45 минут
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур на метеоре/катамаране в Петергоф и Кронштадт по воде
Начало: Дворцовая площадь (Возле киоска ГТИБ, не внутри)
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
от 7 550₽ за человека
Групповая
9 часов
Мегатур 2 в 1: в Кронштадт и Петергоф по воде на скоростных судах
Успеть всё на самой насыщенной групповой экскурсии из Петербурга
Начало: На Дворцовой площади
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
7 550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
«Властелин кольца»: мотопрогулка по КАД через Кронштадт (до 6 ноября)
Начало: Парковка у СТ.М. «Площадь Александра Невского-1»
Расписание: каждый день с 1 мая по 1 октября
Завтра в 22:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Кронштадт-Петергоф на мотоцикле
Начало: Пл. Александра Невского
Расписание: Ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Яркое автопутешествие в Петергоф, Ораниенбаум и Кронштадт
Изучить хроники трёх прибрежных городов и прочувствовать их неповторимый характер
Начало: Возле станции метро «Беговая»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Кронштадт и Петергоф - на мотоциклах
Байкерская поездка к пушкам и фонтанам
Начало: В удобном вам месте Петербурга
9 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 340₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Петергоф и Кронштадт: от блеска и величия до подвига и славы
Побывать в русском Версале и отыскать душу Балтийского флота на экскурсии в мини-группе
Начало: На станции метро «Беговая»
Расписание: в воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа (в мини-группе)
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 990₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. За счет легкого и непринужденого, и при этом очень познавательного рассказа гида Игоря целый день прошел незаметно.
- сстанислав5 июня 2024По порядку. Автобус комфортабельный, новый, удобный, оснащен кондиционером. Ехать было приятно. Но изюминка экскурсии это конечно экскурсовод Игорь. Тактичный и
- ТТатьяна5 июня 2024Невероятно крутой гид Игорь (мужчина в очках) Он так все с юмором рассказывает,что хочется его слушать и слушать 🥰 За день прошлись по Кронштадту, остров Константина и Петергоф Все очень понравилось,советую Т. к цена адекватная!
- ААлена5 июня 2024Первый раз были в Питере. Экскурсия на целый день. Устали, но впечатлений!!!!! Всё очень здорово. Гиды просто молодцы! Организация супер!!!!!
- ТТатьяна1 июня 2024Потрясающе! Великолепно! Очень мне понравилось! Светлана отличный гид и рассказчик🥰😘👌 всем советую и рекомендую! Всех благ👏🙌🫶
- ЛЛариса30 мая 202422 мая была со Светланой на экскурсии по Петергофу (по договорённости Кронштадт заменили на Ораниенбаум). Светлана - великолепный гид, отличный разказчик, прекрасный собеседник, эрудированный историк. Эмоции только положительные, фотографии с экскурсии шикарные. Однозначно рекомендую.
- PPetukhova_ksenia30 мая 2024Отличное небольшое путешествие! Долго думала брать или нет, так как собиралась ехать одна. Но, когда в итоге решилась, не пожалела
- ЕЕвгения29 мая 2024Отличный экскурсовод
- ООльга29 мая 2024Экскурсия очень насыщенная, много чего посмотрели, послушали рассказ экскурсовода. Даже дождливая погода не помешала нам получить удовольствие от мини-путешествия. Экскурсовод
- ЛЛидия29 мая 2024Всё прошло отлично! Гид Анна рассказала много интересных подробностей времён Петра. По-моему немного затянуто пребывание в Кронштадте. В целом всё отлично! Петергоф великолепен!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф и Кронштадт»
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