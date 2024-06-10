Два века из трёх Петербург был столицей Российской империи. И на протяжении всего периода оставался эталоном для других городов. Именно поэтому здесь когда-то открыли свои двери первый в стране публичный музей, первая Академия наук и Академия художеств. Чтобы вы наглядно оценили процесс создания империи, мы пройдём самым красивым маршрутом по парадному центру.

за 1-4 человека или 1080 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каждый император из Дома Романовых привнёс в историю государства что-то своё. Кто-то запустил инженерный прогресс, кто-то привил любовь к искусству, кто-то проложил путь к просвещению. Шаг за шагом мы разберёмся, что двигало тем или иным самодержцем во время его правления. А также:

Прогуляемся по обеим берегам Невы вдоль строений 18 и 19 веков

по обеим берегам Невы вдоль строений 18 и 19 веков Выйдем на Стрелку Васильевского острова и посмотрим на самое широкое место акватории в центре города

на Стрелку Васильевского острова и посмотрим на самое широкое место акватории в центре города Полюбуемся Петропавловской крепостью, поговорим о её значении для империи и для современности

Петропавловской крепостью, поговорим о её значении для империи и для современности Восхитимся Исаакиевским собором и зданием Адмиралтейства — доминантами Петербурга

Исаакиевским собором и зданием Адмиралтейства — доминантами Петербурга Заглянем на знаменитые площади — Дворцовую, Сенатскую, Биржевую — и оценим красоту ансамблей, которые давно стали визитной карточкой города на Неве

Вы узнаете:

Почему именно на этих землях Пётр I решил создать новую столицу

Как удалось за короткий срок привлечь в город на Неве невероятное количество специалистов творческих и технических профессий

Где располагалась главная площадь империи и какие мероприятия на ней проводились

Почему не все здания в парадном центре города выходят главным фасадом на воду

Как дальновидность одного из императоров спасла город даже после падения империи

Чего больше всего из года в год боялись жители Петербурга

И многое-многое другое!

Невероятные панорамы города и знаковые достопримечательности с имперских времён по сей день хранят для вас свою историю. Я лишь помогу её рассмотреть. Моя главная цель — чтобы после этой прогулки вы увидели Петербург глазами создателей, через их мечты, желания, неудачи и свершения.

Организационные детали