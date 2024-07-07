Петербург - город с непредсказуемой погодой, особенно в холодное время года.



Экспресс-фотопрогулка позволит насладиться красотой Дворцовой площади и её окрестностей, не замерзнув. Участники получат минимум 20 обработанных фотографий, снятых на Sony Alpha 7 IV. Прогулка подходит для небольших групп до 4 человек. Откройте для себя удивительные факты о Северной столице и получите фантастические снимки на память

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для фотопрогулки - с мая по сентябрь. В это время года Санкт-Петербург особенно красив, и можно насладиться долгими светлыми днями, которые идеально подходят для фотосессий на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.