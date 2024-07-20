Лучшие архитекторы создавали здания и залы главного дворцового комплекса — Растрелли, Кваренги, Монферран и многие другие — их работами мы можем восхищаться и сейчас. Вы увидите парадные анфилады Зимнего дворца, залы Малого, Большого, Нового Эрмитажей и фойе Эрмитажного театра. Оцените невероятную коллекцию живописи и античных скульптур.

Описание экскурсии

Парадные залы

Наша обзорная экскурсия состоит из двух частей — в первой части вы увидите залы императорской резиденции и узнаете об особенностях их создания, что по замыслу архитекторов они должны были рассказывать гостям императоров. Конечно, названия этих залов говорят сами за себя — Парадная лестница, Фельдмаршальский зал, Гербовый, Тронный…

Уникальная коллекция живописи

В зданиях Большого, Малого и Нового Эрмитажа представлено собрание итальянской, испанской, нидерландской, немецкой, голландской и фламандской живописи. Большинство картин, представленных сейчас в Эрмитаже, были куплены членами императорской семьи — от Петра I до Николая II. По возможности и с учетом ваших пожеланий мы посмотрим работы итальянских мастеров — Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Караваджо, Микеланджело. И посетим залы испанской школы, посмотрим коллекцию произведений Рембрандта.

Эрмитаж — это не только картины

В заключительной части экскурсии мы спустимся в отдел Античного искусства, где находятся уникальная коллекция скульптуры, созданной еще в те времена. Юпитер, Виктория, Венера, — шедевры отдела античного искусства Эрмитажа.

Обратите внимание: описанный маршрут является программой максимум. Далее гид опирается на ваш темп, ваши вопросы и пожелания: можно сделать акцент на интерьерах и истории императорской семьи, а можно больше времени посвятить картинам.

Организационные детали