85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вернулись из Питера домой, в Москву, в прекраснейшем настроении! Великолепный город, роскошные пригороды, красота вне времени! Приобщались к прекрасному с замечательным гидом Светланой. У нас было две экскурсии: одна по городу, а через день по Петергофу и Царскому Селу. И оба дня удались во многом благодаря Светлане. Профессиональна, любопытна, общительна, артистична, способна вовлечь в интереснейший экскурс с пол оборота, внимательна, предупредительна! Полное погружение в историю, насыщенное повествование, но не утомительное даже на восьмом часу совместного пребывания на экскурсии. Особая благодарность Анатолию за комфортабельный и пунктуальный трансфер, это так удобно - довезли, привезли) Не хотелось расставаться, так было уютно в компании этих замечательных людей - Светланы и Анатолия!!! В следующий свой приезд обязательно посетим и другие места, обязательно в этом же составе! Буду непременно рекомендовать всем Светлану!!!