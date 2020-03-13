57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Интересно и понятно о шедеврах и мифах музея на насыщенной экскурсии

Мария
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Мария – ваш гид
Почему Эрмитаж обязательно должен быть в вашей программе? Вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Погуляете по парадным залам, познакомитесь с египетской мумией, сфотографируетесь на Иорданской лестнице и рассмотрите Лоджию Рафаэля.

Ориентируясь на ваши интересы, я обращу внимание на любопытные детали и погружу вас в мировое искусство.
4200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в Эрмитаже
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У этой экскурсии57 отзывов
4.91
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек

Что вас ожидает

Парадные залы
Встретившись с могучими атлантами на Миллионной улице, попадем в Египетский зал: вам предстоит увидеть мумию и Клеопатру, разобраться в иероглифах и особенностях загробной жизни, рассмотреть саркофаги и маленькие скульптуры.
Оттуда по великолепной Иорданской лестнице мы пройдем в анфиладу парадных залов. Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа.

Парад шедевров
Изучив парадные залы, погрузимся в искусство. В залах Невской анфилады на фоне работ Леонардо да Винчи я расскажу о его изобретениях и о философии Возрождения — например, вы поймете, почему тогда писали так много Мадонн. В Рыцарском зале вы познакомитесь с боевым конем, а для детей я проведу небольшой мастер-класс. В завершение экскурсии вас ждет знакомство с итальянской скульптурой, искусством Древней Греции и Древнего Рима.

Мифология и жизнь Эрмитажа
Сквозь наше путешествие по музею будет проходить тема мифов, которые столь часто влияли на искусство. Вы отыщете мифологических существ в Лоджии Рафаэля. Познакомитесь с наскальной живописью, узнаете о петроглифах Карелии и мифологии финно-угров в зале Археологии.

Конечно, мы успеем поговорить и о самом Зимнем дворце: о его легендах, жителях и даже привидениях. А еще полюбуемся видом на невскую акваторию!

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!) Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.

Организационные детали

Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно:
— в кассах музея (400 руб. взрослый; детям до 18 лет бесплатно); обязательно возьмите паспорт.
— в интернете на официальном сайте Эрмитажа, что позволит избежать очередей (730 руб. взрослый; детям до 18 лет бесплатно): обязательно распечатайте билеты.

Билет для гида не нужен.

Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек
Эрмитаж вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Эрмитаже.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем. Уже почти 15 лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие. Увидимся в Эрмитаже!
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57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Великолепная экскурсия! Мария превосходный рассказчик, очень интересно и информативно!
10 марта 2020
Все было хорошо, только сама экскурсовод Мария на экскурсию не пришла.
2 марта 2020
Огромное спасибо Марии.
Перед ней стояла не простоя задача - за два часа показать ребенку Эрмитаж, заинтересовать ее чтобы осталось желание и интерес еще раз вернуться и углубиться в эти прекрасные залы.
Не перегружая данными, в интересной форме, с историями и загадками мы совершили первую свою экскурсию по Эрмитажу.
Мы, взрослые, также получили большое удовольствие от общения с этой очаровательной девушкой и профессионалом, знающим и любящим свое дело.
Спасибо!
29 февраля 2020
Мы были на экскурсии с Марией с двумя детьми 7 и 8 лет. Сказать понравилось -это ничего несказать-полный восторг! Мария смогла заинтересовать и нас взрослых, и наших первоклассников . С таким гидом познавать прекрасное-это большое удовольствие. У Марии приятный голос, рассказ в виде диалога, много интересных историй и мифов. Мы хотим еще пойти с Марией по Эрмитажу!!
25 февраля 2020
Большое спасибо Марии за экскурсию! Было интересно и познавательно. Видно, что человек живет этим прессом. При наличии двух пацанов 9 и 12 лет Мария составила маршрут ориентируюсь на такую аудиторию. Было интересно и взрослым и ребятам. Спасибо, что вытерпели нас, даже когда ребята начали уставать, особенно младший. Очень становится неудобно родителям, когда экскурсовод начинает раздражаться из-за поведения детей. Но Мария стойко продолжала экскурсию, пытаясь рассказать что-то интересное уставшим. СПАСИБО!!!
24 февраля 2020
Спасибо Марии за прекрасную экскурсию по Эрмитажу. Вся моя семья получила большое удовольствие и взрослые и маленькие участники.
22 февраля 2020
Рассказ Марии завораживал и детей и нас с мужем. Огромнейшая благодарность от нашей семьи. Обязательно вернемся!
21 февраля 2020
Отличный гид. Знания и навыки на высоте.
Эта экскурсия - квинтэссенция Эрмитажа.
21 февраля 2020
Прекрасная экскурсия по Эрмитажу с Марией! Нам очень понравилось.
17 февраля 2020
Чудесная экскурсия, в 3 часа уместилось все самое важное. Мария отличный экскурсовод, рассказывает интересно и не монотонно, время пролетело незаметно. Спасибо!
Ещё 47 отзывов

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