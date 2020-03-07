85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Петергоф и Кронштадт за один день

Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы

Светлана
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Светлана – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии85 отзывов
4.96
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день

Программа

Путешествие начинается в Санкт-Петербурге от вашего отеля (с трассовой экскурсией), с расчетом прибытия к пуску фонтанов в Петергофе к 11.00. Сначала — прогулка по парку Петергофа, затем отправляемся в Кронштадт.

В ходе программы:

  • проедем по знаменитой Петергофской дороге, где расположены известные и неизвестные усадьбы, поговорим о знаменитых владельцах;
  • увидим торжественный запуск фонтанов Петергофа, поговорим об истории Императорской резиденции, об эвакуации предметов и оккупации пригорода во время Великой Отечественной войне, научной реставрации после войны, увидим все фонтаны и, конечно, остановимся около веселых «фонтанов — шутих»;
  • отправимся в созданный Петром Великим город — морскую крепость Кронштадт, познакомимся с его уникальными гидротехническими и оборонительными сооружениями, архитектурным ансамблем и своеобразным колоритом, многочисленными памятниками и великолепным Морским собором.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от вашей гостиницы и заканчивается в удобном для вас месте.
  • Дополнительные расходы: если у вас нет своего транспорта, транспортные услуги (стоимость по договоренности), а также билет в Нижний парк Петергофа (для детей — бесплатно, для взрослых — 450 рублей, для иностранных граждан — 700 рублей).
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день
Петергоф и Кронштадт за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Гид по Санкт-Петербургу и пригородам высшей категории, аккредитованный Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Профессиональный экскурсовод, краевед, страстно любящий Санкт-Петербург и родной Пушкин. Собираю материалы, касающиеся времени оккупации г. Пушкина.
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Все очень понравилось! Рекамендую гида Светлану!!!
3 февраля 2020
Светлана отличный и эмоциональный рассказчик. Построение экскурсии логично и интересно.
5 января 2020
Экскурсия прошла отлично, очень интересно, познавательно и комфортно. Сыну 7 лет тоже все очень понравилось. Спасибо, Светлана .
3 ноября 2019
Рекомендуем данную экскурсию. Экскурсия очень насыщенная, интересная. Отличная команда, гид Светлана и водитель Анатолий. Рекомендуем !!!!
11 сентября 2019
Отличная экскурсия! Однозначно поддерживаю и подтверждаю все предыдущие отзывы. Светлана - абсолютно увлечённый и высокоинтеллектуальный профессионал. Очень рады, что познакомились с ней и с её командой )
PS. во время экскурсии продуманы ВСЕ мелочи:: от наличия зонтиков в авто на случай ухудшения погоды, качества кофе в рекомендуемых кафе, санитарных остановок и даже (ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ, ПОВЕРЬТЕ) до пропуска без очереди мимо огромной толпы кЕтайских туристов!!!
4 сентября 2019
МЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ ЭКСКУРСИЕЙ
31 августа 2019
Вернулись из Питера домой, в Москву, в прекраснейшем настроении! Великолепный город, роскошные пригороды, красота вне времени! Приобщались к прекрасному с замечательным гидом Светланой. У нас было две экскурсии: одна по городу, а через день по Петергофу и Царскому Селу. И оба дня удались во многом благодаря Светлане. Профессиональна, любопытна, общительна, артистична, способна вовлечь в интереснейший экскурс с пол оборота, внимательна, предупредительна! Полное погружение в историю, насыщенное повествование, но не утомительное даже на восьмом часу совместного пребывания на экскурсии. Особая благодарность Анатолию за комфортабельный и пунктуальный трансфер, это так удобно - довезли, привезли) Не хотелось расставаться, так было уютно в компании этих замечательных людей - Светланы и Анатолия!!! В следующий свой приезд обязательно посетим и другие места, обязательно в этом же составе! Буду непременно рекомендовать всем Светлану!!!
27 августа 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании. Весь материал преподносился Светланой очень доступно и интересно. Спасибо большое Анатолию водителю за безопасность и комфорт. Мы остались очень довольны. Обязательно будем рекомендовать своим знакомым.
6 августа 2019
Отличная экскурсия. У нас был не самый простой состав путешественников: двое взрослых и двое детей, один из которых англоговорящий. Детям все понравилось, британец сказал в конце, что узнал много нового. Светлана - интересный рассказчик, профессионал. Экскурсию рекомендую.
28 июля 2019
Организация экскурсии и подетально продуманный маршрут нашим экскурсоводом Светланой, позволили нам увидеть исторические места и насладиться историей Петергофа и Царского Села за один день. Заворожительный и наполненный эмоциями рассказ, соединил для нас нити истории и литературных произведений классиков с местами, где события разворачивались и с личностями, без которых не мыслима сама история России. Живой и очень гибкий способ повествования, давал нам возможность задуматься и в тоже время легко воспринимать информацию. День пролетел очень быстро и нам очень хотелось бы ещё много-много раз встретиться со Светланой в будущем, чтобы услышать рассказы о достопремечательностях Санкт-Петербурга и пригорода.
Светлана, спасибо вам огромное, мы с детьми будем тепло вспоминать нашу первую встречу и наше путешествие!
Ещё 75 отзывов

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