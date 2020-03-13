57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Парадные залы
Встретившись с могучими атлантами на Миллионной улице, попадем в Египетский зал: вам предстоит увидеть мумию и Клеопатру, разобраться в иероглифах и особенностях загробной жизни, рассмотреть саркофаги и маленькие скульптуры.
Оттуда по великолепной Иорданской лестнице мы пройдем в анфиладу парадных залов. Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа.
Парад шедевров
Изучив парадные залы, погрузимся в искусство. В залах Невской анфилады на фоне работ Леонардо да Винчи я расскажу о его изобретениях и о философии Возрождения — например, вы поймете, почему тогда писали так много Мадонн. В Рыцарском зале вы познакомитесь с боевым конем, а для детей я проведу небольшой мастер-класс. В завершение экскурсии вас ждет знакомство с итальянской скульптурой, искусством Древней Греции и Древнего Рима.
Мифология и жизнь Эрмитажа
Сквозь наше путешествие по музею будет проходить тема мифов, которые столь часто влияли на искусство. Вы отыщете мифологических существ в Лоджии Рафаэля. Познакомитесь с наскальной живописью, узнаете о петроглифах Карелии и мифологии финно-угров в зале Археологии.
Конечно, мы успеем поговорить и о самом Зимнем дворце: о его легендах, жителях и даже привидениях. А еще полюбуемся видом на невскую акваторию!
Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!) Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно:
— в кассах музея (400 руб. взрослый; детям до 18 лет бесплатно); обязательно возьмите паспорт.
— в интернете на официальном сайте Эрмитажа, что позволит избежать очередей (730 руб. взрослый; детям до 18 лет бесплатно): обязательно распечатайте билеты.
Билет для гида не нужен.