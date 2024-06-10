С Светлана

Огромное спасибо Ольге за интересную и познавательную экскурсию!!! Спасибо за чудесные фотографии, которые отправили в этот же день! Время, проведенное с Ольгой, пролетело незаметно, было много интересной информации! Однозначно рекомендую и экскурсию и фотосессию!!! Спасибо за эмоции и впечатления!!!