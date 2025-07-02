Откройте тайны шедевров Эрмитажа и судьбы их создателей. Узнайте о Рембрандте, да Винчи и Караваджо в увлекательной экскурсии
Эрмитаж в Санкт-Петербурге предлагает уникальную экскурсию, где вы сможете узнать о судьбах великих художников, таких как Рембрандт, да Винчи и Караваджо. Внимание будет уделено не только их произведениям, но и читать дальше
драматическим историям из их жизни.
В ходе экскурсии вы посетите залы, где представлены работы Рембрандта, да Винчи, Рафаэля и других мастеров.
Это отличная возможность погрузиться в мир искусства и истории, а также насладиться роскошными интерьерами дворца
5
10 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🎨 Уникальные шедевры
🖼️ Истории великих мастеров
🏛️ Роскошные интерьеры
📚 Драматические судьбы
👥 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
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апр
май
июн
июл
авг
сен
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Эрмитаж открыт круглый год, поэтому посещение возможно в любое время. Внутренние залы обеспечивают комфорт независимо от погоды, что делает экскурсию подходящей для всех месяцев.
Время начала: 11:00, 13:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Анфилада парадных залов
Павильонный зал
Зал Рембрандта
Зал Леонардо да Винчи
Залы Рафаэля
Залы Микеланджело
Залы Караваджо
Залы Гойи
Залы Эль Греко
Залы Рубенса
Залы Ван Дейка
Описание экскурсии
Парадные залы: расскажем о гениальном итальянеце, самом великом из всех великих архитекторов, умершем в нищете, и о гениальном французе, всю жизнь работавшем во славу России и обвинённом в пожаре в Зимнем дворце.
Зал Рембрандта: поговорим о судьбах художника и трёх его муз — женщин, которых он боготворил. Принесла ли им счастье любовь великого голландца? Кто же был моделью для «Данаи»? И кто изображён на «Возвращении блудного сына»?
Зал Леонардо да Винчи: здесь мы обсудим картину, которая когда-то висела в самой обычной петербуржской квартире на Васильевском острове, вот только хозяином квартиры был весьма известный человек. А ещё расскажем, как шедевры попадали в Эрмитаж и как они исчезали.
Малый Итальянский просвет: расскажем о художнике, на совести которого как минимум два убийства, тюрьма, изгнание… Так кто же он: бандит или великий художник?
Малый Испанский просвет: перед вами предстанет красавица-испанка, умирающая от чахотки. Врачи бессильны. Кто сохранит её красоту в вечности?
Организационные детали
Возрастное ограничение — 18+
В стоимость экскурсии не входят билеты в Эрмитаж. Вы можете приобрести их на сайте Трипстера
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 8456 туристов
Приветствую вас от лица нашей команды! Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов читать дальше
нашего города.
Практически с самого начала мы стали кроме взрослых экскурсий предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Инна
2 июл 2025
Нашу экскурсию проводила Валерия. Все прошло великолепно, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться) Валерия - прекрасный рассказчик и очень приятный человек, спасибо ей огромное! Услышали много интересных деталей о залах Эрмитажа, картинах, жизни художников. Рекомендуем экскурсию ❤️
К
Комиссаров
4 мая 2025
Спасибо от трех поколений нашей семьи экскурсоводу Валерии, профессионально, вдохновенно, интересно!
Андрей
28 мар 2025
Вероника была великолепна. Очень интересная экскурсия. Каждый год посещаем Эрмитаж и каждый год открываем доя себя что-то новое. Данная экскурсия такой же шедевр, как и те, про которые рассказывала Вероника.
Галя
21 мар 2025
Гидом была Татьяна. И это был настоящий подарок. Я не в первый раз, и даже не в десятый в Эрмитаже. Но, Татьяне удалось меня увлечь и рассказать факты, о которых я не знала. Приятный и интеллигентный человек с достойным объемом знаний. Не банально и не скучно!! Благодарю.
С
Светлана
25 янв 2025
Великолепная экскурсия! Ирина - прекрасный рассказчик, тонко чувствующий аудиторию. Много интересной информации- время пролетело незаметно! Несомненно, будем рекомендовать всем знакомым!
А
Анна
14 янв 2025
Необычная экскурсия. В Эрмитаже, насколько я понимаю, принято рассказывать о достоинствах картин, о стилях и художественных направлениях. А наша экскурсия - это было собрание исторических анекдотов на фоне живописных шедевров. читать дальше
Занимательные истории из жизни великих художников и их произведений. Особенно впечатлила биография Караваджо - гениального художника и бандита по жизни. История отношений великого Рембрандта с его женщинами. Было очень нескучно. Спасибо за это замечательному гиду Татьяну! Рекомендую всем, кто не любит академическую скуку в обычных экскурсиях по музеям.
Ольга
9 янв 2025
Замечательно интересная экскурсия! Гид Татьяна так увлекательно рассказывала, что два часа пролетели незаметно. Очень познавательно, экскурсия подойдёт как и впервые посещающим Эрмитаж, там как и тем, кто там уже бывал. Большое спасибо!
Светлана
7 янв 2025
Очень понравилась. Действительно интересно. Узнали много нового, хотя далеко не первый раз в Эрмитаже. Больше всего запомнилась и поразила биография Рембрандта. Ирина, наш гид, очень хороший рассказчик - с ней все было интересно. Эта экскурсия стала для нас хорошим новогодним подарком. Спасибо Ирине.
Ю
Юлия
30 дек 2024
Замечательная экскурсия, много интересной информации, приятное общение. Нам все понравилось!
С
Снежана
21 дек 2024
Заказывали экскурсию для наших гостей из Москвы. Очень понравилось и нам, петербуржцам,и москвичам. Зная, что наши гости не очень большие любители живописи и музеев вообще, я переживала. Но наш гид Инна читать дальше
рассказывала так, что буквально с первых минут мы все открыли рты и не понравиться не могло. Кстати, экскурсия вместо 2 часов была 2.5 часа, и мы даже не заметили, что так долго ходим. Спасибо огромное экскурсоводу Инне,она экскурсовод от Бога!