Эрмитаж: искусство для богов и императоров

Оценить императорскую резиденцию и музей как произведение искусства
Лучшие архитекторы создавали здания и залы главного дворцового комплекса — Растрелли, Кваренги, Монферран и многие другие — их работами мы можем восхищаться и сейчас.

Вы увидите парадные анфилады Зимнего дворца, залы Малого, Большого, Нового Эрмитажей и фойе Эрмитажного театра. Оцените невероятную коллекцию живописи и античных скульптур.
Эрмитаж: искусство для богов и императоров
Эрмитаж: искусство для богов и императоров
Эрмитаж: искусство для богов и императоров
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Парадные залы

Наша обзорная экскурсия состоит из двух частей — в первой части вы увидите залы императорской резиденции и узнаете об особенностях их создания, что по замыслу архитекторов они должны были рассказывать гостям императоров. Конечно, названия этих залов говорят сами за себя — Парадная лестница, Фельдмаршальский зал, Гербовый, Тронный…

Уникальная коллекция живописи

В зданиях Большого, Малого и Нового Эрмитажа представлено собрание итальянской, испанской, нидерландской, немецкой, голландской и фламандской живописи. Большинство картин, представленных сейчас в Эрмитаже, были куплены членами императорской семьи — от Петра I до Николая II. По возможности и с учетом ваших пожеланий мы посмотрим работы итальянских мастеров — Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Караваджо, Микеланджело. И посетим залы испанской школы, посмотрим коллекцию произведений Рембрандта.

Эрмитаж — это не только картины

В заключительной части экскурсии мы спустимся в отдел Античного искусства, где находятся уникальная коллекция скульптуры, созданной еще в те времена. Юпитер, Виктория, Венера, — шедевры отдела античного искусства Эрмитажа.

Обратите внимание: описанный маршрут является программой максимум. Далее гид опирается на ваш темп, ваши вопросы и пожелания: можно сделать акцент на интерьерах и истории императорской семьи, а можно больше времени посвятить картинам.

Организационные детали

  • Этот формат экскурсии предназначен для взрослых, но присутствие детей на экскурсии возможно
  • Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея после договоренности о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 14 лет; детям до 14 лет бесплатно. Билет для гида покупать не нужно, но при встрече за него необходимо внести доплату: 500 руб.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Зимнем дворце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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