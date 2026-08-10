57 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Встретившись с могучими атлантами на Миллионной улице, попадем в Египетский зал: вам предстоит увидеть мумию и Клеопатру, разобраться в иероглифах и особенностях загробной жизни, рассмотреть саркофаги и маленькие скульптуры. Оттуда по великолепной Иорданской лестнице мы пройдем в анфиладу парадных залов. Вы посетите строгий Фельдмаршальский зал, услышите истории царской династии в портретной галерее Романовых, полюбуетесь Тронным залом, увидите аллегории дня и ночи в Малахитовой гостиной, а после, по желанию, отправите открытку из Эрмитажа.
Парад шедевров
Изучив парадные залы, погрузимся в искусство. В залах Невской анфилады на фоне работ Леонардо да Винчи я расскажу о его изобретениях и о философии Возрождения — например, вы поймете, почему тогда писали так много Мадонн. В Рыцарском зале вы познакомитесь с боевым конем, а для детей я проведу небольшой мастер-класс. В завершение экскурсии вас ждет знакомство с итальянской скульптурой, искусством Древней Греции и Древнего Рима.
Мифология и жизнь Эрмитажа
Сквозь наше путешествие по музею будет проходить тема мифов, которые столь часто влияли на искусство. Вы отыщете мифологических существ в Лоджии Рафаэля. Познакомитесь с наскальной живописью, узнаете о петроглифах Карелии и мифологии финно-угров в зале Археологии.
Конечно, мы успеем поговорить и о самом Зимнем дворце: о его легендах, жителях и даже привидениях. А ещё полюбуемся видом на невскую акваторию!
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам всех возрастов, в том числе семьям с детьми (в таком случае будет много интерактива!) Я всегда ориентируюсь на ваши пожелания и готова углубиться в интересные вам темы.
Организационные детали
Билеты в Эрмитаж не включены в стоимость. Вы покупаете их отдельно и самостоятельно для себя и для гида. Можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (500 ₽ взрослый, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во дворе Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3808 туристов
Я историк и искусствовед, сейчас пишу кандидатскую диссертацию. Петербург — мой любимый город. И я всегда рада поделиться своей любовью к этому городу и своими знаниями о нем.
Много лет провожу экскурсии по Санкт-Петербургу и его музеям. Рассказывать о культуре и искусстве для вас — большое удовольствие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 311 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктор
Огромное спасибо наше гиду Марии за экскурсию по Эрмитажу. Она настоящий профессионал,который любит то чем занимается. Два часа пролетели незаметно.
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А
Андрей
Мария — замечательный экскурсовод и настоящий профессионал своего дела. Экскурсия была интересна и взрослым, и ребенку 10 лет. Особенно понравились ее широкий кругозор, увлеченность темой и умение адаптировать рассказ под читать дальшеуменьшить
аудиторию.
Отдельное спасибо за открытость к вопросам и живой диалог — это помогало поддерживать интерес ребенка на протяжении всей экскурсии. Экскурсия получилась познавательной, увлекательной и оставила самые приятные впечатления.
С удовольствием рекомендуем Марию!
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D
Daria
Мария, благодарим вас за экскурсию, даже подростки остались довольны и впечатлились первым посещением Эрмитажа, это очень ценно. Мария провела нас маршрутом по знаковым достопримечательностям музея для первого знакомства, сопроводив все очень интересным и вовлекающим рассказом. однозначно рекомендую!
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А
Анна
Отличная экскурсия для первого знакомства с Эрмитажем и для детей (10+ лет). Мария учла все наши пожелания и за 2 часа рассказала об основных экспонатах. Мы остались довольны!
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О
Ольга
Первый раз посещали Эрмитаж 18.11.2025 и был правильный выбор с экскурсоводом. Марина очень интересный рассказчик. Проведя с ней 2,5 часа нас(1+девочка 11 лет не утомило ходить по залам) было увлекательно и ярко. Также затронули и школьную программу. С таким экскурсоводом надо еще встречаться и узнавать мир музеев. Советую однозначно!
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К
Ксения
Мария замечательный профессиональный экскурсовод, с огромным удовольствием провели 2 часа в музейном пространстве совершенно без усталости. Информация предподносится очень интересно,легко,но в тоже время глубоко. Спасибо большое,обязательно вернемся