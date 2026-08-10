57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Почему Эрмитаж обязательно должен быть в вашей программе? Вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос. Погуляете по парадным залам, познакомитесь с египетской мумией, сфотографируетесь на Иорданской лестнице и рассмотрите Лоджию Рафаэля. Ориентируясь на ваши интересы, я обращу внимание на любопытные детали и погружу вас в мировое искусство.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Парадные залы

Встретившись с могучими атлантами на Миллионной улице, попадем в Египетский зал: вам предстоит увидеть мумию и Клеопатру, разобраться в иероглифах и особенностях загробной жизни, рассмотреть саркофаги и маленькие скульптуры.

Оттуда по великолепной Иорданской лестнице мы пройдем в анфиладу парадных залов. Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа.

Парад шедевров

Изучив парадные залы, погрузимся в искусство. В залах Невской анфилады на фоне работ Леонардо да Винчи я расскажу о его изобретениях и о философии Возрождения — например, вы поймете, почему тогда писали так много Мадонн. В Рыцарском зале вы познакомитесь с боевым конем, а для детей я проведу небольшой мастер-класс. В завершение экскурсии вас ждет знакомство с итальянской скульптурой, искусством Древней Греции и Древнего Рима.

Мифология и жизнь Эрмитажа

Сквозь наше путешествие по музею будет проходить тема мифов, которые столь часто влияли на искусство. Вы отыщете мифологических существ в Лоджии Рафаэля. Познакомитесь с наскальной живописью, узнаете о петроглифах Карелии и мифологии финно-угров в зале Археологии.

Конечно, мы успеем поговорить и о самом Зимнем дворце: о его легендах, жителях и даже привидениях. А ещё полюбуемся видом на невскую акваторию!

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!) Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно для себя и для гида. Можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы).