Петербург - город с непредсказуемой погодой, особенно в холодное время года.
Экспресс-фотопрогулка позволит насладиться красотой Дворцовой площади и её окрестностей, не замерзнув. Участники получат минимум 20 обработанных фотографий, снятых на Sony Alpha 7 IV. Прогулка подходит для небольших групп до 4 человек. Откройте для себя удивительные факты о Северной столице и получите фантастические снимки на память
Экспресс-фотопрогулка позволит насладиться красотой Дворцовой площади и её окрестностей, не замерзнув. Участники получат минимум 20 обработанных фотографий, снятых на Sony Alpha 7 IV. Прогулка подходит для небольших групп до 4 человек. Откройте для себя удивительные факты о Северной столице и получите фантастические снимки на память
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальная фотосессия
- 🌆 Исторические виды
- 🎨 Профессиональная обработка фото
- 📅 Гибкое расписание
- 👥 Подходит для малых групп
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для фотопрогулки - с мая по сентябрь. В это время года Санкт-Петербург особенно красив, и можно насладиться долгими светлыми днями, которые идеально подходят для фотосессий на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Зимний дворец
- Миллионная улица
- Атланты
Описание фото-прогулки
Яркая и душевная фотосессия
Фотосессия пройдет на парадной Дворцовой площади, прилегающим к ней улицам и набережным. Вы полюбуетесь шикарными видами на каналы, реки и старинные дома. Раскроете, сколько раз Зимний дворец менял облик, чем славится Миллионная улица и почему Атланты — неотъемлемая часть истории Петербурга. Самое главное — весело проведете время, фотографируясь в красочных уголках города.
Организационные детали
- Спустя неделю после прогулки вы получите минимум 20 фото в цветокоррекции через облачное хранилище
- Съёмка проводится на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV
- Если вас больше 2-х человек, цена за каждого последующего участника составит 1000 р. Максимальное число людей в группе — 4.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дом Зингера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 442 туристов
Всем привет! Наша группа фотографов работает в Петербурге уже более 3 лет. С радостью покажем самые интересные места города и раскроем его тайны. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии с Никитой в прошлом году, в составе женского семейного круга.
Никита классный гид и фотограф, нашел подход к каждой, благодаря чему увезли с собой теплые и душевные фото
Никита классный гид и фотограф, нашел подход к каждой, благодаря чему увезли с собой теплые и душевные фото
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Остались безумно довольны от фотопрогулки! Успели полюбоваться городом, узнали интересные факты об историческом центре Питера! Илья- настоящий профессионал, как в качестве гида, так и фотографа! 🤗😊
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А
От души хочется поблагодарить нашего фотографа-экскурсовода за прекрасную работу. Он сумел прочувствовать нас с мужем, подобрать идеальные локации и "поймать" лучшие эмоции. Каждый кадр - это маленькая история, которую хочется прожить снова. Очень здорово погуляли, Никита общительный, интересно рассказывает. Спасибо за приятные впечатления.
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Хочу выразить слова благодарности фотографу Елене за отличную прогулку классные фотографии и занятные рассказы из истории города и его обьектов. С Еленой можно не переживать за качество снимков всё вышло на высшем уровне и что не мало важно снимки были готовы в установленный срок.
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О
Никита отличный и интересный гид и фотограф)))
Все прошло на высоком уровне. Рекомендую!
Фотографии огонь! Прислал быстро!
Спасибо)
Все прошло на высоком уровне. Рекомендую!
Фотографии огонь! Прислал быстро!
Спасибо)
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Е
Спасибо Никите за отличную прогулку и замечательные фотографии! Снимки получились отличные, мы очень довольны)
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