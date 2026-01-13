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Евгения Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 17 отзывов 1.5 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии В стенах Шуваловского дворца, расположился потрясающий музей ювелирного искусства. Пройти по роскошным интерьерам, узнать судьбу здания, а также услышать историю развития ювелирного искусства в Российской империи с 18 века и до революции 1917г. В ходе рассказа мы услышим массу интересного о ювелирных поставщиках императорского двора, разные истории, связанные с нравами и бытом того периода времени, какие подарки к каким торжествам было принято дарить, а так же рассмотрим всемирно известные императорские яйца и другие изделия именитого ювелира Карла Фаберже. Яркий, блестящий, притягивающий взгляды - все это и многое другое можно сказать о произведениях выдающегося мастера. Но самое главное - каждый отдельный образец - абсолютно уникален. Как этого добивались и почему это было так важно, все это вы узнаете в ходе нашей экскурсии

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Ответы на вопросы Что включено Персональный гид Что не входит в цену Билеты 1300р/ чел Место начала и завершения? Наб Фонтанки 21 Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.