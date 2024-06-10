1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
В гостях: фотоэкскурсия в дворянской квартире
Увидеть парящие галереи, узнать, как устроены доходные дома, и получить на память атмосферные снимки
Начало: Выход из метро Чернышевская
«Мы поднимемся по белоснежным мраморным лестницам мимо «воздушных» галерей, соединяющих две части дома: этот уникальный элемент пришел к нам из Венеции»
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:30
9 300₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Креативный Васильевский на «Мини Купере»
Оказаться в сердце современного Петербурга - с модными арт-кварталами, музеями и галереями
Начало: На 18-й линии Васильевского острова
«За последние годы здесь открылось множество галерей, кластеров и арт-пространств, с которыми мы с вами и познакомимся»
Завтра в 14:00
9 окт в 12:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Эрмитаж: картинная галерея
Осмыслить свои эмоции от прикосновения к прекрасному, изучая экспонаты музея
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 11:30
Завтра в 15:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 июня 2024Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию!!! Спасибо за чудесные фотографии, которые отправили в этот же день! Время, проведенное с Ольгой, пролетело незаметно, было много интересной информации! Однозначно рекомендую и экскурсию и фотосессию!!! Спасибо за эмоции и впечатления!!!
- ТТатьяна16 марта 2024Все хорошо! Но дорого, конечно… А так все понравилось!! Впечатления остались, и фотографии!!!
- ААлександр9 марта 2024Мероприятие удалось на все сто. Отдельное спасибо Сергею и хозяйке квартиры за организацию. Ждем фото!
- ЕЕлена17 марта 2022Полное погружение! Очень понравилась экскурсия. Алина профессионал. Рекомендую.
- VVladislav6 марта 2022Алина -"живой" профессионал, который отлично знает материал и готов слышать группу.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Галереи»
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