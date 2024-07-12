Приглашаем детей от 7 лет принять участие в квесте, который мы проводим в декорациях площадки «Пропавшие в кинохронике» (киностудия «Ленфильм»). Ребята познакомятся с темой кино и историей страны периода Великой Отечественной войны.
Им предстоит исследовать 15 залов экспозиции и возглавить настоящее расследование, чтобы спасти человечество!
Им предстоит исследовать 15 залов экспозиции и возглавить настоящее расследование, чтобы спасти человечество!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00
Описание квеста
Тема инсталляции — Великая Отечественная война глазами фронтовых кинооператоров. Участников ждут необычные задания, решение которых приведёт к разгадке тайны спасения человечества. Это яркая и живая история о доброте и любви к миру. Интерактивный формат с вопросами ведущего вовлекает детей в историю сильнее, чем классическая экскурсия.
Квест проходит в то время, когда на инсталляции нет других посетителей — до открытия или после закрытия. Это создает особую атмосферу и ощущение единения с прошлым.
Организационные детали
- Квест разработан для разных возрастных групп детей от 7 до 17 лет
- Рекомендуемые группы: 1–2 классы, 3–5 классы, 6–8 классы, 9–11 классы, смешанная группа 7–12 лет, смешанная группа 13–17 лет
- Группу детей может сопровождать 1 взрослый — он не участвует в квесте, но следит за детьми и может фотографировать
- Длительность квеста — 60–80 минут в зависимости от скорости прохождения
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У 5-ого павильона киностудии «Ленфильм»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1237 туристов
Мы команда гидов из творческой мастерской «Невский баталист», создатели проекта, историки и реконструкторы. Любим историю и знаем, как вовлечь участников наших экскурсий в её изучение.Задать вопрос
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