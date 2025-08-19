читать дальше

прикоснусь к фотографии. От ненависти до любви — с 2018 я без перерыва фотографирую, выставляюсь в галереях и учусь фотографии. В 2024 году я восстановила дедушкину фотолабораторию. Одна из моих миссий — сделать фотографию доступной и интересной для всех. В нашей лаборатории проводятся лекции, мастер-классы как для тех, у кого совсем нет ничего общего с фотографией, так и для фотографов. Возрождая ручную оптическую печать в исторической семейной лаборатории, мы создаем новые эмоции, смыслы и опыт!