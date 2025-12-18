Петербург зимой преображается, становясь настоящей декорацией для съёмок — снежные улицы, огни гирлянд и архитектурные шедевры.
Вы выберете маршрут и отправитесь в путешествие по самым атмосферным и вдохновляющим уголкам, чтобы запечатлеть волшебство зимнего города, зарядиться предновогодним настроением и получить яркие кадры на память.
Описание фото-прогулки
Маршрут (на выбор):
- Дворцовая площадь и Эрмитаж. Рождественская ёлка, освещённые фасады и праздничная атмосфера
- Набережная реки Мойки. Ледяные узоры на воде, сказочные мосты, парящие гирлянды
- Малая Садовая улица. Уютные огни и яркая Новогодняя ярмарка
- Казанский собор. Величественная архитектура в сочетании с праздничной иллюминацией улиц
Эта прогулка — возможность открыть для себя новый Петербург. С собой вы унесёте не только красивые фото, но и тёплые воспоминания, которые будут согревать долгими зимними вечерами.
Организационные детали
- При необходимости фотограф может дать рекомендации по выбору одежды, исходя из вашего гардероба
- Более точную информацию о маршруте и локациях вы получите после бронирования
- Готовые фото вы получите через 3 дня (30–50 штук, ссылка на диск)
- Съёмку для вас проведёт фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 38 туристов
Я профессионально занимаюсь съёмкой более 8 лет. Знаю все самые эстетичные места. Фотоэкскурсии со мной и моими коллегами проходят в лёгкой дружеской атмосфере.
