Новогодний Петербург: прогулка с фотографом

Насладиться праздничной атмосферой города и получить на память уютные фотоснимки

Сияющий Невский, чашечка ароматного глинтвейна или какао, романтичные виды Рождественской ярмарки. Приглашаем вас прогуляться по праздничному городу с профессиональным гидом-фотографом.

На свидании с собой или в компании друзей вы погрузитесь в новогоднюю атмосферу Петербурга и получите на память чудесные снимки!
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
Новогодний Петербург: прогулка с фотографом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Праздничная фотопрогулка

Наши фотографы работают больше десяти лет, они не только опытные профессионалы, но и настоящие художники — мы сделаем нестандартные, эмоциональные и красивые кадры в стиле лайфстайл, а для пар организуем фотопрогулку в стиле лавстори. Не переживайте, наш гид-фотограф поможет расслабиться перед камерой и просто наслаждаться огнями новогоднего города.

Сказочный Петербург

В течение часа вы пройдете по самым нарядным улицам города, а гид-фотограф поделится интересными фактами об этих местах. Фотосессия проходит на Невском проспекте, рядом с Казанским собором и заканчивается на Манежной площади на фоне волшебной Рождественской ярмарки.

Организационные детали

  • Вы получите 20-50 обработанных фото на почту в течение 7 дней после прогулки
  • Экскурсию проведет один из гидов-фотографов нашей команды
  • На фотопрогулку можно приходить даже с самыми маленькими детьми
  • Число участников может быть больше. Доплата составит 600 руб. /чел. для компании 6-9 человек, 400 руб. /чел. для компании от 10 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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