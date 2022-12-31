Сияющий Невский, чашечка ароматного глинтвейна или какао, романтичные виды Рождественской ярмарки. Приглашаем вас прогуляться по праздничному городу с профессиональным гидом-фотографом. На свидании с собой или в компании друзей вы погрузитесь в новогоднюю атмосферу Петербурга и получите на память чудесные снимки!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Праздничная фотопрогулка

Наши фотографы работают больше десяти лет, они не только опытные профессионалы, но и настоящие художники — мы сделаем нестандартные, эмоциональные и красивые кадры в стиле лайфстайл, а для пар организуем фотопрогулку в стиле лавстори. Не переживайте, наш гид-фотограф поможет расслабиться перед камерой и просто наслаждаться огнями новогоднего города.

Сказочный Петербург

В течение часа вы пройдете по самым нарядным улицам города, а гид-фотограф поделится интересными фактами об этих местах. Фотосессия проходит на Невском проспекте, рядом с Казанским собором и заканчивается на Манежной площади на фоне волшебной Рождественской ярмарки.

Организационные детали