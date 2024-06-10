Два века из трёх Петербург был столицей Российской империи. И на протяжении всего периода оставался эталоном для других городов.
Именно поэтому здесь когда-то открыли свои двери первый в стране публичный музей, первая Академия наук и Академия художеств.
Чтобы вы наглядно оценили процесс создания империи, мы пройдём самым красивым маршрутом по парадному центру.
Именно поэтому здесь когда-то открыли свои двери первый в стране публичный музей, первая Академия наук и Академия художеств.
Чтобы вы наглядно оценили процесс создания империи, мы пройдём самым красивым маршрутом по парадному центру.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Каждый император из Дома Романовых привнёс в историю государства что-то своё. Кто-то запустил инженерный прогресс, кто-то привил любовь к искусству, кто-то проложил путь к просвещению. Шаг за шагом мы разберёмся, что двигало тем или иным самодержцем во время его правления. А также:
- Прогуляемся по обеим берегам Невы вдоль строений 18 и 19 веков
- Выйдем на Стрелку Васильевского острова и посмотрим на самое широкое место акватории в центре города
- Полюбуемся Петропавловской крепостью, поговорим о её значении для империи и для современности
- Восхитимся Исаакиевским собором и зданием Адмиралтейства — доминантами Петербурга
- Заглянем на знаменитые площади — Дворцовую, Сенатскую, Биржевую — и оценим красоту ансамблей, которые давно стали визитной карточкой города на Неве
Вы узнаете:
- Почему именно на этих землях Пётр I решил создать новую столицу
- Как удалось за короткий срок привлечь в город на Неве невероятное количество специалистов творческих и технических профессий
- Где располагалась главная площадь империи и какие мероприятия на ней проводились
- Почему не все здания в парадном центре города выходят главным фасадом на воду
- Как дальновидность одного из императоров спасла город даже после падения империи
- Чего больше всего из года в год боялись жители Петербурга
- И многое-многое другое!
Невероятные панорамы города и знаковые достопримечательности с имперских времён по сей день хранят для вас свою историю. Я лишь помогу её рассмотреть. Моя главная цель — чтобы после этой прогулки вы увидели Петербург глазами создателей, через их мечты, желания, неудачи и свершения.
Организационные детали
- Все достопримечательности осматриваем снаружи
- Детей рекомендую брать с собой либо в коляске, либо с 10–11 лет, чтобы они тоже получили удовольствие от прогулки
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 080 ₽
|Дети до 10 лет
|540 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Благовещенского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 691 туриста
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 37, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но 6 лет назадЗадать вопрос
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