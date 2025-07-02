Эрмитаж открыт круглый год, поэтому посещение возможно в любое время. Внутренние залы обеспечивают комфорт независимо от погоды, что делает экскурсию подходящей для всех месяцев.

Эрмитаж в Санкт-Петербурге предлагает уникальную экскурсию, где вы сможете узнать о судьбах великих художников, таких как Рембрандт, да Винчи и Караваджо. Внимание будет уделено не только их произведениям, но и

драматическим историям из их жизни. В ходе экскурсии вы посетите залы, где представлены работы Рембрандта, да Винчи, Рафаэля и других мастеров. Это отличная возможность погрузиться в мир искусства и истории, а также насладиться роскошными интерьерами дворца

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Описание экскурсии

Парадные залы: расскажем о гениальном итальянеце, самом великом из всех великих архитекторов, умершем в нищете, и о гениальном французе, всю жизнь работавшем во славу России и обвинённом в пожаре в Зимнем дворце.

Зал Рембрандта: поговорим о судьбах художника и трёх его муз — женщин, которых он боготворил. Принесла ли им счастье любовь великого голландца? Кто же был моделью для «Данаи»? И кто изображён на «Возвращении блудного сына»?

Зал Леонардо да Винчи: здесь мы обсудим картину, которая когда-то висела в самой обычной петербуржской квартире на Васильевском острове, вот только хозяином квартиры был весьма известный человек. А ещё расскажем, как шедевры попадали в Эрмитаж и как они исчезали.

Малый Итальянский просвет: расскажем о художнике, на совести которого как минимум два убийства, тюрьма, изгнание… Так кто же он: бандит или великий художник?

Малый Испанский просвет: перед вами предстанет красавица-испанка, умирающая от чахотки. Врачи бессильны. Кто сохранит её красоту в вечности?

Организационные детали