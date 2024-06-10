Приятная компания, красивые картины и интересная лекция об искусстве — что может лучше передать атмосферу Петербурга? Приглашаем вас на арт-встречу: поговорим о художниках и нарисуем собственный шедевр по мотивам великих произведений. Ваши навыки не важны — даже если вы никогда не держали в руках карандаш, всё получится!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Встретимся в уютном кафе, где вас ждёт лекция-диалог об искусстве. Неспешно позавтракаем или поужинаем, рассуждая о перипетиях судеб великих мастеров.
Художник погрузит вас в атмосферу живописи — а потом под чутким руководством вы создадите собственный шедевр. Выбирайте, какую картину хотели бы написать:
- «Подсолнухи» Ван Гога
- «Поцелуй» Густава Климта
- Голландский натюрморт (still life)
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет:
- узнать новое о великих художниках
- примерить на себя петербургский образ жизни
- своими руками создать нечто прекрасное на память о Петербурге
Организационные детали
- Лекция и мастер-класс проходят в кафе в центре города
- Все материалы включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается заказ в кафе по меню
- Оптимальный возраст детей — от 5 лет. Участие бесплатно, если ребёнок не будет рисовать вместе со взрослыми
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Санкт-Петербурге
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами. С нами интересно взрослым, ведь на экскурсии мы приглашаем топовыхЗадать вопрос
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