Наши фотографы работают больше десяти лет, они не только опытные профессионалы, но и настоящие художники — мы сделаем нестандартные, эмоциональные и красивые кадры в стиле лайфстайл, а для пар организуем фотопрогулку в стиле лавстори. Не переживайте, наш гид-фотограф поможет расслабиться перед камерой и просто наслаждаться огнями новогоднего города.
В течение часа вы пройдете по самым нарядным улицам города, а гид-фотограф поделится интересными фактами об этих местах. Фотосессия проходит на Невском проспекте, рядом с Казанским собором и заканчивается на Манежной площади на фоне волшебной Рождественской ярмарки.