Приятная компания, красивые картины и интересная лекция об искусстве — что может лучше передать атмосферу Петербурга? Приглашаем вас на арт-встречу: поговорим о художниках и нарисуем собственный шедевр по мотивам великих произведений. Ваши навыки не важны — даже если вы никогда не держали в руках карандаш, всё получится!

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Встретимся в уютном кафе, где вас ждёт лекция-диалог об искусстве. Неспешно позавтракаем или поужинаем, рассуждая о перипетиях судеб великих мастеров.

Художник погрузит вас в атмосферу живописи — а потом под чутким руководством вы создадите собственный шедевр. Выбирайте, какую картину хотели бы написать:

«Подсолнухи» Ван Гога

«Поцелуй» Густава Климта

Голландский натюрморт (still life)

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет:

узнать новое о великих художниках

примерить на себя петербургский образ жизни

своими руками создать нечто прекрасное на память о Петербурге

Организационные детали