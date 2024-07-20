Наша обзорная экскурсия состоит из двух частей — в первой части вы увидите залы императорской резиденции и узнаете об особенностях их создания, что по замыслу архитекторов они должны были рассказывать гостям императоров. Конечно, названия этих залов говорят сами за себя — Парадная лестница, Фельдмаршальский зал, Гербовый, Тронный…
Уникальная коллекция живописи
В зданиях Большого, Малого и Нового Эрмитажа представлено собрание итальянской, испанской, нидерландской, немецкой, голландской и фламандской живописи. Большинство картин, представленных сейчас в Эрмитаже, были куплены членами императорской семьи — от Петра I до Николая II. По возможности и с учетом ваших пожеланий мы посмотрим работы итальянских мастеров — Леонардо да Винчи, Тициана, Рафаэля, Караваджо, Микеланджело. И посетим залы испанской школы, посмотрим коллекцию произведений Рембрандта.
Эрмитаж — это не только картины
В заключительной части экскурсии мы спустимся в отдел Античного искусства, где находятся уникальная коллекция скульптуры, созданной еще в те времена. Юпитер, Виктория, Венера, — шедевры отдела античного искусства Эрмитажа.
Обратите внимание: описанный маршрут является программой максимум. Далее гид опирается на ваш темп, ваши вопросы и пожелания: можно сделать акцент на интерьерах и истории императорской семьи, а можно больше времени посвятить картинам.
Организационные детали
Этот формат экскурсии предназначен для взрослых, но присутствие детей на экскурсии возможно
Билеты в Эрмитаж вам нужно купить отдельно онлайн на сайте музея после договоренности о дне и времени экскурсии. Стоимость: 500 руб. взрослым и детям с 14 лет; детям до 14 лет бесплатно. Билет для гида покупать не нужно, но при встрече за него необходимо внести доплату: 500 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 7402 туристов
Меня зовут Алина, до 2019 года я работала гидом-переводчиком. Я принимала иностранных туристов со всего света и показывала им Санкт-Петербург и другие города. За 10 лет работы я познакомилась и читать дальше
работала со своими коллегами. Наш прежний опыт очень помогает нам сейчас — ведь многие иностранцы совершенно не знают наших реалий и очень ждут понятных, впечатляющих историй о Санкт-Петербурге, его дворцах, о том, что они видят вокруг себя. Навык адаптировать рассказ для китайца, англичанина, мексиканца, индийца очень пригождается нам в нашей работе сегодня — ведь мы всегда стараемся увлечь наших гостей, выбрать, что будет интересно именно им. Поэтому мы будем рады провести для вас и вашей семьи интересную и лёгкую экскурсию. Наш уровень знаний подтверждён многолетней работой в разных музеях Санкт-Петербурга, где мы прослушиваем лекции. Каждый член нашей команды имеет минимум одно высшее образование в гуманитарной сфере и городскую аккредитацию на право ведения профессиональной деятельности. Все гиды ведут экскурсии в семейном формате — когда внимание уделяется каждому участнику, особенно детям.