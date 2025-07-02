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Эрмитаж: шедевры, гении, судьбы

Откройте тайны шедевров Эрмитажа и судьбы их создателей. Узнайте о Рембрандте, да Винчи и Караваджо в увлекательной экскурсии
Эрмитаж в Санкт-Петербурге предлагает уникальную экскурсию, где вы сможете узнать о судьбах великих художников, таких как Рембрандт, да Винчи и Караваджо. Внимание будет уделено не только их произведениям, но и
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драматическим историям из их жизни.

В ходе экскурсии вы посетите залы, где представлены работы Рембрандта, да Винчи, Рафаэля и других мастеров.

Это отличная возможность погрузиться в мир искусства и истории, а также насладиться роскошными интерьерами дворца

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры
  • 🖼️ Истории великих мастеров
  • 🏛️ Роскошные интерьеры
  • 📚 Драматические судьбы
  • 👥 Индивидуальный подход

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Эрмитаж открыт круглый год, поэтому посещение возможно в любое время. Внутренние залы обеспечивают комфорт независимо от погоды, что делает экскурсию подходящей для всех месяцев.
Сейчас июль — это идеальное время.
Эрмитаж: шедевры, гении, судьбы
Эрмитаж: шедевры, гении, судьбы
Эрмитаж: шедевры, гении, судьбы
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Анфилада парадных залов
  • Павильонный зал
  • Зал Рембрандта
  • Зал Леонардо да Винчи
  • Залы Рафаэля
  • Залы Микеланджело
  • Залы Караваджо
  • Залы Гойи
  • Залы Эль Греко
  • Залы Рубенса
  • Залы Ван Дейка

Описание экскурсии

Парадные залы: расскажем о гениальном итальянеце, самом великом из всех великих архитекторов, умершем в нищете, и о гениальном французе, всю жизнь работавшем во славу России и обвинённом в пожаре в Зимнем дворце.

Зал Рембрандта: поговорим о судьбах художника и трёх его муз — женщин, которых он боготворил. Принесла ли им счастье любовь великого голландца? Кто же был моделью для «Данаи»? И кто изображён на «Возвращении блудного сына»?

Зал Леонардо да Винчи: здесь мы обсудим картину, которая когда-то висела в самой обычной петербуржской квартире на Васильевском острове, вот только хозяином квартиры был весьма известный человек. А ещё расскажем, как шедевры попадали в Эрмитаж и как они исчезали.

Малый Итальянский просвет: расскажем о художнике, на совести которого как минимум два убийства, тюрьма, изгнание… Так кто же он: бандит или великий художник?

Малый Испанский просвет: перед вами предстанет красавица-испанка, умирающая от чахотки. Врачи бессильны. Кто сохранит её красоту в вечности?

Организационные детали

  • Возрастное ограничение — 18+
  • В стоимость экскурсии не входят билеты в Эрмитаж. Вы можете приобрести их на сайте Трипстера
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
2 июл 2025
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия - прекрасный рассказчик и очень приятный человек, спасибо ей огромное!
Услышали много интересных деталей о залах Эрмитажа, картинах, жизни художников. Рекомендуем экскурсию ❤️
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия -
К
4 мая 2025
Спасибо от трех поколений нашей семьи экскурсоводу Валерии, профессионально, вдохновенно, интересно!
Андрей
28 мар 2025
Вероника была великолепна. Очень интересная экскурсия. Каждый год посещаем Эрмитаж и каждый год открываем доя себя что-то новое. Данная экскурсия такой же шедевр, как и те, про которые рассказывала Вероника.
Галя
21 мар 2025
Гидом была Татьяна. И это был настоящий подарок. Я не в первый раз, и даже не в десятый в Эрмитаже. Но, Татьяне удалось меня увлечь и рассказать факты, о которых я не знала. Приятный и интеллигентный человек с достойным объемом знаний. Не банально и не скучно!! Благодарю.
С
25 янв 2025
Великолепная экскурсия! Ирина - прекрасный рассказчик, тонко чувствующий аудиторию.
Много интересной информации- время пролетело незаметно!
Несомненно, будем рекомендовать всем знакомым!
А
14 янв 2025
Необычная экскурсия. В Эрмитаже, насколько я понимаю, принято рассказывать о достоинствах картин, о стилях и художественных направлениях. А наша экскурсия - это было собрание исторических анекдотов на фоне живописных шедевров.
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Занимательные истории из жизни великих художников и их произведений. Особенно впечатлила биография Караваджо - гениального художника и бандита по жизни. История отношений великого Рембрандта с его женщинами. Было очень нескучно. Спасибо за это замечательному гиду Татьяну! Рекомендую всем, кто не любит академическую скуку в обычных экскурсиях по музеям.

Ольга
9 янв 2025
Замечательно интересная экскурсия! Гид Татьяна так увлекательно рассказывала, что два часа пролетели незаметно. Очень познавательно, экскурсия подойдёт как и впервые посещающим Эрмитаж, там как и тем, кто там уже бывал. Большое спасибо!
Светлана
7 янв 2025
Очень понравилась. Действительно интересно. Узнали много нового, хотя далеко не первый раз в Эрмитаже. Больше всего запомнилась и поразила биография Рембрандта. Ирина, наш гид, очень хороший рассказчик - с ней все было интересно. Эта экскурсия стала для нас хорошим новогодним подарком. Спасибо Ирине.
Ю
30 дек 2024
Замечательная экскурсия, много интересной информации, приятное общение. Нам все понравилось!
С
21 дек 2024
Заказывали экскурсию для наших гостей из Москвы. Очень понравилось и нам, петербуржцам,и москвичам. Зная, что наши гости не очень большие любители живописи и музеев вообще, я переживала.
Но наш гид Инна
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рассказывала так, что буквально с первых минут мы все открыли рты и не понравиться не могло. Кстати, экскурсия вместо 2 часов была 2.5 часа, и мы даже не заметили, что так долго ходим. Спасибо огромное экскурсоводу Инне,она экскурсовод от Бога!

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