Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга

5
4 отзыва
Виталия С.
Виталия С. – Гид из Санкт-Петербурга
Очутиться в поражающих своей пышностью и величественностью залах одного из крупнейших художественных музеев мира — особое удовольствие, но большее удовольствие доставит Вам знакомство с его богатейшей коллекцией работ авторов со всего мира! Чтобы насладиться искусством и хорошо провести время, нужно знать историю 📖 города, дворца, предметов, которые находятся перед Вами.

Всё это я уже сделала за Вас! Мой рассказ — это квинтэссенция самого важного и интересного.

В ходе экскурсии 🧭 я расскажу Вам о том, что можно вычитать только в огромных пыльных сборниках или услышать от главных специалистов музея.
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Фото-прогулка

2 400 ₽ за экскурсию

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Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга

Что вы увидите

  • В можете выбрать конкретные залы или согласиться с предложенной гидом программой:
  • Зимний дворец, в котором увидим Иорданскую лестницу и парадные залы
  • Малый Эрмитаж, где находятся знаменитые часы «Павлин»
  • Новый и Старый Эрмитаж, в которых представлены лучшие экземпляры живописи, скульптуры и прикладного искусства Европы
  • Главный Штаб, в нем находятся работы художников XIX-XX века, в том числе импрессионистов.
В первый раз в Эрмитаже или последний раз были много лет назад?
В таком случае Вам подойдёт обзорная экскурсия ⛳. Следуя этому варианту, мы непременно поднимемся по Иорданской лестнице, пройдём через парадную анфиладу Зимнего дворца — самые торжественные залы, предназначавшиеся для балов, приёмов и церемоний. Мы посетим галерею, где увидим портреты героев войны 1812 года. В обзорную экскурсию ⛳ входят жемчужины Эрмитажной коллекции, известные всему миру: Мадонны кисти Леонардо Да Винчи, работы Рафаэля, Тициана и других итальянских мастеров эпохи Возрождения.
Мы заглянем в знаменитые Лоджии Рафаэля — место, которое даже в самый тоскливый петербургский день наполнено тёплым итальянским солнцем. Основная часть нашего маршрута заканчивается залом Рембрандта — художника, чьи работы не нуждаются в представлении. Если у нас останется время, мы сможем посетить ещё несколько залов. Также, по окончании экскурсии 🧭, Вы можете продолжить самостоятельный осмотр, посетить кафе и сувенирный магазин Эрмитажа или же выйти вместе со мной.
Для тех, кто уже знаком с Эрмитажем
Если Вы уже были в Эрмитаже и хотите увидеть определенные залы и предметы, то Вам подойдёт этот вариант. Вы можете выбрать конкретный экспонат, зал или тему экскурсии 🧭. К примеру, «Импрессионисты — искусство Франции XIX-XX века» или «Древний Египет». В таком случае, большую часть экскурсии 🧭 мы проведём именно в этих залах. Если Вы затрудняетесь выбрать, я вышлю Вам список доступных тем.
Важная информация
Входной билет 🎫 можно приобрести заранее на сайте или вместе со мной, непосредственно в кассах музея. Если Вы приобретаете билет 🎫 самостоятельно, то рекомендую удостовериться, какой тип билета Вы выбрали — дата, вход и прочие данные должны совпадать с моими.
В музее можно фотографировать на камеру телефона. Крупногабаритные вещи (например, зонты), жидкости и острые предметы можно оставить в гардеробе, с собой их проносить запрещено. В музее есть кафе, фирменный сувенирный магазин и удобно расположенные туалеты.
+Что входит
  • Обзорная или тематическая, на Ваш выбор:
  • сопровождение гида по всему маршруту
  • рассказ по тематике экскурсии
  • возможность сфотографировать экспонаты и залы музея
  • услуги гида-фотографа.
Что не входит
  • Входной билет
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь, Санкт-Петербург
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга
Эрмитаж — гордость Санкт-Петербурга

Фото-прогулка проводится Кроме понедельника (по понедельникам Эрмитаж не работает)

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталия С.
Виталия С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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Виталия С. проводит ещё 3 экскурсии

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