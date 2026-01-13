Описание экскурсииВ стенах Шуваловского дворца, расположился потрясающий музей ювелирного искусства. Пройти по роскошным интерьерам, узнать судьбу здания, а также услышать историю развития ювелирного искусства в Российской империи с 18 века и до революции 1917г. В ходе рассказа мы услышим массу интересного о ювелирных поставщиках императорского двора, разные истории, связанные с нравами и бытом того периода времени, какие подарки к каким торжествам было принято дарить, а так же рассмотрим всемирно известные императорские яйца и другие изделия именитого ювелира Карла Фаберже. Яркий, блестящий, притягивающий взгляды - все это и многое другое можно сказать о произведениях выдающегося мастера. Но самое главное - каждый отдельный образец - абсолютно уникален. Как этого добивались и почему это было так важно, все это вы узнаете в ходе нашей экскурсии
ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Персональный гид
Что не входит в цену
- Билеты 1300р/ чел
Место начала и завершения?
Наб Фонтанки 21
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Давно хотела побывать в этом музее, в целом довольна, друзья тоже понравилось, Гид нормальный видно, что старалась…
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Е
Экскурсия не была запланирована, но, спасибо организатору, нам нашли экскурсовода накануне посещения. Сама выставка - это что-то сказочное. Экскурсовод Ирина, очень подробно все рассказала, даже ребёнок 10 лет полтора часа с интересом слушал и рассматривал всё. Спасибо!!!
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Л
Экскурсия не была запланирована, но, спасибо организатору, нам нашли экскурсовода накануне посещения. Сама выставка - это что-то сказочное. Экскурсовод Ирина, очень подробно все рассказала, даже ребёнок 10 лет полтора часа с интересом слушал и рассматривал всё. Спасибо!!!
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Е
Замечательная экскурсия с профессиональным гидом Юлия и чутким отношением к клиенту. Отличная организация гидом Евгения.
Здание дворца внутри отреставрировано выше всех похвал. Коллекция великолепна. Рекомендую к посещению!
Здание дворца внутри отреставрировано выше всех похвал. Коллекция великолепна. Рекомендую к посещению!
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Т
Огромное спасибо гиду Елене. Насыщенная инфлрмацией и фактами экскурсия, знание материала и профессионализм экскурсовода вызывают уважение и чувство благодарности за столь прекрасно проведенное время.
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Е
Прекрасный гид Михеева Ирина. Настоящий профессионал и очень приятный человек. Сам музей - шедеврален, была в первый раз и точно в последний.
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