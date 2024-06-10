Галереи в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Галереи» в Санкт-Петербурге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Пешая
25 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
«Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам мимо «воздушных» галерей, соединяющих две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции»
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:30
9 300 за всё до 5 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
На машине
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
Начало: На 18-й линии Васильевского острова
«За последние годы здесь открылось множество галерей, кластеров и арт-пространств, с которыми мы с вами и познакомимся»
Завтра в 14:00
9 окт в 12:00
5 000 за всё до 3 чел.
Эрмитаж: картинная галерея
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Эрмитаж: картинная галерея
Осмыслить свои эмоции от прикосновения к прекрасному, изучая экспонаты музея
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 11:30
Завтра в 15:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Галереи»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Креативный Васильевский на «Мини Купере»
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  2. Набережная
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  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Медный всадник
  9. Зимний дворец
  10. Спас на Крови
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Галереи" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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