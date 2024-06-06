Наша экскурсия посвящена двум великим ювелирным домам. Двум официальным поставщикам дома Романовых. Двум конкурентам, боровшимся за один титул «короля ювелиров и ювелира королей».
Мы рассмотрим произведения из собрания музея Фаберже, сравним с шедеврами Картье и разберёмся, что каждый из прославленных ювелиров привнёс в мировое декоративно-прикладное искусство.
Мы рассмотрим произведения из собрания музея Фаберже, сравним с шедеврами Картье и разберёмся, что каждый из прославленных ювелиров привнёс в мировое декоративно-прикладное искусство.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы поговорим о двух семьях французского происхождения из России и Франции, которые в 40-е годы 19 века основали ювелирные дома
- Рассмотрим пасхальные яйца Фаберже из коллекции музея и сравним их с единственным яйцом Картье (да, Картье тоже создал яйцо!)
- Сравним табакерки и портсигары Фаберже рубежа 19-20 веков с портсигарами Луи Картье в стиле ар-деко и с «коробочками», созданными Cartier London в 1960-е.
- Любуясь чокером, выполненным по эскизам Альмы Пиль (одной из лучших дизайнеров Фаберже), вспомним, как в начале 20 века Карл Фаберже и Луи Картье начали эксперименты с платиной из России — она тогда не считалась драгоценным металлом.
Обсудим:
- В каких направлениях бренд Фаберже не знал себе равных
- Чем компания Картье выделялась среди своих конкурентов
- Как оба ювелирных дома влияли друг на друга
- Что происходит с ними сегодня
И многое другое!
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно в кассе музея перед началом экскурсии (без очереди). Гиду билет не нужен. Стоимость — 1000 руб. /чел.
- Экскурсию проведёт одни из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари и Настя — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 35 туристов
Нас зовут Ари и Настя. Мы работаем гидами в Санкт-Петербурге. Обожаем нашу работу. Влюблены в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если Вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то мы с удовольствием станем вашими проводниками в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ekaterina
6 июня 2024
Экскурсия на высоте! Большой объем полезной и интересной информации, спасибо за экскурсию. Без такой информации честно говоря даже не знаю как ходить по музеям такого формата, рекомендую 👍
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Начало: У входа в музей Фаберже
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
990₽ за билет
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Начало: На набережной Фонтанки
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
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