Попробуйте себя в роли фотографа без камеры — и создайте уникальное изображение с помощью света, тени и бумаги.
В аутентичной семейной фотолаборатории вы узнаете, как устроен мир аналоговой фотографии, освоите технику фотограммы и сделаете свой первый отпечаток. Опыт не нужен — только интерес и желание попробовать новое.
В аутентичной семейной фотолаборатории вы узнаете, как устроен мир аналоговой фотографии, освоите технику фотограммы и сделаете свой первый отпечаток. Опыт не нужен — только интерес и желание попробовать новое.
Описание фото-прогулки
Сначала — небольшая экскурсия по лаборатории, в которой сохранились винтажная советская фототехника, книги, фотографии.
Поговорим о технике фотолаборатории: как работает фотоувеличитель, какие химикаты налиты в ванночки, зачем нужен красный свет.
А ещё я расскажу:
- Как работали советские фотографы
- Как создавать изображения без камеры
- Чем аналоговая фотография отличается от мобильной
- В чем разница новой и советской фотобумаги
- Как устроить свою домашнюю фотолабораторию
- И не только!
А затем — мастер-класс по фотограмме. Вы узнаете, что это такое. Поймёте, как создать уникальную композицию и сделаете свой первый отпечаток в этой технике.
Организационные детали
- Мастер-класс проходит в лаборатории в центре города
- Можно принести с собой маленькие предметы для отпечатков — украшения, фигурки, цветочки, любимые наушники, стеклянные шарики, перья. Если ничего не приходит в голову — ничего страшного, в лаборатории есть всё необходимое!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (индивидуальный)
|4000 ₽
|Парный (2 человека), стоимость указана за 1 человека
|2500 ₽
|Компания (3, 4 человека), стоимость указана за 1 человека
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге в семье фотографов. Поэтому все детство я слушала фотографические термины от родителей и дедушки, позировала в маминой студии и была уверена, что никогда не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
19 авг 2025
Шикарно! Мария прекрасно провела экскурсию и мастер класс в чудесной фотолаборатории в центре города. Получили новые знания и освежили воспоминания. Очень интересно было самим творить и создавать фото картины, а Мария нас обучала и помогала! Спасибо!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
10%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Лучший выборСекретный Петербург: уникальная фото-прогулка с персональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга и увековечьте воспоминания в профессиональных фотографиях
Начало: В районе метро Владимирская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5760 ₽
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Петербург в объективе: курс молодого фотографа
Петербург открывает свои тайны через объектив камеры. Погрузитесь в историю и архитектуру города, создавая уникальные снимки в сопровождении опытного фотографа
Начало: Центральный район
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Санкт-Петербурга: история и красивые кадры
Откройте для себя великолепие Санкт-Петербурга и сохраните воспоминания в стильных фотографиях с экскурсией
Начало: У метро Адмиралтейская
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4760 ₽
5600 ₽ за всё до 4 чел.