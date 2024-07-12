Приглашаем детей от 7 лет принять участие в квесте, который мы проводим в декорациях площадки «Пропавшие в кинохронике» (киностудия «Ленфильм»). Ребята познакомятся с темой кино и историей страны периода Великой Отечественной войны. Им предстоит исследовать 15 залов экспозиции и возглавить настоящее расследование, чтобы спасти человечество!

Описание квеста

Тема инсталляции — Великая Отечественная война глазами фронтовых кинооператоров. Участников ждут необычные задания, решение которых приведёт к разгадке тайны спасения человечества. Это яркая и живая история о доброте и любви к миру. Интерактивный формат с вопросами ведущего вовлекает детей в историю сильнее, чем классическая экскурсия.

Квест проходит в то время, когда на инсталляции нет других посетителей — до открытия или после закрытия. Это создает особую атмосферу и ощущение единения с прошлым.

Организационные детали