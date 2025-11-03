Художники Возрождения формулировали свои идеи и философию художественными средствами.
Рассматривая знаменитые шедевры, вы научитесь понимать символы и знаки на картинах Леонардо, Тициана и Веронезе. Узнаете, как живопись того времени переплеталась с религией и наукой. На экскурсии вы увидите знакомые картины в новом свете и сможете и глубже понять идеи Ренессанса.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вы представляете, услышав словосочетание эпоха Возрождения? В первую очередь, конечно, великих художников, научные открытия, музыку и архитектуру. Это было время, когда искусство, мистика и философия переплелись между собой, а мир менялся с невероятной скоростью. Этот захватывающий феномен мы будем обсуждать в Эрмитаже — прекрасном дворце-музее.
- Профессиональный искусствовед проведёт вас по залам Да Винчи, Тициана, Веронезе, Рафаэля Санти и Джорджоне
- Вы услышите сюжеты из биографии и творческого пути художников
- Разглядите на картинах приметы эпохи
- Сравните стиль великих мастеров
А ещё выясните:
- Какие символы скрыты в работах Леонардо да Винчи
- Как связаны живопись Возрождения и философия
- Почему художники выбирали те или иные сюжеты
- Как их произведения влияли на повседневную жизнь людей
- Какие удивительные истории и легенды хранят имена Рафаэля, Тициана, Джорджоне и Веронезе
- И многое другое
Кому подойдёт экскурсия
- В экскурсию включены интерактивные элементы, поэтому она идеально подойдёт тем, кому бывает скучно просто слушать повествование гида
- Тем, кто в Эрмитаже впервые или уже приходил сюда без экскурсии
Организационные детали
- Входные билеты (в том числе для гида) необходимо купить самостоятельно на сайте музея. Стоимость билета — 500 ₽ с чел. (есть льготы)
- Напишите, пожалуйста, перед покупкой билетов, чтобы согласовать время и дату экскурсии
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам любого возраста — можно приходить с детьми
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 57381 туриста
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге

Провели экскурсии для 57381 туриста

Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
I
IrinaT
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Много показали, познакомили с интересными моментами и ответили на миллион наших вопросов. Сориентировали как быстрее пройти и избежать лишних очередей.
Н
Никита
6 сен 2025
Спасибо огромное Полине. Было очень познавательно и увлекательно.
К
Курза
29 июл 2025
Экскурсовод Дарья услышала все наши пожелания, экскурсия была очень познавательная и интересная, но с очень легкой подачей. Мы с семьей из трех человек включая сына подростка 15 лет остались в восторге 👍
К
Ксения
14 июл 2025
Мы с мужем навещаем Петербург каждый год, иногда дважды. В Эрмитаже, разумеется, тоже уже были, но возникло желание теперь уже детально знакомиться с произведениями в рамках определенной темы. Экскурсией очень довольны. Замечательная атмосфера, комфортное общение.
Т
Татьяна
3 июн 2025
Хочу выразить благодарность Дарье за проведенную экскурсию. Перед тем как пойти по залам Эрмитажа Дарья поинтересовалась моими предпочтениями и выстроила экскурсию с учетом моих пожеланий. У меня большая "насмотренность" и
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
