В первый раз в Эрмитаже или последний раз были много лет назад?

В таком случае Вам подойдёт обзорная экскурсия ⛳. Следуя этому варианту, мы непременно поднимемся по Иорданской лестнице, пройдём через парадную анфиладу Зимнего дворца — самые торжественные залы, предназначавшиеся для балов, приёмов и церемоний. Мы посетим галерею, где увидим портреты героев войны 1812 года. В обзорную экскурсию ⛳ входят жемчужины Эрмитажной коллекции, известные всему миру: Мадонны кисти Леонардо Да Винчи, работы Рафаэля, Тициана и других итальянских мастеров эпохи Возрождения.

Мы заглянем в знаменитые Лоджии Рафаэля — место, которое даже в самый тоскливый петербургский день наполнено тёплым итальянским солнцем. Основная часть нашего маршрута заканчивается залом Рембрандта — художника, чьи работы не нуждаются в представлении. Если у нас останется время, мы сможем посетить ещё несколько залов. Также, по окончании экскурсии 🧭, Вы можете продолжить самостоятельный осмотр, посетить кафе и сувенирный магазин Эрмитажа или же выйти вместе со мной.

Для тех, кто уже знаком с Эрмитажем

Если Вы уже были в Эрмитаже и хотите увидеть определенные залы и предметы, то Вам подойдёт этот вариант. Вы можете выбрать конкретный экспонат, зал или тему экскурсии 🧭. К примеру, «Импрессионисты — искусство Франции XIX-XX века» или «Древний Египет». В таком случае, большую часть экскурсии 🧭 мы проведём именно в этих залах. Если Вы затрудняетесь выбрать, я вышлю Вам список доступных тем.

Важная информация

Входной билет 🎫 можно приобрести заранее на сайте или вместе со мной, непосредственно в кассах музея. Если Вы приобретаете билет 🎫 самостоятельно, то рекомендую удостовериться, какой тип билета Вы выбрали — дата, вход и прочие данные должны совпадать с моими.

В музее можно фотографировать на камеру телефона. Крупногабаритные вещи (например, зонты), жидкости и острые предметы можно оставить в гардеробе, с собой их проносить запрещено. В музее есть кафе, фирменный сувенирный магазин и удобно расположенные туалеты.