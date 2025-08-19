Мои заказы

Фотография без камеры: мастер-класс по созданию фотограммы в Петербурге

Научиться ручной печати и сделать своё изображение в настоящей фотолаборатории
Попробуйте себя в роли фотографа без камеры — и создайте уникальное изображение с помощью света, тени и бумаги.

В аутентичной семейной фотолаборатории вы узнаете, как устроен мир аналоговой фотографии, освоите технику фотограммы и сделаете свой первый отпечаток. Опыт не нужен — только интерес и желание попробовать новое.
5
1 отзыв
Фотография без камеры: мастер-класс по созданию фотограммы в Петербурге© Мария
Фотография без камеры: мастер-класс по созданию фотограммы в Петербурге© Мария
Фотография без камеры: мастер-класс по созданию фотограммы в Петербурге© Мария

Описание фото-прогулки

Сначала — небольшая экскурсия по лаборатории, в которой сохранились винтажная советская фототехника, книги, фотографии.

Поговорим о технике фотолаборатории: как работает фотоувеличитель, какие химикаты налиты в ванночки, зачем нужен красный свет.

А ещё я расскажу:

  • Как работали советские фотографы
  • Как создавать изображения без камеры
  • Чем аналоговая фотография отличается от мобильной
  • В чем разница новой и советской фотобумаги
  • Как устроить свою домашнюю фотолабораторию
  • И не только!

А затем — мастер-класс по фотограмме. Вы узнаете, что это такое. Поймёте, как создать уникальную композицию и сделаете свой первый отпечаток в этой технике.

Организационные детали

  • Мастер-класс проходит в лаборатории в центре города
  • Можно принести с собой маленькие предметы для отпечатков — украшения, фигурки, цветочки, любимые наушники, стеклянные шарики, перья. Если ничего не приходит в голову — ничего страшного, в лаборатории есть всё необходимое!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный (индивидуальный)4000 ₽
Парный (2 человека), стоимость указана за 1 человека2500 ₽
Компания (3, 4 человека), стоимость указана за 1 человека2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге в семье фотографов. Поэтому все детство я слушала фотографические термины от родителей и дедушки, позировала в маминой студии и была уверена, что никогда не
читать дальше

прикоснусь к фотографии. От ненависти до любви — с 2018 я без перерыва фотографирую, выставляюсь в галереях и учусь фотографии. В 2024 году я восстановила дедушкину фотолабораторию. Одна из моих миссий — сделать фотографию доступной и интересной для всех. В нашей лаборатории проводятся лекции, мастер-классы как для тех, у кого совсем нет ничего общего с фотографией, так и для фотографов. Возрождая ручную оптическую печать в исторической семейной лаборатории, мы создаем новые эмоции, смыслы и опыт!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
19 авг 2025
Шикарно! Мария прекрасно провела экскурсию и мастер класс в чудесной фотолаборатории в центре города. Получили новые знания и освежили воспоминания. Очень интересно было самим творить и создавать фото картины, а Мария нас обучала и помогала! Спасибо!
Шикарно! Мария прекрасно провела экскурсию и мастер класс в чудесной фотолаборатории в центре города. Получили новые

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Секретный Петербург: прогулка с фотографом
Пешая
1.5 часа
-
10%
411 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выбор
Секретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5760 ₽6400 ₽ за всё до 4 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Пешая
1.5 часа
32 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург открывает свои тайны через объектив камеры. Погрузитесь в историю и архитектуру города, создавая уникальные снимки в сопровождении опытного фотографа
Начало: Центральный район
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Парадный Петербург: прогулка с фотографом
Пешая
1 час
-
15%
635 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4760 ₽5600 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге